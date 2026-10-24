Cảnh tượng chưa từng có ở Mỹ Đình

report Cảm xúc tại đại nhạc hội 20 năm có một

Rất nhiều người hâm mộ đã đổ về sân vận động Mỹ Đình, tạo nên bầu không khí sôi động trước thềm đêm nhạc được mong chờ nhất năm.

Với nhiều khán giả, việc chuẩn bị trang phục trước giờ diễn cũng là một phần không thể thiếu của hành trình gặp lại thần tượng. Nhiều bạn trẻ cho biết, họ đã lên ý tưởng cho bộ trang phục tại đêm diễn từ nhiều tháng trước.

Những bộ outfit được chăm chút kỹ lưỡng không chỉ thể hiện cá tính mà còn là cách người hâm mộ bày tỏ tình yêu dành cho nhóm nhạc đã đồng hành với họ qua nhiều năm.

Dù ở ngay tại Hà Nội nhưng Nhật Ánh đã có mặt ở sân Mỹ Đình từ 12h, trước khi cổng check-in mở cửa. Cô cho biết vé của mình là vé đứng nên muốn đến sớm để tìm được vị trí đẹp nhất. “Đến sớm mình cũng có thời gian để chụp ảnh kỷ niệm và gặp gỡ cộng đồng V.I.P - những người có chung đam mê”, Ánh cho biết.

Khán giả tranh thủ lưu lại khoảnh khắc ở sân vận động Mỹ Đình.

Tim Koo (ngoài cùng bên phải) và nhóm bạn người Hong Kong (Trung Quốc) tại sự kiện.

Khu vực quầy merchandise Big Bang cũng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Các món đồ lưu niệm và phụ kiện mang dấu ấn nhóm nhạc trở thành lựa chọn được nhiều khán giả quan tâm, vừa để bổ sung cho bộ sưu tập cá nhân, vừa lưu giữ kỷ niệm về đêm nhạc đặc biệt.