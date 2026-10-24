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Thế giới

Cựu Tổng thống Obama tái xuất, dồn sức cho đảng Dân chủ tại hai bang chiến địa

Bình Giang

TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tham gia vận động tranh cử vào ngày 24/10, giúp các ứng cử viên đảng Dân chủ tranh ghế Thượng viện Mỹ tại Ohio và Michigan - hai bang có cuộc đua rất sít sao và sẽ góp phần quyết định đảng nào kiểm soát Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

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Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AP)

Sự kiện đầu tiên của ông Obama sẽ diễn ra tại Cleveland, nơi ông xuất hiện cùng ông Sherrod Brown - cựu thượng nghị sĩ bang Ohio từng giữ chức 3 nhiệm kỳ. Ông Brown đang nỗ lực tìm cách đánh bại thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jon Husted.

Ông Amy Acton - ứng cử viên đảng Dân chủ tranh chức thống đốc bang với ứng cử viên đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy, cũng sẽ tham dự cuộc mít tinh.

Mặc dù Ohio ngày càng có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa, bang này vẫn là một chiến trường tranh cử quyết liệt trong năm nay.

Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance đều đã đến thăm Ohio trong những tuần gần đây, nhằm vận động ủng hộ cho hai ứng viên Husted và Ramaswamy.

Sau đó, ông Obama sẽ đến Detroit để tham dự cuộc mít tinh ủng hộ ông Abdul El-Sayed, một cựu quan chức y tế công cộng đang nỗ lực đoàn kết lực lượng cử tri nòng cốt của đảng Dân chủ tại Michigan, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ đầy chia rẽ với cách biệt chưa đến 1 điểm phần trăm. Đối thủ của ông El-Sayed là Mike Rogers - cựu nghị sĩ Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa.

Sự xuất hiện của ông Obama tại thành phố có khoảng 3/4 dân số là người da màu này có thể giúp ông El-Sayed củng cố sự ủng hộ từ cử tri da màu.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ, đối thủ của ông là Haley Stevens đã giành chiến thắng tại hạt Wayne, nơi có thành phố Detroit, với cách biệt khoảng 6 điểm phần trăm. Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, nữ phó tổng thống da màu và gốc Nam Á đầu tiên của Mỹ, đã vận động tranh cử cho ông El-Sayed hồi tháng 9.

Ông El-Sayed từng chỉ trích ông Obama sau khi ông tái đắc cử năm 2012, cho rằng cựu tổng thống đã không thực hiện đầy đủ những cam kết tranh cử mang tính cấp tiến của mình. Khi đó, El-Sayed viết rằng ông Obama “không phải là lựa chọn đúng đắn, nhưng ông ấy cũng không phải là lựa chọn sai lầm”.

Đầu tháng này, ông El-Sayed nói với các phóng viên, rằng ông trân trọng cựu tổng thống và gọi ông Obama là nhân vật “có vai trò nền tảng” đối với khả năng ra tranh cử của mình. Tuy nhiên, ông El-Sayed cho biết vẫn có những khía cạnh trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama mà ông không đồng tình.

“Yêu quý một người, thực sự trân trọng tất cả những gì họ đã làm, đồng thời nói rằng: ‘Này, có một số việc tôi sẽ làm khác đi’ là điều bình thường. Nhưng họ vẫn đã làm một số việc quan trọng để tạo ra cơ hội cho bạn”, ông El-Sayed nói.

Ông El-Sayed đã nói chuyện qua điện thoại với ông Obama ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 8.

Tuần tới, ông Obama sẽ là diễn giả chính tại cuộc mít tinh ở Georgia cùng Thượng nghị sĩ Jon Ossoff và Keisha Lance Bottoms - ứng cử viên tranh chức thống đốc bang. Ông Trump dự kiến cũng sẽ phát biểu tại Georgia.

Theo AP

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#Barack Obama #Bầu cử giữa kỳ #đảng Dân chủ #Donald Trump #Đảng Cộng hoà

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