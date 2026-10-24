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Biển người đổ về Mỹ Đình, giao thông tê liệt

Nhóm PV

TPO - Dù còn hơn 4 giờ đồng hồ nữa concert mới bắt đầu, nhưng lượng lớn khán giả đã đổ về sân Mỹ Đình, trong đó có nhiều khán giả từ nước ngoài.

report Mỹ Đình chật kín khán giả, lightstick khổng lồ xuất hiện
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Khoảng 16h30, khán giả kéo đến sân ngày càng đông. Khu vực trước cổng chật kín.
img-3089.jpg
Khán giả khu vực vé đứng muốn đến sớm để có cơ hội tiếp cận thần tượng ở khoảng cách gần.
img-3090.jpg
Một số fan cho biết đã đặt riêng những lightstick khổng lồ để cổ vũ ba thành viên Big Bang.
img-7636.jpg
Càng sát giờ concert, không khí đu concert Big Bang càng nóng lên. Nhiều người vẫn hy vọng tìm được những tấm vé cuối cùng với giá cả hợp lý.
report Gần 30 triệu đồng cho một lần gặp thần tượng, fan nói 'không tiếc'
img-3087.jpg
Bạn Hoàng Minh đến từ TPHCM cho biết đã chi gần 30 triệu đồng bao gồm tiền vé máy bay, khách sạn, vé xem concert. Hâm mộ Big Bang đã lâu, Minh nói không tiếc khi bỏ ra số tiền lớn để gặp thần tượng.
img-3085.jpg
Lần đầu nhóm nhạc Big Bang tới Việt Nam biểu diễn, người hâm mộ coi đây là cơ hội hiếm có.
img-3083.jpg
Những năm gần đây, concert của sao quốc tế liên tục được tổ chức ở Việt Nam.
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Không chỉ bán vé, một concert còn kéo theo nhiều dịch vụ, trong đó có mua sắm vật phẩm ủng hộ thần tượng (merchandise).
report Fan quốc tế đổ về Hà Nội chờ gặp Big Bang

Rất đông fan đến từ Indonesia, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước lân cận có mặt tại Mỹ Đình để theo dõi đêm một của concert Big Bang. Có nhiều lý do dẫn đến hiện tượng này, phổ biến nhất là việc các fan bận việc riêng, không xem được concert Big Bang ở quê nhà hoặc không săn được vé.

Big Bang có cả một cộng đồng fan đi xem concert ở mọi nơi tại châu Á, thậm chí là thế giới. Đó là văn hóa "cuồng" thần tượng, muốn được theo chân thần tượng và ủng hộ tới cùng.

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report Mỹ Đình thành sàn diễn thời trang
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Sự cá tính, phá cách của Big Bang được người hâm mộ chuyển tải.
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Những mòn đồ thoáng, mát được ưu tiên để phù hợp với thời tiết và không gian concert.
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Nhóm khán giả chọn trang phục tông đen - màu sắc đặc trưng của Big Bang.
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Trang phục oversized - form rộng - được nhiều khán giả ưa chuộng.
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Sân Mỹ Đình thành sàn diễn thời trang.
report Hàng chục nghìn người nô nức đổ về Mỹ Đình

Tối 24/10, concert đầu của Big Bang tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra, kéo theo lượng lớn người hâm mộ từ nhiều tỉnh, thành đổ về Thủ đô.

Không khí concert sôi động kéo dài nhiều ngày, từ khi mở bán vé cho tới khoảng thời gian mở bán các vật phẩm lưu niệm của nhóm.

Trưa 24/10, chia sẻ với PV Tiền Phong, hai khán giả Hân và Linh cho biết đã hâm mộ nhóm Big Bang khoảng 20 năm, không thể bỏ lỡ cơ hội để gặp thần tượng tại Hà Nội.

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Khán giả nước ngoài tới Việt Nam xem concert.
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Hai khán giả từ TPHCM ra Hà Nội.

Dù còn hơn 4 giờ đồng hồ nữa concert mới bắt đầu, nhưng bất chấp thời tiết nắng nóng, lượng lớn khán giả đã đổ về sân Mỹ Đình, trong đó có nhiều khán giả từ nước ngoài.

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Nhiều khán giả nữ chọn trang phục nổi bật, tạo điểm nhấn với nhiều phụ kiện.

3 thành viên nhóm Big Bang gồm G-Dragon, Taeyang, Daesung đã đáp chuyến bay xuống Nội Bài vào đêm 23/10. Tại sân bay Nội Bài, nhóm di chuyển theo lối đi nội bộ và về thẳng khách sạn.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Thọ - CEO nền tảng đặt phòng và tour cá nhân hóa Mustgo - cho biết công suất phòng tại khu vực Mỹ Đình đã vượt 80%, giá bán tăng khoảng 5-15% tùy khách sạn và tình trạng phòng thực tế. Một số cơ sở chủ động chuyển sang bán giá khách lẻ thay vì duy trì mức giá dành cho đại lý du lịch như ngày thường.

Khi nguồn phòng gần sân vận động thu hẹp, khách mở rộng tìm kiếm sang Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm.

report Đi 2.000 km tới Việt Nam xem concert
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Không chỉ thu hút khán giả trong nước, concert Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình còn đón những người hâm mộ đến từ Trung Quốc, Brunei.
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Vượt qua khoảng cách địa lý, các fan quốc tế có mặt tại Hà Nội để trực tiếp thưởng thức màn trình diễn của nhóm nhạc thần tượng. Sự xuất hiện của khán giả nước ngoài góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, đa dạng sắc màu tại khu vực bên ngoài sân vận động.
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Âm nhạc trở thành sợi dây kết nối những người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia, cùng chia sẻ niềm háo hức trước giờ concert bắt đầu.
report Khán giả Quảng Ninh, TPHCM đổ bộ
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Nhóm khán giả từ Quảng Ninh chuẩn bị poster cỡ lớn cổ vũ thần tượng.
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Hai khán giả nữ từ TPHCM cũng không bỏ lỡ cơ hội tham gia concert Big Bang. Họ cho biết đã hâm mộ nhóm khoảng 20 năm.
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Khán giả nữ từ Myanmar tới Việt Nam xem concert.
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Thời trang của khán giả Big Bang luôn trở thành tâm điểm. Người hâm mộ ưu tiên trang phục có màu sắc nổi bật, có thể phối nhiều phụ kiện.
report Khán giả lưu ý gì khi đến concert Big Bang?

Theo cẩm nang sự kiện được công bố trước thềm concert, khán giả cần chú ý thời gian check-in, vị trí tập trung và quy định xếp hàng để tránh ảnh hưởng đến quá trình vào sân.

Chương trình diễn ra lúc 19h30 ngày 24/10 và 25/10 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

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Khán giả nên chủ động sắp xếp thời gian di chuyển đến sân vận động Mỹ Đình, đồng thời theo dõi các thông báo của ban tổ chức.

Đối với khán giả sở hữu vé Standing Zone (khu vực đứng), thời gian check-in bắt đầu từ 12h theo lịch trình sự kiện. Ban tổ chức đề nghị khán giả thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên dịch vụ khách hàng để được cung cấp thông tin về khu vực xếp hàng.

Khán giả nên chủ động sắp xếp thời gian di chuyển đến sân vận động Mỹ Đình, đồng thời theo dõi các thông báo của ban tổ chức trong trường hợp lịch trình có điều chỉnh.

Đối với khán giả sở hữu vé Ultimate VIP, ban tổ chức đưa ra hướng dẫn cụ thể về thời gian tập trung, thứ tự xếp hàng và quy trình vào sân.

Sau khi hoàn tất thủ tục check-in, khán giả cần đi theo biển chỉ dẫn để đến khu vực chờ Ultimate bên cạnh cổng số 1. Vị trí xếp hàng được sắp xếp theo số thứ tự in trên vé.

Theo hướng dẫn, người sở hữu vé Ultimate VIP cần có mặt tại khu vực chờ từ 15h45 và không muộn hơn 19h.

Từ 16h, khi cổng dành cho hạng vé Ultimate mở, nhân viên dịch vụ khách hàng sẽ hướng dẫn khán giả di chuyển vào sân theo từng nhóm qua cổng số 1. Việc di chuyển dựa trên số thứ tự ghi trên vé nhằm ổn định vị trí đứng trước khi chương trình bắt đầu.


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