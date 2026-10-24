Bệnh viện Bạch Mai: Nâng tầm điều dưỡng, hướng tới chuẩn chất lượng quốc tế

TPO - Bệnh viện Bạch Mai hiện có hơn 2.300 điều dưỡng, kỹ thuật viên và nữ hộ sinh, trong đó 54% có trình độ đại học, hơn 10% có trình độ sau đại học. Trước yêu cầu phát triển y tế hiện đại, đội ngũ này được kỳ vọng nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo đảm chất lượng điều trị, an toàn người bệnh.

Hơn 2.300 nhân lực, khẳng định vai trò chuyên môn

Hiện bệnh viện có hơn 2.300 điều dưỡng, kỹ thuật viên và nữ hộ sinh. Trong đó, 54% có trình độ đại học, hơn 10% có trình độ sau đại học và hàng chục tiến sĩ điều dưỡng. Sự phát triển của đội ngũ không chỉ thể hiện ở trình độ đào tạo mà còn ở năng lực thực hành lâm sàng và chất lượng chăm sóc.

BV Bạch Mai hướng đến nâng chuẩn điều dưỡng đạt chất lượng quốc tế.

Một số điều dưỡng của bệnh viện được Tổng hội Y học Việt Nam công nhận là trí thức tiêu biểu, được Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam trao danh hiệu hội viên tiêu biểu. Từ năm 2026, Chi hội Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai chính thức trở thành hội thành viên thuộc Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ghi nhận những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y trong bối cảnh bệnh viện thường xuyên tiếp nhận số lượng lớn người bệnh nặng, phức tạp, đồng thời triển khai hoạt động tại hai cơ sở.

Theo ông Cơ, một ca điều trị thành công đòi hỏi chẩn đoán đúng và quyết định điều trị chính xác. Tuy nhiên, để người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch, phục hồi và trở về với gia đình, không thể thiếu quá trình theo dõi liên tục, phát hiện kịp thời diễn biến bất thường, chăm sóc tỉ mỉ và phối hợp chặt chẽ của điều dưỡng.

Ngày nay, công việc điều dưỡng không chỉ dừng lại ở thực hiện y lệnh. Người điều dưỡng cần có khả năng đánh giá tình trạng người bệnh, nhận định nguy cơ, lập kế hoạch chăm sóc, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và phối hợp xử trí kịp thời.

Đổi mới điều dưỡng, thống nhất chất lượng tại hai cơ sở

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Bệnh viện Bạch Mai đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, y học chính xác và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện trong quản trị bệnh viện.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai.

Một trong những nhiệm vụ được lãnh đạo bệnh viện đặt ra là xây dựng hệ thống điều dưỡng thống nhất, chuyên nghiệp tại cả hai cơ sở, bảo đảm người bệnh tại Hà Nội hay Ninh Bình đều được tiếp cận cùng chuẩn mực an toàn và tinh thần phục vụ.

Theo đó, đội ngũ điều dưỡng giàu kinh nghiệm tại cơ sở Hà Nội cần trực tiếp hỗ trợ đào tạo, kèm cặp và chuyển giao năng lực cho cơ sở Ninh Bình. Việc chuyển giao không chỉ tập trung vào kỹ thuật mà còn bao gồm phương pháp làm việc, văn hóa chất lượng và trách nhiệm nghề nghiệp.

Bệnh viện cũng định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và xây dựng văn hóa phục vụ mang bản sắc Bạch Mai. Mỗi cán bộ y tế cần lắng nghe, tôn trọng phẩm giá và hỗ trợ người bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn, PGS.TS Đào Xuân Cơ lưu ý trách nhiệm chăm lo đời sống và điều kiện làm việc của nhân viên y tế. Lãnh đạo các đơn vị cần rà soát việc phân công ca trực, khối lượng công việc, điều kiện lao động, cơ hội học tập và chế độ đãi ngộ theo quy định; đồng thời lắng nghe những khó khăn thực tế của đội ngũ.

Khẳng định vị thế nghề điều dưỡng

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đánh giá cao sự phát triển của hệ thống điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời ghi nhận tầm nhìn của các thế hệ lãnh đạo trong việc xây dựng hệ thống điều dưỡng chuyên nghiệp từ hơn ba thập kỷ trước.

Tuy nhiên, theo ông Đức, nghề điều dưỡng vẫn đối mặt với những khó khăn liên quan đến vị thế nghề nghiệp, cơ chế đãi ngộ và nhận thức của xã hội.

Đánh giá cao chủ đề Hội nghị Khoa học Quốc tế Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai lần thứ IV là “Đổi mới sáng tạo, cải tiến chất lượng và hội nhập quốc tế”, TS.BS Hà Anh Đức cho rằng đổi mới cần bắt đầu từ những vấn đề cụ thể trong thực hành chăm sóc, hướng tới giải quyết những khó khăn thực tế và nâng cao hiệu quả công việc.

Ở góc độ tổ chức nghề nghiệp, ThS. Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, nhấn mạnh sự ra đời của Hiệp hội năm 1990 và Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai năm 1991 đã tạo nền tảng quan trọng cho quá trình chuyên nghiệp hóa nghề điều dưỡng.

Trong định hướng phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại và hội nhập quốc tế, Bệnh viện Bạch Mai đặt kỳ vọng đội ngũ điều dưỡng tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và văn hóa phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm.

Đây cũng là những nội dung được đặt ra tại Hội nghị Khoa học Quốc tế Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai lần thứ IV, với 156 đề tài được lựa chọn trình bày trong 24 phiên khoa học chuyên đề.

Ngay sau phiên khai mạc ngày 24/10, bốn phiên hội thảo được tổ chức, tập trung vào các chủ đề: Chính sách quản lý chất lượng; Quản lý đào tạo điều dưỡng, hội nhập quốc tế; Tư vấn vận động hiến ghép mô, tạng, kinh nghiệm triển khai trong nước và quốc tế; Vắc xin cho mọi người: Chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng sống.