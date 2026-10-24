Nhận kỷ lục Việt Nam sau tạo hình cơ thể cho bệnh nhân nặng 264kg

Ngày 24/10, Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn tổ chức sự kiện “Vinh danh thành tựu Y học Thẩm mỹ 2026”. Điểm nhấn của chương trình là lễ trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam, ghi nhận thành tựu trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình cơ thể cho bệnh nhân sau giảm cân.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổng Thư ký Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn với nội dung: “Trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình cơ thể sau giảm cân có tổng lượng da thừa loại bỏ lớn nhất trên cùng một bệnh nhân”. Kỷ lục ghi nhận tổng khối lượng da thừa được loại bỏ qua ba lần phẫu thuật trên cùng một bệnh nhân trong hai năm 2025 - 2026, đạt hơn 17kg.

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam được trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam với ca tạo hình cơ thể phức tạp

Theo đó, anh Võ Tấn Nhân (30 tuổi, ngụ TPHCM) từ mức cân nặng ban đầu 264 kg, anh đã giảm hơn 160 kg, xuống còn khoảng 95 kg. Tuy nhiên, sau quá trình giảm cân, lượng da dư thừa lớn trên toàn thân tiếp tục ảnh hưởng đến hình thể, khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.

Theo bà Ngọc, hành trình của anh Nhân gắn với những nỗ lực của bản thân người bệnh và sự đồng hành của Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn và TS.BS Võ Tiến Huy. Đại diện tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho rằng, việc xử lý lượng da thừa lớn đòi hỏi quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, năng lực chuyên môn và sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ y bác sĩ. Thành tựu này không chỉ được thể hiện qua những con số ấn tượng, mà còn ở sự kết hợp giữa trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ và ý chí bền bỉ của người bệnh, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm lại sự tự tin và lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực đến cộng đồng.

Ba giai đoạn phẫu thuật tạo hình cơ thể

Theo thông tin từ bệnh viện, ca phẫu thuật được thực hiện dưới sự cố vấn chuyên môn của TS.BS Võ Tiến Huy (Dr. Richard Huy), cùng đội ngũ y bác sĩ và ê-kíp gây mê hồi sức nhiều kinh nghiệm.

TS.BS Võ Tiến Huy - Cố vấn chuyên môn cấp cao Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn, Trưởng ekip phẫu thuật chia sẻ tại sự kiện

Lộ trình can thiệp được chia thành ba giai đoạn trong hai năm 2025 – 2026. Tổng lượng da thừa qua ba lần phẫu thuật đạt hơn 17 kg.

TS.BS Võ Tiến Huy cho biết, đây là trường hợp tạo hình cơ thể phức tạp và hiếm gặp. Trước khi đến Kangnam, anh Nhân từng tìm kiếm cơ sở điều trị nhưng chưa được tiếp nhận do lượng da thừa lớn và nguy cơ rủi ro cao.

“Việc một bệnh nhân giảm khối lượng cân nặng khổng lồ khiến cấu trúc da, mô và giải phẫu thay đổi hoàn toàn. Đội ngũ y bác sĩ đã phải nghiên cứu tỉ mỉ, hội đồng chuyên môn hội chẩn kỹ lưỡng từng milimet để lập ra phác đồ chia làm 3 giai đoạn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và tính thẩm mỹ tối ưu cho người bệnh”, BS Huy chia sẻ.

Để thực hiện ca phẫu phức tạp này, Bệnh viện Thẩm Mỹ Kangnam đã ứng dụng các giải pháp công nghệ y khoa đột phá trong quá trình điều trị, gồm công nghệ mô phỏng 3D trong phẫu thuật hàm mặt, giải pháp công nghệ giảm cân và tạo hình cơ thể chuyên sâu, cùng kỹ thuật tái tạo mũi hỏng và phục hồi cấu trúc giải phẫu phức tạp. Những công nghệ này cũng được sử dụng trong các ca phẫu thuật của chương trình “Hành trình lột xác” mùa 7.

Chia sẻ tại sự kiện, anh Nhân cho biết sau khi giảm cân thành công, tình trạng da chùng vẫn khiến anh mặc cảm và có những lúc cảm thấy bế tắc.

“Tôi từng nghĩ giảm cân thành công là đã chiến thắng chính mình, nhưng nhìn cơ thể chằng chịt da chùng, tôi nhận ra bản thân chưa thật sự trọn vẹn. Có những lúc tôi thấy mặc cảm và bế tắc. Cảm ơn Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam và các bác sĩ đã không từ bỏ tôi, cho tôi một cơ hội sinh ra lần thứ hai để tự tin bước tiếp vào đời”, anh Nhân chia sẻ.