Mọi ngả đường đổ về sân Mỹ Đình đều tê liệt

TPO - Trước giờ diễn ra concert Big Bang, giao thông khu vực sân vận động Mỹ Đình tắc nghẽn vì lượng phương tiện đổ về tăng đột biến. Nhiều khán giả trèo hàng rào bảo vệ để vào khu vực check-in.
TPO - Hàng vạn khán giả nườm nượp đổ về sân Mỹ Đình để sẵn sàng check-in và bước vào bên trong xem concert Big Bang.
TPO - Dấu ấn thời trang của Big Bang không nằm ở việc các thành viên mặc trang phục đồng bộ mà ở khả năng thể hiện cá tính riêng. Tinh thần phóng khoáng, nổi loạn và không ngại khác biệt ấy cũng được người hâm mộ mang đến concert tại Hà Nội. Nhiều khán giả chia sẻ tốn nhiều thời gian để chọn trang phục, họ gần như mất ngủ trước concert.
TPO - Khoảng 18h tối 24/10, không khí tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình trở nên náo nhiệt khi hàng nghìn người hâm mộ đổ về tham dự concert Big Bang. Lượng phương tiện gia tăng khiến nhiều tuyến đường dẫn về sân vận động rơi vào tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm.
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TPO - Ninh Dương Lan Ngọc liên tục thanh minh nhưng vẫn bị Trấn Thành xé bảng tên trong tập 13 Running Man Vietnam.
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TPO - Cán mốc 476 tỷ đồng, “Trại buôn người” vượt doanh thu “Nhà bà Nữ”, tiến sát thành tích “Lật mặt 7: Một điều ước”. Ngay với phim điện ảnh đầu tay, Toni Dương Bảo Anh đã tạo sức ép lên vị thế phòng vé của Trấn Thành và Lý Hải.
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