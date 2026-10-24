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Phe vé Big Bang hét giá 30 triệu đồng, fan ngồi la liệt ở cổng Mỹ Đình

Ngọc Ánh

TPO - Đến sát giờ diễn ra concert Big Bang tối 24/10, nhiều người hâm mộ chưa có vé vẫn ngồi chờ bên ngoài sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), hy vọng mua được vé với giá hợp lý. Tuy nhiên, các đầu mối phe vé vẫn chào bán nhiều hạng vé với mức giá cao không tưởng.

Khoảng 30 phút trước khi concert diễn ra, hàng trăm người vẫn ngồi ở cổng sân vận động Mỹ Đình. Khu vực trông xe tắc cứng, dòng người di chuyển chậm. Khi concert bắt đầu, ba thành viên Big Bang xuất hiện trên sân khấu, rất đông khán giả có mặt ngoài sân để tận hưởng bầu không khí concert.

Mức giá phe vé đưa ra không hề dễ chịu, khiến nhiều người phải bỏ cuộc. Ai chấp nhận mua vé chợ đen buộc phải bỏ ra số tiền rất lớn.

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Phe vé hét giá quá cao khiến nhiều người dù rất muốn săn vé cũng phải chùn bước.

Theo khảo sát của phóng viên, một số vé Cat 5 có giá gốc một triệu đồng được rao bán lại với giá 2,5 triệu đồng/vé. Hạng Gold VIP Package, giá gốc 8,5 triệu đồng/vé, được chào bán khoảng 19-20 triệu đồng/cặp. Đáng chú ý, một số cặp vé Diamond được rao với mức giá hơn 30 triệu đồng. Càng gần giờ diễn, giá càng tăng mạnh.

Với các hạng vé phổ thông, mức giá cũng biến động. Vé Cat 1 được chào bán khoảng 14-15 triệu đồng/cặp, trong khi một số vé Cat 4 lẻ có giá khoảng 4,5 triệu đồng. Người bán liên tục giới thiệu vị trí, so sánh quyền lợi giữa các hạng vé để thuyết phục khách mua.

Một khán giả cho biết đã ngậm ngùi mua vé hạng Cat 3 ngay sát giờ diễn với giá 28 triệu đồng/ cặp, gấp gần 10 lần giá gốc.

Trên mạng xã hội, xuất hiện những bài đăng rủ nhau đến Mỹ Đình sát giờ diễn để thương lượng giá với phe vé. Một tài khoản hài hước kêu gọi những người chưa có vé tập hợp, đặt ngân sách dưới 2 triệu đồng và chỉ mua khi tìm được vé phù hợp.

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Khán giả ngồi trước sân Mỹ Đình để tận hưởng bầu không khí concert dù không có vé xem trực tiếp.

"Nếu phe vé 'cứng' quá thì thôi, chị em mình quay xe đi cà phê, giữ tiền tìm vé ngày thứ hai (25/10)", người này viết.

Bên cạnh mức giá cao, vấn đề tính hợp lệ của vé và vòng tay vào sân cũng khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.

Trên các hội nhóm trao đổi vé, một khán giả cho biết khi đổi vòng cho hạng Premium Seating, thông tin trên vòng không thể hiện rõ phân hạng chi tiết như trên vé điện tử.

Người này đặt câu hỏi về cách xác định mã QR tương ứng với từng vòng tay, đặc biệt trong trường hợp người bán nắm giữ số lượng lớn vòng của nhiều hạng vé khác nhau.

Theo chia sẻ, vé điện tử của người mua chính thức có thông tin số ghế và mã QR, trong khi người mua lại từ các đầu mối trung gian có thể gặp khó khăn khi kiểm tra sự trùng khớp giữa vé và vòng tay.

Khán giả này bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra tình trạng trùng mã QR hoặc tranh chấp vị trí ngồi khi vào sân. Một số người bán vé cá nhân cũng lựa chọn hình thức hẹn gặp trực tiếp tại sân vận động để thực hiện thủ tục đổi vòng, thay vì giao dịch hoàn toàn qua mạng.

Việc mua vé từ các nguồn không chính thức tiềm ẩn nguy cơ vé không hợp lệ, thông tin không trùng khớp hoặc phát sinh tranh chấp. Người hâm mộ được khuyến cáo kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán, đặc biệt với những giao dịch có giá trị lớn.

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#vé Big Bang #concert Big Bang #sân Mỹ Đình #phe vé #giá vé chợ đen #vé Diamond #vòng tay concert

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