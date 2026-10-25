Pháp Kiều tổng duyệt Fest 'Chạm Việt Nam' 2 giữa trưa nắng

TPO - Trưa 25/10, rapper Pháp Kiều có mặt tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) để tổng duyệt cho đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2. Dù thời tiết nắng nóng, nam rapper vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Nhiều khán giả chờ đợi, vây quanh và tặng hoa cho anh.
TPO - Lực lượng gần 2.000 nhân sự được ban tổ chức huy động để đảm bảo an ninh, an toàn cho đêm diễn thứ hai của Big Bang tại Mỹ Đình tối 25/10.
TPO - Trưa 25/10, đông đảo khán giả có mặt tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) xem Pháp Kiều và các nghệ sĩ đội nắng tổng duyệt, sẵn sàng cho đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 diễn ra tối cùng ngày, trong khuôn khổ Sóng Festival.
TPO - Hàng chục gian hàng mua sắm, trải nghiệm công nghệ kết hợp với sân khấu âm nhạc của sinh viên và nghệ sĩ, khiến Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 trở thành điểm hẹn hấp dẫn dành cho người dân dịp đầu thu. Chương trình thu hút đông đảo hàng nghìn người dân, du khách đổ về phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) trong ngày 24/10.
TPO - Nhiều khán giả có mặt từ trưa 25/10 để theo dõi, cổ vũ CoolKid tổng duyệt tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Sự hưởng ứng của người hâm mộ hứa hẹn góp phần tạo nên không khí sôi động cho đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 trong khuôn khổ Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026.
TPO - "Án mạng Karaoke" của đạo diễn Hoàng Lê mang đến trải nghiệm giải trí khá thú vị khi kết hợp trinh thám, hài đen và một chút kinh dị. Dù kịch bản chưa thực sự hóc búa, tác phẩm vẫn vượt kỳ vọng nhờ những cú đánh lạc hướng, dàn diễn viên duyên dáng và đặc biệt là màn thể hiện của Đoàn Thiên Ân.
TPO - Hàng vạn khán giả Việt hát theo "Loser" chuẩn từng nhịp và cao độ, khiến các fan quốc tế bất ngờ.
TPO - Triệu Lệ Dĩnh nghỉ ngơi suốt một năm không đóng phim, nhưng cô trở lại với dự án kinh doanh nhỏ khiến nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nữ diễn viên.
TPO - Nữ diễn viên Trần Oánh vướng rắc rối khi có cảnh cởi đồ quá táo bạo trong phim "Thành phố rực rỡ". Khán giả cũng thất vọng về chất lượng của phim truyền hình TVB hiện tại.
TPO - Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Linh Hy, "Ngọc điệm thu" do Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính đang dẫn đầu khung giờ phát sóng trong nhóm đài truyền hình vệ tinh. Thế nhưng sau khi cơn sốt lắng xuống, khán giả bắt đầu khó tính hơn. Hàng loạt hạt sạn được bới ra và chất vấn.
TPO - Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi ngành phim ngắn chiếu dọc trên điện thoại. Khi các nhà sản xuất chuyển sang sử dụng AI để giảm chi phí, diễn viên và nhiều lao động hậu trường đối mặt nguy cơ mất việc, dù chất lượng nội dung vẫn gây tranh cãi.
TPO - Big Bang khép lại đêm diễn đầu tiên của XX : Cosmos tại Hà Nội trong bầu không khí bùng nổ và đầy cảm xúc. Concert đánh dấu lần đầu nhóm nhạc huyền thoại Kpop biểu diễn tại thủ đô, hiện thực hóa cuộc hội ngộ được người hâm mộ Việt Nam mong đợi suốt nhiều năm, đúng dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm.
TPO - Hàng nghìn khán giả không mua được vé vì nhiều lý do rủ nhau tập trung quanh sân Mỹ Đình. Họ cùng nhau tận hưởng âm nhạc Big Bang và gọi đó là chiếc vé hạng Cat 6 miễn phí và được tự do đu "concert".
TPO - Nhiều fan Big Bang đời đầu đưa theo con đến Mỹ Đình để xem concert của thần tượng tối 24/10. Họ không ngần ngại chi ra số tiền lớn để có vị trí đẹp trong cả hai đêm diễn.
TPO - Việc nhiều nghệ sĩ Việt góp mặt tại concert ở Hà Nội phần nào cho thấy sức hút của Big Bang đối với cả khán giả đại chúng lẫn những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.
TPO - Đến sát giờ diễn ra concert Big Bang tối 24/10, nhiều người hâm mộ chưa có vé vẫn ngồi chờ bên ngoài sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), hy vọng mua được vé với giá hợp lý. Tuy nhiên, các đầu mối phe vé vẫn chào bán nhiều hạng vé với mức giá cao không tưởng.
TPO - Cộng đồng V.I.P (fan Big Bang) biến sân Mỹ Đình thành sàn diễn thời trang với tinh thần phóng khoáng, nổi loạn, đậm chất đường phố.