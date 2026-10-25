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Giải trí

Pháp Kiều tổng duyệt Fest 'Chạm Việt Nam' 2 giữa trưa nắng

Ngọc Ánh - Duy Phạm - Hoàng Tuyên

TPO - Trưa 25/10, rapper Pháp Kiều có mặt tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) để tổng duyệt cho đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2. Dù thời tiết nắng nóng, nam rapper vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Nhiều khán giả chờ đợi, vây quanh và tặng hoa cho anh.

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Trưa 25/10, rapper Pháp Kiều tham gia buổi tổng duyệt đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, thuộc khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - Sóng Festival. Chương trình diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
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Giữa thời tiết nắng nóng, nam rapper có mặt tại khu vực sân khấu để chuẩn bị cho phần trình diễn vào tối cùng ngày. Buổi tổng duyệt là dịp để nghệ sĩ làm quen với không gian biểu diễn, kiểm tra âm thanh và phối hợp với ê-kíp trước giờ diễn chính thức.
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Sự xuất hiện của Pháp Kiều nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả có mặt tại khu vực tổ chức chương trình, chờ đợi cơ hội gặp gỡ thần tượng. Nam rapper được fan vây quanh, tặng hoa trước thềm đêm diễn.
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Pháp Kiều là một trong những gương mặt được chú ý trong dàn nghệ sĩ tham gia Chạm Việt Nam 2. Anh được biết đến sau khi góp mặt tại Rap Việt mùa 3, tiếp tục mở rộng độ nhận diện khi tham gia chương trình Anh trai say hi.
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Nam rapper gây ấn tượng với phong cách âm nhạc cá tính, hình ảnh thời trang nổi bật và khả năng trình diễn giàu năng lượng. Sự góp mặt của anh tại Fest Chạm Việt Nam 2 được kỳ vọng mang đến không khí sôi động cho khán giả Thủ đô.
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Pháp Kiều xuất hiện trong chương cuối, ngoài phần biểu diễn âm nhạc, anh còn góp mặt trong nội dung kết hợp thời trang.
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Sau khi tổng duyệt giữa nắng nóng, Pháp Kiều được fan vây kín tặng hoa.
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Đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 còn quy tụ CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Quinzel, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Chris V, DJ Thảo Bebe và em bé Chất Xệ Xệ. Chương trình có sự góp mặt của Á hậu Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi.
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Với chủ đề Chạm số - Sống xanh, chương trình kết hợp âm nhạc, thời trang và các hoạt động trải nghiệm công nghệ, hướng đến lan tỏa thông điệp thanh toán số, tiêu dùng bền vững tới cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

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#Pháp Kiều #Chạm Việt Nam 2 #tổng duyệt #Ngày Thanh toán số Việt Nam #đêm nhạc Hà Nội #Rap Việt #Anh trai say hi

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