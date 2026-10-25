Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lý do đề xuất bỏ thủ tục cơ quan công an kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

Thanh Hà

TPO - Dự thảo Luật cũng bổ sung hành vi “nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy không đúng quy định” vào danh mục hành vi bị nghiêm cấm. Cơ quan quản lý sẽ tập trung kiểm tra các công trình có nguy cơ cháy, nổ cao, giảm tần suất kiểm tra không cần thiết đối với cơ sở có nguy cơ thấp

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) do Bộ Công an chủ trì xây dựng, dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đề xuất nhiều thay đổi nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Theo quy định hiện hành, công trình thuộc diện thẩm định thiết kế về PCCC phải thực hiện hai thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước, gồm thẩm định thiết kế trước khi thi công và kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng.

Sau khi được thẩm định thiết kế, chủ đầu tư tổ chức thi công, nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng và PCCC. Tiếp đó, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến cơ quan công an đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu. Cơ quan công an kiểm tra kết quả nghiệm thu và ban hành văn bản chấp thuận trước khi công trình được đưa vào khai thác, sử dụng.

Do đó, theo đánh giá, việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan công an sẽ giúp chủ đầu tư tiết kiệm thời gian, rút ngắn tiến độ đưa công trình vào sử dụng, đồng thời giảm nguồn lực cho cơ quan quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, chủ đầu tư và các nhà thầu vẫn phải thực hiện nghiệm thu về PCCC theo quy định. Sau khi nghiệm thu, các bên phải khai báo trên Cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH, đồng thời truyền tin báo cháy trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

pccc.jpg
Cảnh sát kiểm tra công tác PCCC tại công trình.

Dự thảo cũng bổ sung hành vi “nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy không đúng quy định” vào danh mục hành vi bị nghiêm cấm. Cơ quan quản lý sẽ tập trung kiểm tra các công trình có nguy cơ cháy, nổ cao, giảm tần suất kiểm tra không cần thiết đối với cơ sở có nguy cơ thấp.

Đối với cơ sở, phương tiện giao thông và hộ gia đình bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PCCC, khoản 7 Điều 55 dự thảo đề xuất bỏ thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định phục hồi hoạt động.

Theo đó, sau khi khắc phục vi phạm, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện hoặc chủ hộ gia đình được đưa đối tượng vào hoạt động trở lại, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả khắc phục và gửi báo cáo bằng văn bản đến cơ quan quản lý trực tiếp về PCCC, CNCH. Các giải pháp kỹ thuật đã áp dụng phải được duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Về phương tiện PCCC và CNCH, vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy, dự thảo đề xuất chuyển sang quản lý theo pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Theo Điều 44 dự thảo, phương tiện có kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đủ điều kiện được miễn công bố hợp quy, miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải kê khai thông tin trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông theo quy định của Chính phủ, phục vụ truy xuất nguồn gốc và hậu kiểm.

Tăng cường hậu kiểm, làm rõ trách nhiệm

Một trong những vấn đề được quan tâm khi thẩm tra dự thảo là việc bỏ khâu kiểm tra trước khi đưa công trình vào sử dụng có ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát rủi ro cháy, nổ hay không.

Theo cơ quan chủ trì soạn thảo, trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện và chủ hộ gia đình đã được quy định đầy đủ. Tổ chức, cá nhân đưa công trình vào khai thác, sử dụng khi không bảo đảm yêu cầu PCCC, tùy tính chất và mức độ vi phạm, có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Cơ chế mới hướng đến chuyển phương thức quản lý từ xem xét từng bộ hồ sơ sang kiểm tra thực tế, dựa trên dữ liệu khai báo và mức độ rủi ro của từng loại cơ sở. Bộ Công an phối hợp với các địa phương đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu hậu kiểm.

Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, công trình phải được thi công, nghiệm thu đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định. Trường hợp điều chỉnh thiết kế làm thay đổi điều kiện an toàn PCCC, chủ đầu tư phải thực hiện thẩm định lại theo quy định. Các vi phạm về PCCC tại cơ sở, phương tiện giao thông và hộ gia đình đang bị đình chỉ phải được khắc phục trước khi hoạt động trở lại.

Các chủ thể liên quan phải khai báo, cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH, thực hiện truyền tin báo cháy trước khi đưa công trình, cơ sở, phương tiện vào khai thác, sử dụng và lưu giữ hồ sơ nghiệm thu tại cơ sở.

Trong quá trình hoạt động, các cơ sở phải duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy, không tự ý cơi nới, thay đổi công năng, tháo bỏ hoặc vô hiệu hóa hệ thống PCCC. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh phương tiện PCCC và CNCH phải bảo đảm chất lượng sản phẩm, kê khai thông tin đầy đủ, trung thực trước khi lưu thông.

Cắt giảm thủ tục là để giảm gánh nặng hành chính, chi phí tuân thủ và tăng tính chủ động cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, an toàn PCCC vẫn là yêu cầu không thay đổi, được bảo đảm bằng trách nhiệm của từng chủ thể và sự kiểm tra thường xuyên của cơ quan quản lý.

Xem thêm

#chữa cháy và cứu nạn #cứu hộ #Phòng cháy chữa cháy #Cải cách thủ tục hành chính #Hậu kiểm #An toàn phòng cháy #Cắt giảm thủ tục hành chính PCCC

Cùng chuyên mục

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng L.B.H.

Bị khởi tố vì nuôi nhốt 58 cá thể chim hoang dã

TPO - Sau khi bị xử phạt hành chính về hành vi nuôi nhốt động vật rừng trái quy định, một người đàn ông tiếp tục vi phạm, bị Công an thành phố Bắc Ninh khởi tố về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Xuyên đêm truy bắt 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa

Xuyên đêm truy bắt 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa

TPO - Đêm qua 24/10, trong bán kính khoảng 5 km quanh Trại giam A2, lực lượng chức năng tiếp tục thiết lập nhiều chốt kiểm soát, kiểm tra các phương tiện qua lại nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng bỏ trốn. Nhiều xe chuyên dụng của cảnh sát liên tục di chuyển trong đêm để phục vụ công tác truy bắt.

Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Nạn nhân khởi kiện Phòng đăng ký kinh doanh ở TPHCM

Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Nạn nhân khởi kiện Phòng đăng ký kinh doanh ở TPHCM

TPO - Bị lấy thông tin để lập doanh nghiệp và bị cấm xuất cảnh, một người dân ở TPHCM đã kiện phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TPHCM buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xóa bỏ thông tin người đại diện pháp luật mạo danh và yêu cầu phòng Đăng ký kinh doanh đền bù thiệt hại.

Xôn xao đề xuất hiến mô, tạng người dưới 18 tuổi: Cha mẹ không thể quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp

Xôn xao đề xuất hiến mô, tạng người dưới 18 tuổi: Cha mẹ không thể quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp

TPO - Hiến mô, bộ phận cơ thể người không thể được xem như một giao dịch dân sự thông thường. Đây là hành vi nhân thân đặc biệt, liên quan trực tiếp cơ thể con người và có thể dẫn đến những hệ quả y khoa không thể đảo ngược. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào các quy định chung về năng lực hành vi dân sự để cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp.

Tiếng gọi 'bố ơi' xé lòng giữa phòng xử án

Tiếng gọi 'bố ơi' xé lòng giữa phòng xử án

TPO - Hai đứa trẻ rụt rè gọi “bố ơi” giữa phòng xử án, nơi người cha phải đối diện bản án 20 năm tù vì ma túy. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Người dân gần trại giam A2 ở Khánh Hòa cửa đóng then cài, hạn chế ra đường

Người dân gần trại giam A2 ở Khánh Hòa cửa đóng then cài, hạn chế ra đường

TPO - Đến 13h20 ngày 24/10, lực lượng chức năng Công an tỉnh Khánh Hòa đang ráo riết truy lùng 3 phạm nhân còn lại trong số 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an ( đóng tại xã Diên Lâm) từ chiều 21/10. Trong khi đó, nhiều gia đình ở địa phương cảnh giác cao độ, thậm chí nhắc nhở con em hạn chế ra ngoài, nhất là vào ban đêm.

Hà Nội: Tòa kêu gọi cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đầu thú trước ngày xét xử vắng mặt

Hà Nội: Tòa kêu gọi cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đầu thú trước ngày xét xử vắng mặt

TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng) đã chỉ đạo lập khống hồ sơ tín dụng, tạo điều kiện để ông Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng của ngân hàng. Bị cáo Giang hiện đang bỏ trốn, Tòa quyết định xét xử vắng mặt bị cáo cùng một giám đốc doanh nghiệp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe