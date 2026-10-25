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Thông tin mới vụ bé trai 6 tuổi bị chấn thương sọ não khi gửi tại cơ sở can thiệp

Thanh Phong

TPO - Kết luận giám định cho thấy, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể cháu M. tại thời điểm giám định là 39%. Cơ chế hình thành thương tích bầm tím xung quanh vùng mắt trái, thái dương, đỉnh phải, sưng nề vùng đỉnh – trán phải... phù hợp với đặc điểm do vật tày gây nên.

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Cháu M. với nhiều vết bầm tím ở vùng đầu. Ảnh gia đình cung cấp

Ngày 25/10, thông tin tới Báo Tiền Phong, anh Nguyễn Đăng Hiếu, bố bé trai 6 tuổi bị chấn thương sọ não khi gửi tại cơ sở can thiệp ở Hà Nội, cho biết gia đình đã nhận được kết luận giám định thương tích từ cơ quan công an.

Theo anh Nguyễn Đăng Hiếu (trú tại xã Sơn Đồng, Hà Nội), Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã có thông báo kết luận giám định thương tích của con trai anh là cháu M. (6 tuổi).

Kết luận giám định cho thấy, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể cháu M. tại thời điểm giám định là 39%. Cơ chế hình thành thương tích bầm tím xung quanh vùng mắt trái, thái dương, đỉnh phải, sưng nề vùng đỉnh – trán phải... phù hợp với đặc điểm do vật tày gây nên.

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Thông báo kết luận giám định gia đình cung cấp.

Trước đó, phản ánh tới báo Tiền Phong, Nguyễn Đăng Hiếu gửi con mắc chứng tự kỷ và chậm nói theo học tại cơ sở có tên “Trung tâm can thiệp Hy Vọng”, khu vực ngã tư Sơn Đồng.

Ngày 6/8, gia đình đưa con đến lớp như thường lệ. Đến khoảng 15h cùng ngày, cô giáo gọi điện thông báo gia đình đến đón gấp vì cháu bị ngã.

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Hồ sơ bệnh án của cháu M. Ảnh gia đình cung cấp.

Khi đến nơi, gia đình bàng hoàng phát hiện con có nhiều thương tích nghiêm trọng, gồm một vết sưng, bầm tím ở đuôi mắt trái và một khối sưng lớn phía sau đầu. Sau đó, cháu có biểu hiện lịm đi, ôm đầu đau đớn, tím tái toàn thân, người lạnh toát và liên tục nôn.

Gia đình lập tức đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả chụp chiếu cho thấy cháu bị chấn thương sọ não và được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Theo lời kể của anh Hiếu, bác sĩ điều trị cho biết cháu bị đa chấn thương ở cả phía trước và phía sau đầu. Gia đình cho rằng những tổn thương này không giống thương tích do té ngã thông thường.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

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#Chấn thương sọ não #Bạo hành trẻ em #Trẻ tự kỷ #Cơ sở can thiệp trẻ em #Điều tra hình sự #Bé trai 6 tuổi bị chấn thương sọ não

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