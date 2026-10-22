Quốc lộ 80 qua An Giang dày đặc ‘ổ gà’

TPO - Quốc lộ 80, đoạn từ Rạch Giá đi Hà Tiên (tỉnh An Giang) dài hơn 80km đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, nhiều 'ổ gà, ổ voi', tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Người dân kiến nghị chính quyền sớm sửa chữa để bảo đảm an toàn giao thông, giảm tai nạn.
TPO - Xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình hiện có khoảng 12 cơ sở đóng tàu và 11 bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, với tổng diện tích ước tính 45-50ha. Chính quyền địa phương thừa nhận còn nhiều vướng mắc trong xử lý các cơ sở hoạt động trên đất sử dụng sai mục đích, hành lang bảo vệ thoát lũ.
TPO - Liên quan đến vụ việc hai bé gái ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ nhiều lần bị bố ruột hành hạ, phóng viên Báo Tiền Phong đã gặp gỡ bà nội và hai cháu bé. Cuộc trao đổi cho thấy vết trượt dài của ông bố trẻ đã gây ra những hệ luỵ ghê gớm cho gia đình.
TPO - Vì thiếu chỗ đỗ trong tầng hầm, nhiều cư dân chung cư ở Nghệ An phải để ô tô ngoài vỉa hè, thấp thỏm lo trộm cắp, hư hỏng. Vụ hàng loạt ô tô bị đập kính mới đây càng phơi bày bất cập về chỗ đỗ xe và an ninh tại đô thị Vinh.
TPO - Dự định làm việc hết tháng để nhận lương, mua quà tặng mẹ rồi về quê tìm việc làm gần nhà, thế nhưng vụ tai nạn thương tâm tại đường Xuân Thuỷ, Hà Nội sáng 20/10 khiến cô gái 22 tuổi ở Thanh Hóa không qua khỏi. Nỗi đau mất con khiến người mẹ khóc ngất khi đón con trở về trong quan tài.
TPO - Mang trong mình căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, ông Nguyễn Văn Sơn chỉ còn ước nguyện cuối đời là được hướng dẫn, xử lý để hưởng chế độ dành cho quân nhân xuất ngũ như những đồng đội của mình.
TPO - Một luật sư đề xuất cơ quan công an, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế xây dựng cơ chế phối hợp xử lý nhanh, song song với quá trình xác minh. Nếu có căn cứ cho thấy người dân có khả năng bị mạo danh, cơ quan công an có thể thông báo cho bên thuế để xem xét xử lý việc tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian chờ kết luận chính thức.
TPO - Hơn 150 suất quà cùng bữa cơm ấm áp được cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai mang đến Trường Chuyên biệt Hy Vọng, qua đó lan tỏa yêu thương và tiếp thêm động lực để các em học sinh vươn lên trong cuộc sống.
TPO - Doanh nghiệp tự ý xây dựng 14 công trình trái phép tại 4 dự án cao su ở Đắk Lắk. Dù đã nộp phạt hơn 421 triệu đồng, các sai phạm vẫn chưa được khắc phục.
TPO - Dự án Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà (cũ), tỉnh Hà Tĩnh, được đầu tư gần 70 tỷ đồng, trải qua nhiều lần gia hạn tiến độ. Đến nay, dù phần xây lắp đã hoàn thành, công trình vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, một số hạng mục đã hư hỏng.
TPO - Phát hiện bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp, sau nhiều lần trình báo, đơn từ gửi tới cơ quan chức năng, những giám đốc bất đắc dĩ phải mòn mỏi chờ kết quả xác minh nhưng gần như vô vọng, kéo dài cả năm trời vẫn mịt mù việc hồi âm.
TPO - Bãi tập kết, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng nằm sát khu dân cư hoạt động suốt ngày đêm gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn khiến người dân lãnh đủ.
TPO - Mắc kẹt trong phòng trọ, hai chị em phải trốn vào nhà vệ sinh khi khói độc đã bao trùm lối thoát. Giữa lúc tuyệt vọng, tiếng đập cửa cùng lời trấn an của người lính cứu hoả Công an TPHCM đã mang đến hy vọng sống cho cả hai.
TPO - Thông tin rao bán mỏ vàng tại khu vực Hà Giang cũ với diện tích 89 ha, được quảng cáo có trữ lượng tương đương 290 kg vàng và đầy đủ pháp lý đang lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho biết, các thủ tục liên quan đến mỏ vàng này chưa hoàn tất.
TPO - Bất chấp địa hình hiểm trở, nhiều người vẫn tìm cách leo lên những khối đá chênh vênh cạnh vực sâu tại núi Đá Chồng, TP Quảng Ninh để chụp ảnh, quay clip. Đáng chú ý, khu vực này đã được cảnh báo nguy hiểm từ nhiều năm trước nhưng hoạt động leo núi tự phát vẫn tiếp diễn.
TPO - Từ chối chở khách có biểu hiện nghi say xỉn, một tài xế Grab ở phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bị đè xuống đất, đánh bằng tay, chân. Vụ việc đang được công an xác minh.
TPO - Khu Quản lý đường bộ II đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An khẩn trương rà soát, tháo dỡ những biển báo không hợp lý, hạn chế tốc độ trên tuyến đường ven biển tỉnh Nghệ An.