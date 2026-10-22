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Quốc lộ 80 qua An Giang dày đặc ‘ổ gà’

Nhật Huy

TPO - Quốc lộ 80, đoạn từ Rạch Giá đi Hà Tiên (tỉnh An Giang) dài hơn 80km đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, nhiều 'ổ gà, ổ voi', tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Người dân kiến nghị chính quyền sớm sửa chữa để bảo đảm an toàn giao thông, giảm tai nạn.

Clip Quốc lộ 80 qua An Giang dày đặc 'ổ gà'.
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Quốc lộ (QL) 80 dài khoảng 100 km, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối phường Rạch Giá với phường Hà Tiên, hai địa bàn kinh tế, du lịch trọng điểm của tỉnh An Giang. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, thời gian gần đây, tuyến đường này qua các xã Bình Giang, Hòa Điền và Hòn Đất có nhiều đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, xuất hiện dày đặc 'ổ gà, ổ voi'.
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Tại một số vị trí, nhiều 'ổ gà, ổ voi' nằm giữa lòng đường QL80, gây khó khăn và nguy hiểm cho người và phương tiện đi qua, đặc biệt với xe máy.
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Anh Đỗ Đăng Khoa - người dân xã Bình Giang cho biết, tình trạng mặt đường hư hỏng khiến người dân đi lại bất an, đặc biệt với học sinh, người cao tuổi đi lại trong những ngày mưa hoặc ban đêm. Đã có nhiều người đi xe máy té ngã khi vấp phải ổ gà, có trường hợp bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu.
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Do xuống cấp, lượng phương tiện qua lại lớn, người dân sống dọc QL80 ngoài chịu cảnh mất an toàn giao thông, còn phải chịu cảnh mưa ngập, sình lầy, còn nắng bụi mù mịt.
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Theo UBND xã Bình Giang, đoạn QL80 đi qua địa bàn xã dài khoảng 8,5 km, do Sở Xây dựng tỉnh An Giang quản lý. Tuyến đường huyết mạch nên lưu lượng phương tiện lớn, gần đây xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống thoát nước nhiều đoạn bị tắc nghẽn gây ngập, làm mặt đường bong tróc nhanh hơn. Xã đã báo cáo, kiến nghị Sở Xây dựng, UBND tỉnh An Giang sớm có phương án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường.
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Tương tự, ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Điền cho biết, đoạn QL80 qua địa bàn xã dài hơn 8km cũng xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng nặng, khiến người dân địa phương bức xúc. Xã mong tỉnh sớm bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp triệt để tuyến đường để người dân đi lại an toàn, êm thuận. Ảnh: Nhật Huy.

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#Quốc lộ 80 #xuống cấp #An Giang #Sở Xây dựng #đường xuống cấp #tai nạn giao thông #ổ gà

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