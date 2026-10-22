Ninh Bình: Chính quyền xã nói về xưởng đóng tàu quy mô lớn, hợp đồng thuê đất trái phép

TPO - Dự định làm việc hết tháng để nhận lương, mua quà tặng mẹ rồi về quê tìm việc làm gần nhà, thế nhưng vụ tai nạn thương tâm tại đường Xuân Thuỷ, Hà Nội sáng 20/10 khiến cô gái 22 tuổi ở Thanh Hóa không qua khỏi. Nỗi đau mất con khiến người mẹ khóc ngất khi đón con trở về trong quan tài.