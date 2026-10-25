Ô tô lao vào nhà dân, 3 người bán bánh vỉa hè thoát chết trong gang tấc

TPO - Chiếc xe ô tô 4 chỗ đi trên đường đoạn thuộc phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, bất ngờ lao lên vỉa hè đâm vào nhà dân bên phải đường. Lúc này, trên vỉa hè có 3 người đang làm bánh chuối kịp phát hiện chiếc xe đang lao tới để né tránh.

Clip ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc.

Ngày 25/10, ngành chức năng Vĩnh Long đang làm rõ vụ xe ô tô con lao vào nhà dân bên đường.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra khoảng 10h15 ngày 24/10. Khi đó, xe ô tô 4 chỗ màu trắng (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Phó Cơ Điều. Đến đoạn thuộc phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long bất ngờ xe lao vào nhà dân bên phải đường.

Lúc này, trên vỉa hè trước nhà có 3 người đang làm bánh chuối chiên. May mắn cả 3 người đã phát hiện chiếc xe lao tới nên nhanh chóng né kịp.

Chiếc xe ô tô lao trúng xe bánh chuối và chỉ dừng lại khi đâm vào gốc cây.



Hậu quả, phần đầu xe ô tô cùng một số vật dụng bán hàng của người dân bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hình ảnh từ camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip.