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Thế giới

Tổng thống Iran gặp Tổng thống Nga giữa lúc đàm phán với Mỹ đình trệ

Minh Hạnh

TPO - Truyền thông Iran đưa tin, Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva vào tuần tới.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian. (Ảnh: AP)

Theo hãng thông tấn Tasnim, ông Pezeshkian dự kiến ​​sẽ đến Nga để tham dự một cuộc họp của các quốc gia xuất khẩu khí đốt diễn ra vào ngày 27/10.

Tại cuộc gặp bên lề, Tổng thống Iran và người đồng cấp Nga Putin sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế giữa hai nước, cũng như các “vấn đề địa chính trị”.

Nga và Iran - hai trong số những quốc gia chịu nhiều lệnh trừng phạt nhất trên thế giới - đã trở nên gần gũi hơn trong những năm qua. Hai nước đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1/2025 trong chuyến thăm Mátxcơva của ông Pezeshkian, qua đó thiết lập khuôn khổ cho sự hợp tác chặt chẽ hơn trên nhiều lĩnh vực.

Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản hợp tác chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, năng lượng và giao thông, phản ánh nỗ lực của cả hai quốc gia nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến thăm Iran trong tuần này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Lavrov kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Iran hiện đang ở mức khăng khít hơn bao giờ hết.

Hai bộ trưởng ngoại giao cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tham vấn nhằm bảo vệ các lợi ích chung, cũng như thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.

Trước đó vào đầu tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Mátxcơva sẵn sàng tham gia vai trò trung gian nhằm chấm dứt cuộc chiến mà ông cho là do Mỹ và Israel khởi xướng từ tháng 2.

Các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đã bị đình trệ suốt nhiều tháng qua. Một trong những điểm vướng mắc chính là vấn đề hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến đường thủy huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Có thông tin cho rằng Mỹ và Israel đã xây dựng kế hoạch thực hiện các đợt tấn công mới nhắm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Trong những phát biểu được đăng tải trên đài truyền hình nhà nước vào ngày 24/10, Tổng thống Iran Pezeshkian đã đổ lỗi cho Mỹ về sự thất bại của một thỏa thuận tạm thời với Iran, đồng thời cho rằng cần có một nỗ lực mới để hoàn tất thỏa thuận này.

"Chúng tôi đã tiến hành các cuộc đàm phán, nhưng Mỹ đã phá hỏng tất cả. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục và hoàn tất thỏa thuận đó", ông Pezeshkian nói.

AA, Straitstimes

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#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian #xung đột Mỹ - Iran #quan hệ Nga - Iran #eo biển Hormuz #xuất khẩu dầu mỏ

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