Cụ bà 66 tuổi đi lạc 3 ngày từ Cần Thơ xuống tận Cà Mau

TPO - Cụ bà 66 tuổi đi lạc trong 3 ngày, đạp xe gần 70km từ Cần Thơ xuống tận Cà Mau, được Công an Cà Mau chăm sóc và phối hợp đưa bà về gia đình.

Ngày 24/10, tin từ Công an xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau), đơn vị vừa hỗ trợ đưa một cụ bà 66 tuổi đi lạc từ Cần Thơ xuống Cà Mau về nhà.

Trước đó, chiều tối 19/10, Công an xã Vĩnh Mỹ tiếp nhận tin báo của người dân trong xã về một phụ nữ lớn tuổi có biểu hiện mệt mỏi, hoang mang, không nhớ đường về nhà. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, động viên và đưa bà về trụ sở chăm sóc sức khỏe, bố trí chỗ nghỉ ngơi.

Cụ bà đi lạc 70km được Công an Cà Mau đưa về nhà. Ảnh: CACC.

Qua xác minh, cụ bà tên H.T.T. (66 tuổi, ngụ phường Ngã Năm, TP. Cần Thơ). Bà T. tự đi xe đạp rời nhà rồi bị lạc đường suốt 3 ngày, vượt quãng đường gần 70km.

Trong những ngày đi lang thang, bà phải xin nước uống, thức ăn và ngủ nhờ dưới mái hiên nhà dân, cửa hàng.

Công an xã Vĩnh Mỹ sau đó liên hệ với người thân để phối hợp đưa bà T. về nhà. Sau khi đón được người thân, gia đình bà T. đã viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Mỹ, Cà Mau.