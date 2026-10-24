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Gia cảnh người mẹ ôm con 2 tuổi nhảy cầu ở Phú Thọ

Hà Hằng

TPO - Theo người thân và đại diện UBND xã Sơn Đông tỉnh Phú Thọ, cuộc sống gia đình của T.T.T.H trước khi xảy ra sự việc nhảy cầu không có biểu hiện bất thường rõ rệt. Vợ chồng được nhận xét sống hòa thuận, kinh tế tương đối ổn định. Tuy nhiên, thông tin người phụ nữ từng có biểu hiện trầm cảm, đi khám bệnh trước đó khiến những người ở lại càng thêm bàng hoàng xót xa.

Bàng hoảng trước sự việc, anh Nguyễn Bình Tuẩn, Trưởng thôn Văn Dư, đồng thời là người thân trong gia đình của T.T.T.H (SN 1998, trú tại xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) cho biết H lập gia đình khoảng 3 năm trước, có con trai là cháu K.M.N. (SN 2024).

Chồng H là người cùng xã Sơn Đông, hiện làm nghề lái taxi, kinh tế gia đình tương đối ổn định, cuộc sống vợ chồng không có biểu hiện bất hòa. Chị H được nhận xét là người hiền lành, ít nói, không có mâu thuẫn đáng kể với chồng hay bố mẹ chồng.

“Vợ chồng H quen nhau từ thời còn đi học, sau đó cùng sang Nhật Bản làm việc rồi trở về quê kết hôn. Sau khi lập gia đình, H sống cùng gia đình chồng, trong quá trình chung sống, H không có mâu thuẫn đáng kể với chồng hay bố mẹ chồng”, anh Tuẩn chia sẻ khi nhắc lại cuộc sống của hai người trước biến cố.

Anh Tuẩn cũng cho biết trước khi xảy ra sự việc, chị H từng đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) sau thời gian cảm thấy mệt mỏi khi làm việc tại một nhà máy. Người thân cũng đề cập đến khả năng chị gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần.

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Người thân, hàng xóm đến chia buồn, tiễn biệt chị H tại gia đình ở xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ, chiều 24/10.
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Chiều 24/10, người thân, hàng xóm tiễn đưa chị H về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương, xót xa.

Nhiều hàng xóm cũng bày tỏ bàng hoàng, bất ngờ trước cái chết của người mẹ trẻ và đứa con thơ.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Lê Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đông - cho biết qua nắm bắt thông tin ban đầu, địa phương chưa ghi nhận dấu hiệu bất hòa giữa hai vợ chồng. Những người xung quanh nhận xét cuộc sống gia đình chị H trước khi xảy ra sự việc vẫn diễn ra bình thường. Nguyên nhân dẫn đến sự việc hiện chưa được làm rõ.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 16h47 ngày 22/10, đơn vị nhận tin báo từ công an xã Sông Lô về vụ việc hai mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú.

Trước đó, khoảng 16h30 cùng ngày, ông Hoàng Trọng Việt (SN 1974, trú tại thôn Thượng Thọ, xã Sông Lô) phát hiện một xe máy Honda Vision bị bỏ lại giữa cầu Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ.

Nghi có người nhảy cầu nên trình báo cơ quan chức năng. Qua xác minh, lực lượng công an xác định hai người nghi liên quan đến vụ việc là chị T.T.T.H. (SN 1998) và con trai K.M.N. (SN 2024), cùng trú tại thôn Phan Dư, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 23/10, sau quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng lần lượt tìm thấy thi thể cháu K.M.N và người mẹ. Sau đó gia đình đã mai táng cháu K.M.N và đưa thi thể chị H đi hỏa thiêu.

Chiều ngày 24/10, người thân tổ chức phát tang, lo hậu sự cho người phụ nữ trẻ.

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