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Clip: Kiện hàng bất ngờ đổ đè chết một công nhân

TPO - Một nam công nhân 37 tuổi tử vong sau khi bị kiện hàng trên xe nâng đổ trúng tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, TPHCM.

Nguyễn Tiến

Ngày 24/10, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong tại phường Thới Hòa.

Theo thông tin ban đầu, hơn 12h ngày 22/10, anh L.N. điều khiển xe nâng chở hàng tại công ty S., trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa.

Khi xe nâng di chuyển từ nhà xưởng ra đường nội bộ, kiện hàng bất ngờ đổ xuống, đè trúng anh T.H.T. (37 tuổi, quê Cà Mau) đang đi bộ. Nạn nhân bị hàng hóa đè lên người, nằm bất động.

Các đồng nghiệp nhanh chóng giải cứu và đưa anh T. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

#tai nạn lao động #công nhân tử vong #xe nâng #Mỹ Phước 3 #Công an TPHCM #Thới Hòa

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