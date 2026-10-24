Cận cảnh nhiều loài động vật quý hiếm được thả về rừng

TPO - 22 cá thể động vật hoang dã, gồm khỉ đuôi lợn, khỉ vàng, khỉ mặt đỏ và kỳ đà vân, vừa được thả về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì cân bằng hệ sinh thái.
TPO - Giữa những cánh rừng già miền Tây Nghệ An, nhiều loài động, thực vật quý hiếm vẫn âm thầm sinh tồn. Để gìn giữ báu vật thiên nhiên ấy, những người giữ rừng đang từng ngày bảo vệ sự sống, đồng thời giúp người dân thay đổi cách ứng xử với đại ngàn.
TPO - Theo ông Nguyễn Kỳ Phùng - Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP), diện tích 52ha “treo” từ lâu hiện đã được thu hồi xong và sắp tới sẽ kêu gọi đầu tư thành lập Trung tâm công nghệ chiến lược tại khu này.
TPO - Từ những lần thu hoạch tôm phải ghi chép hàng trăm số liệu bằng tay, Đỗ Vương Nhi (28 tuổi, quê Cà Mau) tự làm ứng dụng FarmBook: Sổ Cân Tôm, giúp người nuôi quản lý sản lượng, tính tiền và lưu lại thông tin mua bán ngay tại bãi cân. Dự án đã lọt vào top 12 vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026 – Next Entrepreneur Experience 2026 (NEX 2026).
TPO - Lượng rác sinh hoạt gia tăng khiến Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 đứng trước nguy cơ lấp đầy vào cuối năm 2026. Trước áp lực xử lý rác ngày càng lớn, Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhà máy xử lý chất thải rắn phía nam thành phố, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân.
TPO - Đến ngày 22/8/2026, các sàn giao dịch tại Việt Nam có khoảng 62.548 công nghệ chào bán nhưng chỉ có 750 nhu cầu tìm mua, tương đương khoảng 83 công nghệ chào bán trên một nhu cầu.
TPO - Trong khi các nhà máy lọc dầu và kho hàng của Nga vốn đã là những mục tiêu dễ bị nhắm đến, thì các trung tâm dữ liệu còn là những mục tiêu “mong manh” hơn nữa. Đó là những tòa nhà khổng lồ chứa đầy máy chủ cùng cơ sở hạ tầng hỗ trợ về điện và làm mát. Chỉ cần một chiếc máy bay không người lái mang theo lượng thuốc nổ tương đối nhỏ cũng có thể gây ra những thiệt hại lâu dài.
Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam (GEEC 2027) diễn ra từ ngày 24 đến 26/02/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, và hiện đang mở đăng ký trưng bày. Sự kiện quy tụ mười lĩnh vực trưng bày, hơn 120 phiên hội nghị, cùng các hoạt động kết nối dành cho chủ đầu tư, nhà cung cấp và tổ chức tài chính.
TPO - Giữa những vách đá dựng đứng, một khu rừng với nhiều cây cổ thụ vẫn xanh tốt dưới đáy hố sụt sâu 120m. Để chạm tới khoảng xanh ấy, đoàn thám hiểm phải vượt hơn 20km đường rừng, băng qua đá tai mèo sắc nhọn rồi đu dây xuống lòng vực.
TPO - Được định hướng là giải pháp kết nối giao thông đô thị và các chặng di chuyển ngắn, dòng xe điện tự hành mới của PIX Moving thu hút sự chú ý nhờ thiết kế tối giản, không vô lăng, cho phép linh hoạt chuyển đổi công năng thành không gian làm việc hoặc giải trí di động.
TPO - Ông Lý Anh Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trong quá trình vận hành, công nhân nhà máy giấy sơ suất đã để trào một phần nước ra đường ống dẫn nước sinh hoạt dẫn đến nước sông Cầu đổi màu. Người này sợ trách nhiệm nên không báo cáo với lãnh đạo công ty.
TPO - Tại xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ săn bắt, vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Tang vật gồm tê tê, bộ phận động vật nghi là hoẵng, linh trưởng cùng súng nén hơi và đạn chì.
TPO - Sau gần 16 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TPHCM), sư tử trắng Mimi qua đời ở tuổi gần 18, khép lại hành trình của cá thể sư tử trắng cuối cùng trong cặp đôi từng được đưa từ Nam Phi về Việt Nam. Lời tiễn biệt giản dị “Tạm biệt em nhé Mimi, em bé dễ thương” khiến nhiều người xúc động.
TPO - Khởi động từ năm 2022, dự án phục hồi san hô tại vịnh Nha Trang ứng dụng công nghệ, kết hợp giáo dục môi trường và du lịch trải nghiệm, hướng tới mô hình bảo tồn biển gắn với phát triển bền vững.
TPO - Sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị có thể đẩy khu vực nội đô Hà Nội trở thành “chảo lửa” mới ở Việt Nam với nhiệt độ cao nhất và số ngày nắng nóng tăng mạnh.
TPO - Thấy cá thể rùa bò dưới rạch tại phường Tam Bình (TPHCM), ông Trần Văn Chung đưa lên bờ, giao công an. Con vật sau đó được bàn giao cho kiểm lâm chăm sóc.
TPO - Người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã giao nộp con trăn đất dài 2m, nặng 13kg cho cơ quan chức năng sau khi được nuôi nhốt tại nhà.