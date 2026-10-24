Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Cận cảnh nhiều loài động vật quý hiếm được thả về rừng

Hoài Nam

TPO - 22 cá thể động vật hoang dã, gồm khỉ đuôi lợn, khỉ vàng, khỉ mặt đỏ và kỳ đà vân, vừa được thả về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì cân bằng hệ sinh thái.

Cận cảnh nhiều loài động vật quý hiếm được thả về rừng. (Clip: Hoài Nam)
2aobor7v3eajlvvl52ainnvkiozocypggo9mhhs8.jpg
Ngày 24/10, thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Hương Quang, chính quyền địa phương tổ chức thả 22 cá thể động vật hoang dã về môi trường sống tự nhiên.
1wupukry5baobgv0bqvor5eiwu3duwrsy3k5obve2ppifbmolgbb0bwbchhbkbjlxj3.jpg
2aobor7v3ex3rjmiincrjoxambekqbcy4phdw8po.jpg
Các cá thể được thả gồm 5 cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 13 cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta), 3 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) và 1 cá thể kỳ đà vân (Varanus nebulosus). Trong số đó có nhiều cá thể động vật thuộc động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định hiện hành.
1wupukry5bb0sndyswcncwt8vtvahpdew6yabooaxr0me4g04fx5w63t7erz6akdgaw.jpg
Việc đưa các cá thể động vật hoang dã trở lại môi trường sống tự nhiên góp phần bổ sung quần thể động vật trong rừng, duy trì cân bằng sinh thái và bảo tồn nguồn gen các loài.
1wupukry5baqqo5vtwstacc7uexuzasfllckas18egcmshxkscvwtqko2kit3awioow.jpg
Toàn bộ số động vật nguy cấp, quý hiếm trên được đơn vị tiếp nhận thông qua việc tự nguyện bàn giao của người dân và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
1wupukry5baisgbjei2ttbel9c2trf37zwqv2c2ien7xjjdlo7zmlncfrx4m21pc3md.jpg
Thời điểm tiếp nhận, nhiều cá thể trong tình trạng sức khỏe yếu, thậm chí bị thương nặng, có thể trạng suy kiệt, mất bản năng tự nhiên. Sau khi được điều trị, chế độ dinh dưỡng phù hợp và phục hồi tập tính hoang dã.
1wupukry5bb0sndyswcncwaba5nqcsc1zg05fe3yygjlu0lkhloo5tb0fhmzsfttppf.jpg
1wupukry5bajt7gezzeoweumvx7anmkflec6bjfek9qljnllfz2rlpn9yq2vadkdj8k.jpg
Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ động vật hoang dã, gìn giữ hệ sinh thái rừng tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. Trong ảnh các đơn vị di chuyển bằng thuyền, đưa các cá thể động vật hoang dã thả về môi trường tự nhiên.
2aobor7v3dypow0of3xcyq8xcsg2d3w5g6heml20.jpg
Thông qua hoạt động tái thả động vật hoang dã, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ các loài động vật và duy trì giá trị đa dạng sinh học của khu vực.
38f36ab54764e53abc75.jpg
Vườn quốc gia Vũ Quang có tổng diện tích rừng trên 57.000 ha, trong đó có trên 30.000 ha là rừng giàu lưu giữ nhiều loài lâm sản quý giá. Tại vườn quốc gia Vũ Quang có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn với 131/1.829 loài thực vật bậc cao, 46/94 loài thú, 38/315 loài chim và 22/89 loài lưỡng cư bò sát nằm trong danh lục sách đỏ Việt Nam 2007.

Xem thêm

#Hà Tĩnh #Cận cảnh nhiều loài động vật quý hiếm được thả về rừng #Vườn Quốc gia Vũ Quang #nhiều động vật quý hiếm

Cùng chuyên mục

'Báu vật xanh' giữa đại ngàn Pù Mát

'Báu vật xanh' giữa đại ngàn Pù Mát

TPO - Giữa những cánh rừng già miền Tây Nghệ An, nhiều loài động, thực vật quý hiếm vẫn âm thầm sinh tồn. Để gìn giữ báu vật thiên nhiên ấy, những người giữ rừng đang từng ngày bảo vệ sự sống, đồng thời giúp người dân thay đổi cách ứng xử với đại ngàn.

Chàng trai Cà Mau đưa 'cuốn sổ cân tôm' lên điện thoại

Chàng trai Cà Mau đưa 'cuốn sổ cân tôm' lên điện thoại

TPO - Từ những lần thu hoạch tôm phải ghi chép hàng trăm số liệu bằng tay, Đỗ Vương Nhi (28 tuổi, quê Cà Mau) tự làm ứng dụng FarmBook: Sổ Cân Tôm, giúp người nuôi quản lý sản lượng, tính tiền và lưu lại thông tin mua bán ngay tại bãi cân. Dự án đã lọt vào top 12 vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026 – Next Entrepreneur Experience 2026 (NEX 2026).

Áp lực rác thải, Đà Nẵng thúc tiến độ nhà máy xử lý rác mới

Áp lực rác thải, Đà Nẵng thúc tiến độ nhà máy xử lý rác mới

TPO - Lượng rác sinh hoạt gia tăng khiến Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 đứng trước nguy cơ lấp đầy vào cuối năm 2026. Trước áp lực xử lý rác ngày càng lớn, Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhà máy xử lý chất thải rắn phía nam thành phố, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ukraine tấn công loạt trung tâm dữ liệu, Nga đối mặt nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua AI

Ukraine tấn công loạt trung tâm dữ liệu, Nga đối mặt nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua AI

TPO - Trong khi các nhà máy lọc dầu và kho hàng của Nga vốn đã là những mục tiêu dễ bị nhắm đến, thì các trung tâm dữ liệu còn là những mục tiêu “mong manh” hơn nữa. Đó là những tòa nhà khổng lồ chứa đầy máy chủ cùng cơ sở hạ tầng hỗ trợ về điện và làm mát. Chỉ cần một chiếc máy bay không người lái mang theo lượng thuốc nổ tương đối nhỏ cũng có thể gây ra những thiệt hại lâu dài.

GEEC 2027: Nơi kết nối nhu cầu năng lượng, công nghệ và nguồn vốn

GEEC 2027: Nơi kết nối nhu cầu năng lượng, công nghệ và nguồn vốn

Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam (GEEC 2027) diễn ra từ ngày 24 đến 26/02/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, và hiện đang mở đăng ký trưng bày. Sự kiện quy tụ mười lĩnh vực trưng bày, hơn 120 phiên hội nghị, cùng các hoạt động kết nối dành cho chủ đầu tư, nhà cung cấp và tổ chức tài chính.

Phát hiện hố sụt sâu 120m 'khổng lồ' ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Phát hiện hố sụt sâu 120m 'khổng lồ' ở Phong Nha - Kẻ Bàng

TPO - Giữa những vách đá dựng đứng, một khu rừng với nhiều cây cổ thụ vẫn xanh tốt dưới đáy hố sụt sâu 120m. Để chạm tới khoảng xanh ấy, đoàn thám hiểm phải vượt hơn 20km đường rừng, băng qua đá tai mèo sắc nhọn rồi đu dây xuống lòng vực.

Bus không vô lăng của Trung Quốc thành quán cà phê, văn phòng di động

TPO - Được định hướng là giải pháp kết nối giao thông đô thị và các chặng di chuyển ngắn, dòng xe điện tự hành mới của PIX Moving thu hút sự chú ý nhờ thiết kế tối giản, không vô lăng, cho phép linh hoạt chuyển đổi công năng thành không gian làm việc hoặc giải trí di động.

Thái Nguyên: Nước sông Cầu đổi màu bất thường, đục như nước vo gạo

Nước sông Cầu đổi màu bất thường: Nhà máy giấy nói do 'sơ suất'

TPO - Ông Lý Anh Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trong quá trình vận hành, công nhân nhà máy giấy sơ suất đã để trào một phần nước ra đường ống dẫn nước sinh hoạt dẫn đến nước sông Cầu đổi màu. Người này sợ trách nhiệm nên không báo cáo với lãnh đạo công ty.

Chia tay sư tử trắng châu Phi cuối cùng ở Thảo Cầm Viên

Chia tay sư tử trắng châu Phi cuối cùng ở Thảo Cầm Viên

TPO - Sau gần 16 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TPHCM), sư tử trắng Mimi qua đời ở tuổi gần 18, khép lại hành trình của cá thể sư tử trắng cuối cùng trong cặp đôi từng được đưa từ Nam Phi về Việt Nam. Lời tiễn biệt giản dị “Tạm biệt em nhé Mimi, em bé dễ thương” khiến nhiều người xúc động.

Hà Nội có thể trở thành ‘chảo lửa’ của Việt Nam

Hà Nội có thể trở thành ‘chảo lửa’ của Việt Nam

TPO - Sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị có thể đẩy khu vực nội đô Hà Nội trở thành “chảo lửa” mới ở Việt Nam với nhiệt độ cao nhất và số ngày nắng nóng tăng mạnh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe