TPHCM đầu tư Trung tâm công nghệ chiến lược tại khu 52ha 'treo' vừa được thu hồi

TPO - Theo ông Nguyễn Kỳ Phùng - Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP), diện tích 52ha “treo” từ lâu hiện đã được thu hồi xong và sắp tới sẽ kêu gọi đầu tư thành lập Trung tâm công nghệ chiến lược tại khu này.

Ngày 23/10, phát biểu tại lễ kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP), ông Nguyễn Kỳ Phùng - Trưởng ban Ban Quản lý SHTP cho biết, đóng góp của SHTP chiếm tỷ trọng khá lớn trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của thành phố.

Theo kế hoạch, giá trị sản xuất và xuất khẩu năm 2026 của SHTP phải đạt lần lượt khoảng 23 tỷ USD và 21 tỷ USD, tức cao hơn khoảng 1 tỷ USD so với năm 2025. Hai chỉ tiêu này có nhiều tín hiệu khả quan sẽ đạt được.

SHTP cũng là đơn vị thu hút đầu tư nổi trội và tăng đáng kể trong thời gian qua. Cụ thể, năm 2024 SHTP thu hút đầu tư khoảng 250 triệu USD và tăng lên 600 triệu USD trong năm 2025. Trong 9 tháng năm 2026 thu hút được 1,23 tỷ USD và phấn đấu đến cuối năm đạt 1,6 tỷ USD. “Mục tiêu này chắc chắn đạt được”, ông nhấn mạnh.

GS Nguyễn Kỳ Phùng - Trưởng Ban quản lý SHTP chia sẻ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngô Tùng

Bên cạnh thu hút đầu tư, trong năm 2026, SHTP đã nỗ lực “nuôi dưỡng” nhằm giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, qua đó tăng nguồn thu cho thành phố. Theo kế hoạch, cuối năm nay sẽ cố gắng phấn đấu giải ngân giá trị của các doanh nghiệp đạt hơn 400 triệu USD.

Ông Phùng cũng cho biết, năm nay SHTP đã quyết liệt thu hồi các dự án chậm triển khai và đã thu hồi được 7 dự án lớn. Từ đây đến cuối năm sẽ tiếp tục thu hồi thêm 4 dự án nữa để tạo quỹ đất đầu tư. Đến nay, 52ha “treo” từ lâu hiện đã thu hồi xong và sắp tới sẽ kêu gọi đầu tư thành lập Trung tâm công nghệ chiến lược tại khu 52ha này.

Sắp tới, SHTP sẽ thực hiện dự án mở rộng Công viên khoa học 200ha đã được Thủ tướng phê duyệt. Hiện đơn vị đã lập quy hoạch để thẩm định dự án và dự kiến sẽ trình HĐND TPHCM vào kỳ họp tháng 12 tới. “Chúng tôi đang quyết tâm trong năm 2027 sẽ thu hồi toàn bộ quỹ đất này thành đất sạch để đến năm 2028 triển khai hạ tầng kỹ thuật và sớm đưa vào khai thác”, ông nói.

Tại lễ kỷ niệm, 12 cá nhân tiêu biểu của SHTP đã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều khu công nghệ cao sắp hình thành

Ông Phùng cho hay, từ trước đến nay, toàn bộ đầu tư ở SHTP là đầu tư công nhưng sắp tới sẽ có kêu gọi đầu tư PPP (đối tác công - tư), BT (xây dựng - chuyển giao). Đây chính là “hướng mở” giúp SHTP làm nhanh hơn tất cả các công đoạn.

Ngoài ra, tới đây HĐND TPHCM cũng thông qua nghị quyết liên quan Luật Phát triển đô thị về việc hình thành, phát triển và hoạt động khu công nghệ cao, về quy hoạch, xây dựng, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Theo ông Phùng, trước đây muốn kêu gọi đầu tư, SHTP phải trình danh mục kêu gọi đầu tư ra Bộ Khoa học và Công nghệ để được thống nhất và bộ này cũng phải gửi các bộ khác để tham khảo ý kiến rồi sau đó gửi lại cho thành phố và cuối cùng thành phố mới được ban hành. Tuy nhiên, hiện giờ thành phố được quyết hết.

Ông Phùng cũng cho biết, trong quy hoạch tổng thể TPHCM tầm nhìn 100 năm có quy hoạch các khu công nghệ cao của TPHCM. Theo đó, sẽ có định hướng một số khu như khu công nghệ cao Châu Đức (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu) với khoảng hơn 1.000ha và sẽ có một khu đô thị phục vụ cho khu công nghệ cao này. Ngoài ra, các khu công nghệ cao ở Bàu Bàng, Lai Hưng (thuộc khu vực Bình Dương) cũng có khoảng 2.500ha, hay khu Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi cũ).

Dịp này, SHTP ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác nhằm góp phần mở rộng mạng lưới liên kết, kết nối hạ tầng, công nghệ, nguồn nhân lực và các hoạt động nghiên cứu, phát triển vi mạch bán dẫn. Ảnh: Ngô Tùng