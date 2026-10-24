Chàng trai Cà Mau đưa 'cuốn sổ cân tôm' lên điện thoại

TPO - Từ những lần thu hoạch tôm phải ghi chép hàng trăm số liệu bằng tay, Đỗ Vương Nhi (28 tuổi, quê Cà Mau) tự làm ứng dụng FarmBook: Sổ Cân Tôm, giúp người nuôi quản lý sản lượng, tính tiền và lưu lại thông tin mua bán ngay tại bãi cân. Dự án đã lọt vào top 12 vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026 – Next Entrepreneur Experience 2026 (NEX 2026).

Từ cuốn sổ giấy đến ứng dụng trên điện thoại

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nuôi tôm tại xã Tạ An Khương (Cà Mau), Đỗ Vương Nhi hiểu những khó khăn mà người nuôi thường gặp khi bước vào mỗi đợt thu hoạch. Tại các bãi cân, tôm được thu hoạch liên tục từ khuya đến sáng. Mỗi ao nuôi thâm canh có thể phải cân 300-500 rổ tôm, trong khi số liệu vẫn được ghi chép thủ công vào sổ giấy.

Theo Nhi, cách làm này tiềm ẩn nhiều rủi ro vì người ghi sổ vừa phải quan sát cân, đọc số, đánh dấu từng rổ, vừa cộng số liệu và tính tiền. Chỉ cần bỏ sót một rổ, ghi lệch cột hoặc cộng nhầm, sản lượng và số tiền thanh toán có thể bị sai lệch. Trong quá trình cân, sổ giấy còn có thể bị ướt, nhòe chữ hoặc thất lạc, khiến việc đối chiếu sau thu hoạch gặp khó khăn.

Trải nghiệm thực tế này trở thành động lực để anh tìm cách số hóa việc cân tôm, thay vì tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào sổ giấy. “Trong một lần tình cờ, tôi được một người anh giới thiệu ứng dụng cân lúa trên điện thoại. Tuy nhiên, ứng dụng này được thiết kế cho ngành lúa nên chưa đáp ứng đầy đủ đặc thù của việc cân tôm. Từ đó, tôi nảy ra ý tưởng phát triển một ứng dụng tương tự dành riêng cho người nuôi tôm”, Nhi chia sẻ.

Từ ý tưởng ban đầu, Nhi tự xây dựng, thử nghiệm rồi điều chỉnh ứng dụng qua những đợt thu hoạch của gia đình. FarmBook: Sổ Cân Tôm chính thức có mặt trên App Store và Google Play từ ngày 1/8/2026. Đến nay, sổ cân 5 năm (2022–2026) của gia đình anh, với hơn 75.500 rổ tôm, đã được đưa vào ứng dụng, và đợt thu hoạch nào nhà anh cũng cân bằng FarmBook.

Ứng dụng "sổ cân tôm" giúp người nông dân thay thế phần ghi chép và tính toán thủ công.

Nhi cho hay, điểm đáng chú ý là FarmBook không yêu cầu người nuôi mua thêm cân điện tử hay thiết bị chuyên dụng. Người dùng vẫn sử dụng chiếc cân sẵn có, nhập số liệu trên điện thoại để thay thế phần ghi chép và tính toán thủ công.

“Với rổ tôm đều ký, người cân chỉ cần một chạm là ghi xong một rổ; rổ lệch ký thì gõ đúng số hiện trên cân, ghi được tới hai số lẻ (0,01 kg). Ứng dụng tự cộng sản lượng, trừ bì rổ, trừ được phần nước, đá theo phần trăm. Tôm được ghi theo cỡ (số con mỗi ký), người dùng nhập giá, ứng dụng quy ra tiền”, Nhi chia sẻ và cho biết cân xong, phiếu cân có thể gửi qua Zalo, lưu thành ảnh, xuất PDF có dòng ký nhận hoặc in ngay tại bãi nếu có máy in nhiệt.

Cũng theo Nhi, trên sổ giấy, sửa một con số phải gạch đè, bên mua hay bên bán nhìn vào cũng dễ nghi. Tuy nhiên, trong FarmBook mọi lần sửa số đều để lại dấu ở mục “Lịch sử chỉnh sửa”, nên khi đối chiếu, hai bên biết con số nào từng được sửa. Người dùng không cần tạo tài khoản; ứng dụng không chèn quảng cáo và chạy được khi không có mạng, hợp với những vùng nuôi sóng điện thoại chập chờn.

Theo người phát triển, FarmBook cũng có hai sổ riêng phục vụ chủ ao và thương lái, hướng tới việc hai bên cùng lưu giữ thông tin của một giao dịch. Cách làm này giúp giảm phụ thuộc vào một cuốn sổ do một người quản lý, đồng thời tạo thuận lợi khi cần kiểm tra lại sản lượng và số tiền đã thống nhất.

Tuy nhiên, ứng dụng không thay thế chức năng kiểm định của cân. Với các trường hợp cân bị can thiệp kỹ thuật hoặc sai số, người sử dụng vẫn cần kiểm tra thiết bị cân theo quy định. Giá trị chính của FarmBook là hỗ trợ ghi nhận, tính toán và lưu trữ thông tin minh bạch hơn trong quá trình mua bán.

Top 12 vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp

Tính đến ngày 22/10/2026, FarmBook có hơn 1.900 lượt tải (1.069 trên iPhone, 895 trên Android), trong đó hơn 1.440 lượt tại Việt Nam. Từ ngày 16/9 đến 22/10, người dùng tạo 1.044 bảng cân mới trên 265 máy; mỗi ngày có khoảng 26 máy mở ứng dụng và đã có 15 khách hàng mua gói Pro.

Mỗi ao nuôi thâm canh có thể phải cân 300-500 rổ tôm, trong khi số liệu vẫn được ghi chép thủ công vào sổ giấy, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người nông dân.

Video hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại bãi cân trên tài khoản TikTok của Nhi đạt khoảng 402.000 lượt xem và 400 lượt lưu theo số liệu được cung cấp trong hồ sơ. Đây là những tín hiệu ban đầu cho thấy vấn đề ghi chép, tính toán khi thu hoạch tôm có sự quan tâm từ người dùng.

Bản miễn phí cho phép tạo tối đa 5 bảng cân; mọi việc của một lần mua bán, từ cân từng rổ, trừ bì, ghi tiền cọc, tính tiền tới gửi phiếu, đều không mất phí. Gói Pro có giá 399.000 đồng trọn đời hoặc 199.000 đồng mỗi năm, dành cho người cân thường xuyên, không giới hạn số bảng cân, có thống kê theo vụ, theo ao và tự sao lưu.

Trong quá trình vận hành, Nhi liên tục cập nhật ứng dụng dựa trên phản hồi của người dùng. Những đề xuất như phân nhóm khách hàng, quản lý nhiều trang trại nuôi tôm và bổ sung chức năng thống kê được đưa vào quá trình cải tiến, giúp ứng dụng phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Từ câu chuyện của một gia đình nuôi tôm, Đỗ Vương Nhi đã tìm cách đưa công nghệ vào một công đoạn quen thuộc của nghề nuôi thủy sản. Việc FarmBook lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026 là dấu mốc bước đầu của dự án. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, từ hoàn thiện sản phẩm, tạo dựng niềm tin đến mở rộng khả năng ứng dụng.

Nếu được người nuôi và thương lái đón nhận, “cuốn sổ điện tử” này không chỉ giúp giảm bớt công việc ghi chép tại bãi cân, mà còn có thể tạo nền tảng để lưu giữ dữ liệu sản xuất, từng bước hỗ trợ người nuôi tôm quản lý hiệu quả hơn trong bối cảnh ngành thủy sản ngày càng chú trọng ứng dụng công nghệ.