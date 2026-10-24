Địa ốc 24H: Trình Quốc hội đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang; cách nào để 'kích cầu' bất động sản?

TPO - Chính thức trình Quốc hội đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang; Cách nào để 'kích cầu' bất động sản?; Hà Nội nói gì về giá nhà ở xã hội ngày càng cao?; Hơn 7 triệu m2 đất sắp được TPHCM thí điểm làm nhà ở thương mại;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 24/10.
TPO - Lấy cảm hứng từ những nghi lễ cổ xưa, một văn phòng kiến trúc Việt Nam đã phát triển công trình rộng 284m² trên đảo Yakushima, Nhật Bản, với khoảng sân tròn mở lên bầu trời, nơi mưa trở thành yếu tố trung tâm kết nối các không gian.
TPO - Tổ hợp căn hộ cao cấp Diamond Square (tại 84 Hùng Vương, phường Hải Châu) được Đà Nẵng cho phép triển khai theo cơ chế thí điểm, nhưng chủ đầu tư phải rà soát, bổ sung các chỉ tiêu về dân số, trường mầm non, dịch vụ công cộng và cây xanh trước khi hoàn thiện các thủ tục tiếp theo.
Từ không gian vui chơi, khám phá an toàn gần nhà, hệ sinh thái giáo dục liền mạch từ mầm non đến đại học, đến chính sách giãn xây 14 tháng giảm áp lực dòng tiền, Vinhomes Sài Gòn Park mang đến lựa chọn an cư giúp cha mẹ chủ động tài chính, đồng thời tạo nền tảng để con trẻ rèn tính tự lập và trưởng thành hơn mỗi ngày.
BRG Hospitality, thương hiệu thuộc Tập đoàn BRG, tiếp tục được vinh danh tại Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, ghi dấu bốn kỳ liên tiếp đạt danh hiệu uy tín này. Kết quả này là bảo chứng khẳng định năng lực phát triển hệ thống lưu trú cao cấp, nâng chuẩn quản trị và vận hành, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu khách sạn Việt.
Trong khuôn khổ lễ ký kết hợp tác chiến lược diễn ra trên du thuyền Saigon River Cruises 19.10, Vạn Xuân Group đã chính thức ra mắt logo thương hiệu của dự án Happy One Elite. Sự kiện không chỉ đánh dấu mốc son hợp tác cùng Savills Việt Nam và 22 đại lý phân phối, mà còn vén màn cho “tuyên ngôn” sống tinh tế dành riêng cho giới tinh hoa phía Đông thành phố.
TPO - Sau 5 năm, nhà ở xã hội chỉ được bán cho người thuộc diện mua nhà ở xã hội; Thị trường bất động sản cuối năm diễn biến ra sao?; Kiến nghị người mua nhà vừa túi tiền nên được vay gói 153.000 tỷ; Gấp rút gỡ vướng mặt bằng cụm công nghiệp 1.400 tỷ đồng;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 23/10.
TPO - Được thiết kế dành cho gia đình ba thế hệ, căn penthouse rộng 245m² kết hợp tinh thần Á Đông đương đại với những món đồ cổ, gốm sứ và nội thất thủ công. Không gian vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hiện đại, vừa lưu giữ những giá trị văn hóa quen thuộc.
TPO - Người dân có thể nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia với 6 bước đơn giản, từ đăng nhập bằng tài khoản VNeID, kê khai thông tin đến gửi hồ sơ, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính.
TP - Lãi suất đang là rào cản của thị trường bất động sản. Gói hỗ trợ lãi vay của chủ đầu tư chỉ phát huy tác dụng khi người mua tin lãi suất sẽ giảm trước khi hết thời gian ưu đãi và nguồn cung mới chỉ tiêu thụ được khi người mua đủ khả năng vay.
TPO - HoREA kiến nghị, người mua nhà ở thương mại giá phù hợp phải được tiếp cận chương trình tín dụng hơn 153.000 tỷ đồng. Bởi khách hàng ở phân khúc này vượt điều kiện thu nhập để mua nhà ở xã hội nhưng chưa đủ khả năng mua nhà thương mại theo giá thị trường.
Khu đô thị Palm City tại khu Nam Rạch Chiếc, TPHCM những ngày này tràn ngập không khí tươi vui. Câu chuyện được bàn tán nhiều nhất trên các diễn đàn cư dân, trong các hội nhóm gia đình trẻ không còn là những lo lắng về thủ tục hành chính, mà là niềm hạnh phúc khi những cuốn sổ hồng đầu tiên của phân khu căn hộ Palm Heights đã chính thức gõ cửa từng nhà.
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) tổ chức lễ giới thiệu Qtopia - “thành phố cuối tuần”, điểm đến vui chơi, giải trí, ẩm thực ngày và đêm sôi động, cách TP.HCM chỉ 75 phút di chuyển.
TPO - Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Việt Trì có tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.700 tỷ đồng, gồm 5 tòa nhà cao 9 tầng, dự kiến cung cấp khoảng 1.085 căn hộ. Cùng ngày, tỉnh Phú Thọ bàn giao khu đất rộng 15ha cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
TPO - Động thái mới tại siêu dự án 926.000 tỷ đồng ở Hà Nội; Hưng Yên thu gần 20.000 tỷ đồng từ sử dụng đất; TPHCM thu hồi hơn 19ha đất của dự án Công viên Thiên niên kỷ; Hà Nội giao 2 lô đất để xây nhà ở cho công an;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 22/10.
Không dừng lại ở một yếu tố thẩm mỹ mang dấu ấn Nhật Bản, nghệ thuật “mượn cảnh” Shakkei tại phân khu Rivera Nagomi, thuộc đại đô thị Waterpoint, được chuyển hóa thành cách tổ chức không gian sống cụ thể, nơi ánh sáng, cây xanh và mặt nước hiện diện tự nhiên trong từng nhịp sinh hoạt thường nhật của gia chủ.
Giữa quá trình chuyển mình mạnh mẽ của khu Đông TP.HCM, The Global City đang từng bước hình thành một diện mạo đô thị khác biệt - nơi quy hoạch không chỉ được nhìn thấy trên bản vẽ mà đã được chuyển hóa thành những trải nghiệm sống động trong thực tế.