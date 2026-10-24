Địa ốc 24H: Trình Quốc hội đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang; cách nào để 'kích cầu' bất động sản?

Khu đô thị Palm City tại khu Nam Rạch Chiếc, TPHCM những ngày này tràn ngập không khí tươi vui. Câu chuyện được bàn tán nhiều nhất trên các diễn đàn cư dân, trong các hội nhóm gia đình trẻ không còn là những lo lắng về thủ tục hành chính, mà là niềm hạnh phúc khi những cuốn sổ hồng đầu tiên của phân khu căn hộ Palm Heights đã chính thức gõ cửa từng nhà.