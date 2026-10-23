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Hà Nội nói gì về giá nhà ở xã hội ngày càng cao?

Đình Phong

TPO - Nhiều dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại Hà Nội mở bán mới đã chạm ngưỡng 30 triệu đồng/m², thậm chí vượt mức này. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán chịu tác động trực tiếp từ chi phí xây dựng, lãi vay và các khoản chi phí đầu tư khác.

Chi phí xây dựng, lãi vay gây áp lực lên giá bán

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, giá bán NƠXH trên địa bàn thành phố thời gian qua có xu hướng tăng.

Theo cơ quan này, giá bán NƠXH chủ yếu được hình thành từ chi phí đầu tư xây dựng và lợi nhuận định mức.

Trong khi đó, chi phí đầu tư xây dựng gồm giá vật liệu, nhân công, lãi vay và các khoản liên quan... đều có xu hướng tăng.

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Nhiều dự án NƠXH tại Hà Nội mở bán mới có giá ngày càng đắt đỏ. Ảnh minh họa.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc kiểm soát giá cần tập trung vào nguồn gốc, cơ sở và tính hợp pháp của từng khoản chi phí cấu thành giá, không chỉ xem xét giá bán cuối cùng.

Ngoài ra, cần xác định đúng các khoản ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước dành cho dự án NƠXH. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, cần xử lý các khoản ưu đãi theo đúng quy định, tránh tình trạng chủ đầu tư đã được hưởng ưu đãi nhưng vẫn tiếp tục tính khoản chi phí tương ứng vào giá bán.

Đối với phần lợi nhuận định mức, cần xác định đúng tỷ lệ và dựa trên cơ sở chi phí được phép tính, bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc phân bổ chi phí chung là một trong những nội dung cần được kiểm soát chặt chẽ, nhất là đối với các dự án kết hợp NƠXH với nhà ở thương mại hoặc công trình thương mại, dịch vụ.

Trong những trường hợp này, cơ quan chức năng cần kiểm tra việc phân bổ chi phí hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quản lý, tư vấn, chi phí chung, chi phí sử dụng đất và các khoản liên quan khác. Việc phân bổ phải có căn cứ, phù hợp với quy mô và phạm vi đầu tư, tránh phân bổ không phù hợp làm tăng chi phí xây NƠXH.

Đối với các dự án thực hiện theo nhiều giai đoạn, việc xác định chi phí cũng phải gắn với phạm vi đầu tư và diện tích tương ứng của từng giai đoạn. Các khoản chi phí cần phù hợp với chủ trương đầu tư, quy mô thực tế, có cơ sở xác định rõ ràng và không bị tính trùng giữa các giai đoạn...

Một vấn đề khác ảnh hưởng đến giá NƠXH là chi phí đầu tư xây dựng được hình thành qua nhiều giai đoạn, trong thời gian dài và chịu tác động của biến động giá vật liệu, nhân công, máy thi công, điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh dự án, hợp đồng cùng các yếu tố phát sinh. Do đó, việc kiểm tra giá bán tại một thời điểm không thể thay thế việc kiểm soát toàn bộ quá trình hình thành chi phí.

Ngoài ra, hồ sơ phục vụ kiểm tra hiện tại liên quan đến nhiều lĩnh vực như đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, đấu thầu, hợp đồng, nghiệm thu và quyết toán. Những trường hợp thiếu danh mục hồ sơ thống nhất, cơ quan kiểm tra có thể phải yêu cầu bổ sung nhiều lần, kéo dài thời gian xử lý.

Tăng hậu kiểm, làm rõ trách nhiệm từng bên

Trước thực tế trên, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất kiểm soát giá NƠXH theo nguyên tắc xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể. Theo đó, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về giá bán; đơn vị tư vấn thẩm tra chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra; đơn vị kiểm toán chịu trách nhiệm về kết quả kiểm toán; cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra theo cơ chế pháp luật áp dụng đối với từng dự án.

Việc kiểm soát cần được thực hiện xuyên suốt, từ giá bán đã được phê duyệt, hồ sơ xây dựng giá, kết quả thẩm tra đến chi phí thực tế, kiểm toán, quyết toán và giá sau kiểm tra.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng nhấn mạnh, cơ quan quản lý nhà nước không nên bị đặt vào vị trí thay thế trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn hay kiểm toán. Trách nhiệm của từng bên cần được làm rõ, đồng thời bảo đảm quá trình kiểm tra có đủ căn cứ và dữ liệu để đánh giá tính chính xác, hợp pháp của giá bán.

Giá căn hộ NƠXH tại nhiều dự án vượt 30 triệu đồng/m²

Dự án NƠXH tại thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh, do Công ty CP Hnasa làm chủ đầu tư (tên thương mại Arlington) vừa công bố giá bán dự kiến 29,7 triệu đồng/m² (gồm VAT, chưa có phí bảo trì); dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang tại ô đất N02, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình có giá bán bình quân hơn 32,2 triệu đồng/m² (điều chỉnh theo vị trí căn hộ); Tại phường Thanh Liệt, dự án NƠXH dành cho lực lượng vũ trang do Công ty CP Đầu tư Videc - Trường Thành làm chủ đầu tư có giá bán khoảng 31,4 triệu đồng/m²(chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì).

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#Nhà ở xã hội #Hà Nội #Sở Xây dựng #chung cư #giá bán

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