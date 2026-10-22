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Phú Thọ khởi công khu nhà ở hơn 1.000 căn hộ cho lực lượng công an

Đức Anh

TPO - Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Việt Trì có tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.700 tỷ đồng, gồm 5 tòa nhà cao 9 tầng, dự kiến cung cấp khoảng 1.085 căn hộ. Cùng ngày, tỉnh Phú Thọ bàn giao khu đất rộng 15ha cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Sáng 22/10, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu Quế Trạo, phường Việt Trì. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở, góp phần ổn định đời sống cho cán bộ, chiến sĩ công an.

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Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Dự án được triển khai trên diện tích hơn 53.563m2, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.695 tỷ đồng. Theo thông tin tại lễ khởi công, công trình gồm 5 tòa nhà cao 9 tầng, dự kiến cung cấp khoảng 1.085 căn hộ, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, cây xanh, bãi đỗ xe và các tiện ích phục vụ sinh hoạt.

Các căn hộ có diện tích dự kiến từ 70-75m2. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý III/2028.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh ý nghĩa của dự án trong việc cụ thể hóa chủ trương chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, tạo điều kiện để lực lượng công an ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu. Ảnh: Đức Anh

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, người lao động và lực lượng vũ trang.

Theo ông Đông, đến hết quý III/2026, toàn tỉnh có 41 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 33.500 căn hộ, trong đó 35 dự án đang triển khai. Riêng năm 2026, tỉnh đã khởi công 12 dự án với quy mô hơn 10.000 căn hộ. Giai đoạn 2026-2030, Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành 40.000 căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Các sở, ngành, địa phương liên quan được yêu cầu phối hợp kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Bàn giao khu đất 15ha cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Cũng trong sáng 22/10, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức bàn giao cơ sở nhà, đất Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Việt Trì cũ, tức Sân vận động Bảo Đà, thuộc UBND phường Việt Trì cho Bộ Công an quản lý, sử dụng.

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Sân vận động Bảo Đà. Ảnh: Đức Anh

Theo Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, khu đất được điều chuyển sang Bộ Công an để bố trí địa điểm đóng quân cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Cơ sở có tổng diện tích đất khoảng 15ha, tổng nguyên giá tài sản hơn 2.634 tỷ đồng, giá trị còn lại hơn 2.572 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, đại diện UBND phường Việt Trì và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ký biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công theo quy định. Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thủ tục quản lý, sử dụng tài sản theo quy định.

Việc bàn giao cơ sở nhà, đất nhằm bảo đảm điều kiện đóng quân cho lực lượng Cảnh sát cơ động, góp phần nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn và khu vực.

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#Phú Thọ #Dự án nhà ở công an #Khu nhà ở xã hội #Bàn giao đất #Lực lượng vũ trang

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