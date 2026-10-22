Ngôi nhà dài 37m kết hợp kinh doanh, sân vườn và không gian sống

TPO - Trên khu đất dạng ống rộng khoảng 7m, dài 37m, một gia đình có ba con nhỏ lựa chọn chia ngôi nhà thành nhiều khối riêng biệt, xen kẽ sân vườn để vừa kinh doanh, vừa duy trì nếp sinh hoạt gần gũi với thiên nhiên.

Ngôi nhà được xây dựng trên khu đất 268m², thuộc khu vực nông thôn đang trong quá trình đô thị hóa. Khi những khoảng đất trống dần được thay thế bằng công trình xây dựng, gia chủ mong muốn có một không gian sống hiện đại, cởi mở nhưng vẫn giữ được những thói quen sinh hoạt quen thuộc ở quê.

Gia đình gồm hai vợ chồng trẻ và ba người con, đều sinh ra và lớn lên tại địa phương. Bên cạnh nhu cầu ở và kinh doanh, phương án thiết kế còn phải phù hợp với điều kiện tài chính hiện tại, đồng thời tính đến khả năng mở rộng khi các con trưởng thành.

Khu đất có mặt trước giáp quốc lộ, phía sau nhìn ra một ao nước rộng và một bên tiếp giáp khu đất chưa xây dựng. Thay vì xây dựng thành một khối nhà kéo dài, công trình được chia thành nhiều khối chức năng, bố trí phân tán theo chiều sâu khu đất.

Cửa hàng được đặt sát mặt đường để thuận tiện kinh doanh. Không gian ở lùi về phía sau, với phòng khách, bếp và khu vực ăn uống tại tầng một, các phòng ngủ bố trí trên tầng hai.

Giữa những khối nhà là các khoảng sân trong và khu vườn. Cách tổ chức này tạo những lớp đệm ngăn cách khu vực sinh hoạt với đường giao thông phía trước, góp phần hạn chế bụi và tiếng ồn từ xe cộ, tàu hỏa.

Không gian sinh hoạt chung được thiết kế mở, kết nối trực tiếp với cây xanh. Hệ vách kính trong suốt, không chia đố giúp duy trì tầm nhìn liên tục giữa trong và ngoài nhà, đồng thời đáp ứng yêu cầu sử dụng trong điều kiện khí hậu miền Bắc.

Các khu vườn được bố trí ở hai phía Đông Nam và Tây Bắc, góp phần điều tiết ánh sáng tự nhiên. Nhờ đó, sự thay đổi của nắng và bóng đổ có thể được cảm nhận rõ rệt trong các không gian sinh hoạt theo từng thời điểm trong ngày.

Đặc biệt, khu vườn cuối nhà hướng ra ao nước lớn được dành để trồng rau, duy trì một thói quen sinh hoạt quen thuộc của gia đình ở nông thôn.

Hoàn thành năm 2020 với diện tích sử dụng 246m², ngôi nhà kết hợp hoạt động kinh doanh với đời sống gia đình, đồng thời giữ lại những khoảng sân vườn trong bối cảnh khu vực xung quanh ngày càng đô thị hóa.