Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ngôi nhà dài 37m kết hợp kinh doanh, sân vườn và không gian sống

Thúy Hiền

TPO - Trên khu đất dạng ống rộng khoảng 7m, dài 37m, một gia đình có ba con nhỏ lựa chọn chia ngôi nhà thành nhiều khối riêng biệt, xen kẽ sân vườn để vừa kinh doanh, vừa duy trì nếp sinh hoạt gần gũi với thiên nhiên.

Ngôi nhà được xây dựng trên khu đất 268m², thuộc khu vực nông thôn đang trong quá trình đô thị hóa. Khi những khoảng đất trống dần được thay thế bằng công trình xây dựng, gia chủ mong muốn có một không gian sống hiện đại, cởi mở nhưng vẫn giữ được những thói quen sinh hoạt quen thuộc ở quê.

481180948-9050446181743897-3161598473191905068-n.jpg

Gia đình gồm hai vợ chồng trẻ và ba người con, đều sinh ra và lớn lên tại địa phương. Bên cạnh nhu cầu ở và kinh doanh, phương án thiết kế còn phải phù hợp với điều kiện tài chính hiện tại, đồng thời tính đến khả năng mở rộng khi các con trưởng thành.

Khu đất có mặt trước giáp quốc lộ, phía sau nhìn ra một ao nước rộng và một bên tiếp giáp khu đất chưa xây dựng. Thay vì xây dựng thành một khối nhà kéo dài, công trình được chia thành nhiều khối chức năng, bố trí phân tán theo chiều sâu khu đất.

481104828-9050445798410602-842810605142894613-n.jpg
481063237-9050446031743912-625139549544958630-n.jpg
481767566-9050446051743910-6597902981518943352-n.jpg

Cửa hàng được đặt sát mặt đường để thuận tiện kinh doanh. Không gian ở lùi về phía sau, với phòng khách, bếp và khu vực ăn uống tại tầng một, các phòng ngủ bố trí trên tầng hai.

481249903-9050445818410600-5679015645655947890-n.jpg
481455767-9050445778410604-2198456387993125410-n.jpg
481282664-9050446001743915-821266513264388160-n.jpg
481042995-9050446211743894-5572135247092116858-n.jpg
481002509-9050445775077271-5266393315191684605-n.jpg

Giữa những khối nhà là các khoảng sân trong và khu vườn. Cách tổ chức này tạo những lớp đệm ngăn cách khu vực sinh hoạt với đường giao thông phía trước, góp phần hạn chế bụi và tiếng ồn từ xe cộ, tàu hỏa.

Không gian sinh hoạt chung được thiết kế mở, kết nối trực tiếp với cây xanh. Hệ vách kính trong suốt, không chia đố giúp duy trì tầm nhìn liên tục giữa trong và ngoài nhà, đồng thời đáp ứng yêu cầu sử dụng trong điều kiện khí hậu miền Bắc.

481338698-9050446078410574-5503436010023378843-n.jpg
481446539-9050445968410585-4230445442053043183-n.jpg

Các khu vườn được bố trí ở hai phía Đông Nam và Tây Bắc, góp phần điều tiết ánh sáng tự nhiên. Nhờ đó, sự thay đổi của nắng và bóng đổ có thể được cảm nhận rõ rệt trong các không gian sinh hoạt theo từng thời điểm trong ngày.

481899626-9050445965077252-1968711064273183863-n.jpg
481894990-9050445791743936-4704276566563142845-n.jpg
481675840-9050445865077262-7966127196329866342-n.jpg
480999677-9050445815077267-3231426769874091770-n.jpg

Đặc biệt, khu vườn cuối nhà hướng ra ao nước lớn được dành để trồng rau, duy trì một thói quen sinh hoạt quen thuộc của gia đình ở nông thôn.

482244701-9050445811743934-2951103022627193251-n.jpg
481164931-9050445808410601-3272940137265517605-n.jpg
481462784-9050445795077269-611262882452282182-n.jpg
482021584-9050445971743918-1043659784429028179-n.jpg

Hoàn thành năm 2020 với diện tích sử dụng 246m², ngôi nhà kết hợp hoạt động kinh doanh với đời sống gia đình, đồng thời giữ lại những khoảng sân vườn trong bối cảnh khu vực xung quanh ngày càng đô thị hóa.

FLAT6 Architects
#ngôi nhà #kinh doanh #sân vườn #thiết kế nhà #đô thị hóa #gia đình #nông thôn

Cùng chuyên mục

Vì sao giá nhà ở xã hội ngày càng 'đắt đỏ'?

Vì sao giá nhà ở xã hội ngày càng 'đắt đỏ'?

TPO - Giá bán nhà ở xã hội (NƠXH) tại Hà Nội ngày càng neo cao, nhiều dự án mở bán mới đã chạm ngưỡng 30 triệu đồng/m², thậm chí vượt mức này. Theo chuyên gia, áp lực tăng giá đến từ chi phí xây dựng, yêu cầu về chất lượng công trình và cơ chế xác định giá bán.

'Lá chắn' ngăn đầu cơ bất động sản

'Lá chắn' ngăn đầu cơ bất động sản

TPO - Chính sách đánh thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang sẽ có tác động đến hành vi đầu cơ, đặc biệt là nhóm mua gom đất nền để đón quy hoạch, hạ tầng rồi đẩy giá kiếm lời trong ngắn hạn.

Chủ nhân Vịnh Tiên hưởng đặc quyền nghỉ dưỡng biển 365 ngày/năm

Chủ nhân Vịnh Tiên hưởng đặc quyền nghỉ dưỡng biển 365 ngày/năm

Một ngôi nhà giữa trung tâm phồn hoa mang đến sự tiện nghi và sôi động. Một căn nhà bên biển mở ra những phút giây thư thái giữa thiên nhiên. Tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, hai giá trị ấy hội tụ tại Vịnh Tiên. Chủ nhân Vịnh Tiên được sống giữa tâm điểm thương mại, dịch vụ, giải trí cao cấp, đồng thời tận hưởng đặc quyền nghỉ dưỡng bên biển mỗi ngày.

Hệ tiện ích mở rộng giá trị sử dụng của Newtown Legend Đà Nẵng

Hệ tiện ích mở rộng giá trị sử dụng của Newtown Legend Đà Nẵng

Sân golf 36 hố đẳng cấp quốc tế, khách sạn 5 sao, hệ tiện ích nội khu và trục du lịch Trường Sa – Hội An tạo thành hệ sinh thái đa lớp bao quanh Newtown Legend, góp phần mở rộng không gian trải nghiệm, tạo thêm điều kiện để các dòng sản phẩm biệt thự và shophouse phát huy công năng nghỉ dưỡng, lưu trú và thương mại.

Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm chuẩn bị khởi công: Thêm một dấu mốc phát triển tại Thủ Thiêm

Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm chuẩn bị khởi công: Thêm một dấu mốc phát triển tại Thủ Thiêm

Ngày 23/10/2026, dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm dự kiến tổ chức lễ khởi công tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM. Diễn ra gần bốn tháng sau lễ ký kết Hợp đồng Hợp tác Đầu tư giữa Lotte và Phát Đạt ngày 26/6/2026, sự kiện đánh dấu bước chuyển từ quá trình xác lập hợp tác và chuẩn bị đầu tư sang triển khai xây dựng thực tế tại khu lõi đô thị mới của Thành phố.

Địa ốc 24H: Không để giá NƠXH, nhà cho thuê tăng đột biến; sắp đấu giá ba lô đất Thủ Thiêm khởi điểm hơn 14.500 tỷ

Địa ốc 24H: Hà Nội đề xuất dành hơn 22.000 căn NƠXH phục vụ tái định cư; khu đô thị 7.000 tỷ không có nhà đầu tư dự thầu

TPO - Nhà ở xã hội ngày càng đắt đỏ, người trẻ mong chờ mức giá nào?; 'Hạ nhiệt' về lãi suất, thị trường bất động sản phản ứng ra sao?; Hà Nội đề xuất dành hơn 22.000 căn nhà xã hội phục vụ tái định cư; Không nhà đầu tư nào dự thầu khu đô thị 7.000 tỷ đồng ở Hải Phòng;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 21/10.

Meliá Serenity Cam Ranh chính thức đón khách: Đánh thức trải nghiệm du lịch trọn gói mới tại Cam Ranh

Meliá Serenity Cam Ranh chính thức đón khách: Đánh thức trải nghiệm du lịch trọn gói mới tại Cam Ranh

Sở hữu vị trí đắc địa tại Bãi Dài cùng mô hình nghỉ dưỡng trọn gói (All-Inclusive) đúng nghĩa, Meliá Serenity Cam Ranh chính thức mở cửa đón khách từ tháng 10/2026. Khu nghỉ dưỡng mở ra không gian gắn kết hoàn hảo cho các gia đình đa thế hệ, những cặp đôi tìm kiếm chốn an yên và cả những người bạn bốn chân.

Sale bảo hiểm chuyển sang bán nhà Vinhomes để chinh phục thu nhập tiền tỷ

Sale bảo hiểm chuyển sang bán nhà Vinhomes để chinh phục thu nhập tiền tỷ

Chạm trần thu nhập ở nghề cũ, nhiều người bán bảo hiểm quyết định rẽ sang bán bất động sản để tìm sự bứt phá. Từ một cựu trưởng phòng ngoài 50 tuổi chốt ngay biệt thự 11,7 tỷ đồng trong tháng đầu tiên, đến những GenZ vươn lên trở thành Best Sales của đại lý, điểm chung của họ sau khi rời ngành bảo hiểm là đều “chọn mặt gửi vàng” tại hệ thống đại lý độc quyền Vinhomes.

Nhà ở xã hội ngày càng đắt đỏ, người trẻ mong chờ mức giá nào?

Nhà ở xã hội ngày càng đắt đỏ, người trẻ mong chờ mức giá nào?

TPO - Giá bán nhà ở xã hội tại Hà Nội neo cao, nhiều dự án mở bán mới đã chạm ngưỡng 30 triệu đồng/m², thậm chí vượt mức này. Với những gia đình trẻ có tổng thu nhập 25-30 triệu đồng mỗi tháng, sau khi trang trải tiền thuê nhà, sinh hoạt và nuôi con, giấc mơ an cư vẫn xa vời.

UOA Group ghi dấu ấn tại PropertyGuru 2026 với danh hiệu Nhà phát triển BĐS thương mại bền vững

UOA Group ghi dấu ấn tại PropertyGuru 2026 với danh hiệu Nhà phát triển BĐS thương mại bền vững

United Overseas Australia Ltd (UOA), tập đoàn đang niêm yết đồng thời tại Sở Giao dịch Chứng khoán Australia và Singapore, được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản thương mại bền vững” tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru (VPA) 2026. Tập đoàn nhận thêm 3 giải thưởng cho dự án văn phòng hạng A mới UOA Parc Tower và giải pháp không gian làm việc cao cấp Komune.

Địa ốc 24H: Không để giá NƠXH, nhà cho thuê tăng đột biến; sắp đấu giá ba lô đất Thủ Thiêm khởi điểm hơn 14.500 tỷ

Địa ốc 24H: Không để giá NƠXH, nhà cho thuê tăng đột biến; sắp đấu giá ba lô đất Thủ Thiêm khởi điểm hơn 14.500 tỷ

TPO - Không để giá nhà ở xã hội, nhà cho thuê tăng đột biến; Đề xuất cấm người bỏ cọc tham gia đấu giá đất, tiền đặt cọc nâng lên 50%; Chuẩn bị đấu giá ba lô đất Thủ Thiêm, giá khởi điểm trên 14.500 tỷ; Huế gia hạn tìm nhà đầu tư cho 'siêu đô thị' gần 20.000 tỷ đồng;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 20/10.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe