Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chi tiết về 3 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm sắp đưa ra đấu giá

Duy Quang

TPO - Lô 1.K3.5.HH có giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất hơn 10.198 tỷ đồng, lô 1.K3.3.HH có giá khởi điểm gần 1.745 tỷ đồng, lô 1.K3.1.OD có giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng.

UBND TPHCM vừa ban hành các quyết định đấu giá quyền sử dụng nhiều khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) để phát triển nhà ở, dịch vụ.

Đầu tiên là khu đất khoảng 1,01 ha tại lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3-12), được quy hoạch làm dự án hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, tối đa 25 tầng, cao 100 m, quy mô dân số khoảng 3.420 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 11.967 tỷ đồng, gồm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất hơn 10.198 tỷ đồng và chi phí xây dựng dự kiến khoảng 1.769 tỷ đồng.

Tiếp theo là khu đất 0,5 ha tại lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9), quy hoạch tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ, cao tối đa 10 tầng, quy mô dân số khoảng 810 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.050 tỷ đồng, gồm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gần 1.745 tỷ đồng và chi phí xây dựng dự kiến khoảng 305 tỷ đồng.

dat-thu-thiem-16419576538741264005496.jpg
Năm 2026, TPHCM dự kiến đấu giá 50 khu, lô đất, với số tiền thu về khoảng 96.800 tỷ đồng.

Khu đất thứ 3 rộng khoảng 0,86 ha tại lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8), được đưa ra đấu giá để thực hiện dự án nhà ở, cao tối đa 10 tầng, chiều cao tối đa 40 m, quy mô dân số khoảng 1.067 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2.938 tỷ đồng, gồm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất hơn 2.632 tỷ đồng và chi phí xây dựng dự kiến khoảng 306 tỷ đồng.

Cả 3 khu đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá, thời hạn 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất cho người trúng đấu giá. Sau khi trúng đấu giá, nhà đầu tư vẫn phải hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản theo quy định.

Trước đó, UBND TPHCM đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 lô 1.K1.5.DV, 1.K3.1.OD và 1.K3.3.HH tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Trong đó, lô 1.K1.5.DV (trước đây là lô 1-12) có diện tích gần 3,2 ha, giá khởi điểm dự kiến 5.663 tỷ đồng, tương đương khoảng 177 triệu đồng/m2. Đây là lô có giá khởi điểm cao nhất trong 3 khu đất vừa được phê duyệt.

Theo quy hoạch, lô đất thuộc nhóm đất dịch vụ cấp đô thị, được phép xây dựng công trình tối đa 20 tầng, chiều cao không quá 80 m và hệ số sử dụng đất tối đa 7,8 lần.

Ngoài ra, TPHCM cũng đã phê duyệt phương án đấu giá lô 1.K3.4.HH, trước đây là lô 3-5. Khu đất rộng 6.446 m2, giá khởi điểm dự kiến hơn 1.901 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, TPHCM dự kiến đấu giá 50 khu, lô đất, với số tiền thu về khoảng 96.800 tỷ đồng. Trong đó, 8 khu đất có diện tích gần 14 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm có giá trị thương mại cao. 42 khu đất còn lại do Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM quản lý tọa lạc tại nhiều phường, xã, với tổng diện tích gần 2,6 triệu m2.

Xem thêm

#chi tiết giá #đất vàng Thủ Thiêm #đất vàng #Thủ Thiêm #Thủ Thiêm sắp đưa ra đấu giá #giá khởi điểm #đấu giá quyền sử dụng đất #giá khởi điểm đấu giá #quyền sử dụng đất

Cùng chuyên mục

Sale bảo hiểm chuyển sang bán nhà Vinhomes để chinh phục thu nhập tiền tỷ

Sale bảo hiểm chuyển sang bán nhà Vinhomes để chinh phục thu nhập tiền tỷ

Chạm trần thu nhập ở nghề cũ, nhiều người bán bảo hiểm quyết định rẽ sang bán bất động sản để tìm sự bứt phá. Từ một cựu trưởng phòng ngoài 50 tuổi chốt ngay biệt thự 11,7 tỷ đồng trong tháng đầu tiên, đến những GenZ vươn lên trở thành Best Sales của đại lý, điểm chung của họ sau khi rời ngành bảo hiểm là đều “chọn mặt gửi vàng” tại hệ thống đại lý độc quyền Vinhomes.

Nhà ở xã hội ngày càng đắt đỏ, người trẻ mong chờ mức giá nào?

Nhà ở xã hội ngày càng đắt đỏ, người trẻ mong chờ mức giá nào?

TPO - Giá bán nhà ở xã hội tại Hà Nội neo cao, nhiều dự án mở bán mới đã chạm ngưỡng 30 triệu đồng/m², thậm chí vượt mức này. Với những gia đình trẻ có tổng thu nhập 25-30 triệu đồng mỗi tháng, sau khi trang trải tiền thuê nhà, sinh hoạt và nuôi con, giấc mơ an cư vẫn xa vời.

UOA Group ghi dấu ấn tại PropertyGuru 2026 với danh hiệu Nhà phát triển BĐS thương mại bền vững

UOA Group ghi dấu ấn tại PropertyGuru 2026 với danh hiệu Nhà phát triển BĐS thương mại bền vững

United Overseas Australia Ltd (UOA), tập đoàn đang niêm yết đồng thời tại Sở Giao dịch Chứng khoán Australia và Singapore, được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản thương mại bền vững” tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru (VPA) 2026. Tập đoàn nhận thêm 3 giải thưởng cho dự án văn phòng hạng A mới UOA Parc Tower và giải pháp không gian làm việc cao cấp Komune.

Địa ốc 24H: Không để giá NƠXH, nhà cho thuê tăng đột biến; sắp đấu giá ba lô đất Thủ Thiêm khởi điểm hơn 14.500 tỷ

Địa ốc 24H: Không để giá NƠXH, nhà cho thuê tăng đột biến; sắp đấu giá ba lô đất Thủ Thiêm khởi điểm hơn 14.500 tỷ

TPO - Không để giá nhà ở xã hội, nhà cho thuê tăng đột biến; Đề xuất cấm người bỏ cọc tham gia đấu giá đất, tiền đặt cọc nâng lên 50%; Chuẩn bị đấu giá ba lô đất Thủ Thiêm, giá khởi điểm trên 14.500 tỷ; Huế gia hạn tìm nhà đầu tư cho 'siêu đô thị' gần 20.000 tỷ đồng;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 20/10.

Nhờ đâu Khải Hoàn Prime “ngược dòng” thị trường?

Nhờ đâu Khải Hoàn Prime “ngược dòng” thị trường?

Khi mặt bằng giá căn hộ ngày càng tăng, người mua nhà có xu hướng ưu tiên những dự án đáp ứng tốt nhu cầu sống nhưng vẫn đảm bảo tính toán tài chính hợp lý. Tại Nam Sài Gòn, Khải Hoàn Prime đón bắt xu hướng này với lợi thế về chất lượng không gian sống và chi phí sở hữu.

The Win City định hình dấu ấn kiến trúc mới với phân khu Prime Majestic

The Win City định hình dấu ấn kiến trúc mới với phân khu Prime Majestic

Từ định hướng kiến tạo biểu tượng kiến trúc mới tại cửa ngõ Tây Sài Gòn, The Win City đang từng bước định hình diện mạo phân khu cao cấp Prime Majestic. Việc lựa chọn Liên danh Phú Mỹ – VERITAS với phương án đạt giải Nhất cuộc thi tuyển kiến trúc, đạt 90 điểm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn này.

Ngôi nhà 500m² ở Quảng Ninh giữ nếp sống chung ba thế hệ

Ngôi nhà 500m² ở Quảng Ninh giữ nếp sống chung ba thế hệ

TPO - Thay vì chia khu đất 500m² thành nhiều phần để xây nhà riêng, một gia đình tại Quảng Ninh lựa chọn sống chung dưới một mái nhà. Công trình được tổ chức thành ba khối độc lập bao quanh sân gạch đỏ, gợi nhớ hình ảnh nhà ba gian truyền thống của vùng quê Bắc Bộ.

Cap so do

Xác định hạn mức đất ở đối với cá nhân có nhiều thửa đất

TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, khi cấp sổ đỏ lần đầu cho thửa đất đủ điều kiện, không có quy định phải cộng dồn diện tích đất ở của thửa đất khác đã được cấp sổ trước đó. Tuy nhiên, việc xác định diện tích trong hạn mức cần được cơ quan địa phương hướng dẫn cụ thể.

Lợi ích kép từ chương trình lãi suất 3-9%/năm suốt 5 năm của Vinhomes

Lợi ích kép từ chương trình lãi suất 3-9%/năm suốt 5 năm của Vinhomes

Với 6 lựa chọn hỗ trợ lãi suất từ 3% đến 9%/năm, thời hạn lên tới 5 năm và chính sách miễn phí trả nợ trước hạn, Vinhomes giúp người mua chủ động kiểm soát chi phí vay, linh hoạt dòng tiền, an toàn tuyệt đối trước biến động vĩ mô và vững tâm hơn khi quyết định sở hữu nhà.

Cú hích lớn hạ tầng đưa InterCentral đón đầu vận hội mới bờ Bắc sông Hồng

Cú hích lớn hạ tầng đưa InterCentral đón đầu vận hội mới bờ Bắc sông Hồng

Làn sóng đầu tư công quy mô lớn dồn về khu vực Bắc sông Hồng với hàng loạt đại dự án cầu vượt sông và các trục vành đai huyết mạch đang tạo nên cuộc chuyển mình mang tính bước ngoặt cho diện mạo Thủ đô. Tọa lạc tại giao lộ chiến lược Hoàng Sa – Võ Văn Kiệt, InterCentral nổi lên như một điểm sáng đắt giá khi vừa đón đầu mạng lưới giao thông nghìn tỷ, vừa khẳng định sức hút vượt trội bằng nền tảng pháp lý hoàn chỉnh cùng tiến độ thi công thực địa hiện hữu.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe