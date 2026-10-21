Chi tiết về 3 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm sắp đưa ra đấu giá

TPO - Lô 1.K3.5.HH có giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất hơn 10.198 tỷ đồng, lô 1.K3.3.HH có giá khởi điểm gần 1.745 tỷ đồng, lô 1.K3.1.OD có giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng.

UBND TPHCM vừa ban hành các quyết định đấu giá quyền sử dụng nhiều khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) để phát triển nhà ở, dịch vụ.

Đầu tiên là khu đất khoảng 1,01 ha tại lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3-12), được quy hoạch làm dự án hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, tối đa 25 tầng, cao 100 m, quy mô dân số khoảng 3.420 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 11.967 tỷ đồng, gồm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất hơn 10.198 tỷ đồng và chi phí xây dựng dự kiến khoảng 1.769 tỷ đồng.

Tiếp theo là khu đất 0,5 ha tại lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9), quy hoạch tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ, cao tối đa 10 tầng, quy mô dân số khoảng 810 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.050 tỷ đồng, gồm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gần 1.745 tỷ đồng và chi phí xây dựng dự kiến khoảng 305 tỷ đồng.

Năm 2026, TPHCM dự kiến đấu giá 50 khu, lô đất, với số tiền thu về khoảng 96.800 tỷ đồng.

Khu đất thứ 3 rộng khoảng 0,86 ha tại lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8), được đưa ra đấu giá để thực hiện dự án nhà ở, cao tối đa 10 tầng, chiều cao tối đa 40 m, quy mô dân số khoảng 1.067 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2.938 tỷ đồng, gồm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất hơn 2.632 tỷ đồng và chi phí xây dựng dự kiến khoảng 306 tỷ đồng.

Cả 3 khu đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá, thời hạn 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất cho người trúng đấu giá. Sau khi trúng đấu giá, nhà đầu tư vẫn phải hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản theo quy định.

Trước đó, UBND TPHCM đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 lô 1.K1.5.DV, 1.K3.1.OD và 1.K3.3.HH tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Trong đó, lô 1.K1.5.DV (trước đây là lô 1-12) có diện tích gần 3,2 ha, giá khởi điểm dự kiến 5.663 tỷ đồng, tương đương khoảng 177 triệu đồng/m2. Đây là lô có giá khởi điểm cao nhất trong 3 khu đất vừa được phê duyệt.

Theo quy hoạch, lô đất thuộc nhóm đất dịch vụ cấp đô thị, được phép xây dựng công trình tối đa 20 tầng, chiều cao không quá 80 m và hệ số sử dụng đất tối đa 7,8 lần.

Ngoài ra, TPHCM cũng đã phê duyệt phương án đấu giá lô 1.K3.4.HH, trước đây là lô 3-5. Khu đất rộng 6.446 m2, giá khởi điểm dự kiến hơn 1.901 tỷ đồng.