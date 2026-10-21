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Sự đối lập tinh tế giữa riêng tư và cởi mở trong căn biệt thự 300m²

Thúy Hiền

TPO - Với mặt đứng kín đáo hướng ra phố và khoảng sân mở về phía thiên nhiên, căn biệt thự rộng 300m² tại TP.HCM khai thác sự tương phản giữa các không gian để tạo nên một tổng thể kiến trúc đương đại, nơi ánh sáng, mặt nước và vật liệu giữ vai trò chủ đạo.

Hoàn thành năm 2025, căn biệt thự tại TP.HCM được phát triển trên ý tưởng tạo lập sự cân bằng giữa tính riêng tư và khả năng kết nối với thiên nhiên. Ngôn ngữ kiến trúc tối giản được thể hiện qua những hình khối rõ ràng, bảng màu trung tính và cách lựa chọn vật liệu có chủ đích.

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Theo KTS, sự tương phản giữa đóng và mở, riêng tư và kết nối, tĩnh và động trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong tổ chức kiến trúc.

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Tổng thể, công trình có mặt đứng hướng phố tương đối kín đáo, là sự kết hợp của các mảng tường đặc, kính lớn và hệ lam đứng màu tối. Cách xử lý này tạo nên lớp chuyển tiếp giữa môi trường đô thị và không gian sinh hoạt bên trong. Trái ngược với diện mạo bên ngoài, các khu vực phía trong được tổ chức cởi mở hơn, hướng về khoảng sân và cảnh quan xanh.

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Khoảng sân với mặt nước là trung tâm của không gian sống. Những bậc thềm lớn, cây xanh được tiết chế về hình thức và các mảng tường sáng tạo nên một bố cục tĩnh, dành chỗ cho ánh sáng, bóng đổ và sự phản chiếu. Ban ngày, mặt nước phản chiếu bầu trời và các mảng kiến trúc. Khi chiều xuống, hệ đèn tuyến tính giấu dưới bậc thềm và trong các khe kiến trúc làm nổi bật hình khối, đồng thời dẫn hướng di chuyển.

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Bên trong, cấu trúc công trình được tổ chức theo hướng liên kết các khu vực chức năng thay vì phân chia thành những không gian hoàn toàn độc lập, mỗi khu vực, trong đó mỗi khu vực có mức độ riêng tư và tương tác khác nhau.

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Ở khu vực sinh hoạt chung, phòng khách, bếp và khu vực ăn uống được đặt trong sự kết nối về thị giác. Trong khi đó cao độ, cầu thang và sự thay đổi vật liệu góp phần xác lập ranh giới giữa các khu vực.

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Nếu các khu vực sinh hoạt chung hướng đến sự kết nối, phòng ngủ được tổ chức như một không gian có nhịp điệu riêng. Khu vực ngủ, thay đồ và vệ sinh liên kết với nhau, trong khi ánh sáng, vật liệu và âm thanh được kiểm soát nhằm tạo môi trường nghỉ ngơi riêng tư.

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Các khoảng chuyển tiếp giữ vai trò quan trọng trong cách tổ chức của công trình này. Hành lang và cầu thang vừa đảm nhiệm chức năng giao thông, vừa tạo ra những thay đổi cao độ cho góc nhìn và ánh sáng khi di chuyển trong nhà.

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Bảng vật liệu của công trình gồm gỗ, đá tự nhiên, bê tông, kính và kim loại. Các chất liệu được kết hợp dựa trên sự khác biệt về màu sắc, kết cấu bề mặt và khả năng tương tác với ánh sáng.

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Đá tự nhiên và bê tông tạo nên những bề mặt có sắc độ trung tính. Gỗ bổ sung gam màu ấm, trong khi các chi tiết kim loại tối màu tạo điểm nhấn. Những mảng kính lớn góp phần mở rộng tầm nhìn và tăng sự liên hệ giữa nội thất với cảnh quan bên ngoài.

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Thiết kế chiếu sáng được phân thành nhiều lớp, gồm ánh sáng nền, ánh sáng điểm, ánh sáng hắt và các dải sáng tuyến tính. Sự kết hợp này giúp làm nổi bật bề mặt vật liệu, các khoảng chuyển tiếp và chiều sâu của không gian.

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Tinh thần tiết chế tiếp tục hiện diện trong các không gian nghỉ ngơi. Khu vực ngủ, thay đồ và vệ sinh được liên kết trong một bố cục riêng tư, với ánh sáng dịu và sự kiểm soát các yếu tố thị giác nhằm mang đến cảm giác thư giãn.

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Điều làm nên bản sắc nằm ở sự nhất quán giữa hình thức kiến trúc và trải nghiệm sống. Từ mặt đứng kín đáo, những khoảng chuyển tiếp mềm mại đến khu vườn với mặt nước phản chiếu, mỗi thành phần đều góp phần tạo nên một nhịp sống riêng.

Indust Design - Đơn vị xây dựng: Millennium Brothers - Bespoke Interior
#biệt thự #kiến trúc đương đại #thiết kế tối giản #không gian mở #cảnh quan xanh #TP.HCM #nội thất

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