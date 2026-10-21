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Địa ốc

Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm chuẩn bị khởi công: Thêm một dấu mốc phát triển tại Thủ Thiêm

P.V

Ngày 23/10/2026, dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm dự kiến tổ chức lễ khởi công tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM. Diễn ra gần bốn tháng sau lễ ký kết Hợp đồng Hợp tác Đầu tư giữa Lotte và Phát Đạt ngày 26/6/2026, sự kiện đánh dấu bước chuyển từ quá trình xác lập hợp tác và chuẩn bị đầu tư sang triển khai xây dựng thực tế tại khu lõi đô thị mới của Thành phố.

Từ cam kết hợp tác đến dấu mốc triển khai

Theo kế hoạch, ngày 23/10/2026, Lotte và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) sẽ tổ chức lễ khởi công dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem, với sự tham gia của các bên phát triển dự án và các đơn vị liên quan. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình hợp tác giữa hai bên, sau một loạt dấu mốc quan trọng về đầu tư và pháp lý trong năm 2026.

Theo đó, ngày 26/6/2026, Lotte và Phát Đạt ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, xác lập cơ sở để hai bên phối hợp phát triển các hợp phần của dự án. Đến ngày 3/7/2026, Phát Đạt sở hữu 35% vốn điều lệ Công ty TNHH LOTTE Properties HCMC theo Quyết định số 4102/QĐ-UBND của UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Đạt (bìa phải) – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt và ông Jun Sung Ho (bìa trái) – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC trong buổi ký kết Hợp đồng Hợp tác Đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem ngày 26/06/2026..
Ông Nguyễn Văn Đạt (bìa phải) – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt và ông Jun Sung Ho (bìa trái) – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC trong buổi ký kết Hợp đồng Hợp tác Đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem ngày 26/06/2026..

Tiếp đó, ngày 31/07/2026, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã hoàn tất thanh toán tiền sử dụng đất của dự án, với tổng số tiền đã nộp là 17.569 tỷ đồng. Ngày 10/9/2026, dự án có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ tư.

Trên cơ sở hợp tác đã được xác lập, các bên tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị cho giai đoạn xây dựng. Tại hiện trường, các hạng mục hàng rào và công tác chuẩn bị mặt bằng đang được đẩy nhanh nhằm phục vụ lễ khởi công.

Việc chuyển từ thỏa thuận đầu tư sang triển khai thi công trên thực địa là cột mốc quan trọng đối với dự án phức hợp quy mô lớn như Lotte Eco Smart City Thu Thiem. Bước tiến này đồng thời đặt ra yêu cầu về tổ chức thi công, chất lượng và an toàn trong các giai đoạn tiếp theo.

Vị trí trung tâm trong không gian phát triển của Thủ Thiêm

Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm tọa lạc tại Khu chức năng số 2A, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM. Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ tư ngày 10/9/2026, dự án có tổng diện tích đất khoảng 74.513,4 m² (tương đương 7,45 ha), trong đó gồm sáu lô đất phát triển dự án mang ký hiệu 2-1 đến 2-6, cùng hệ thống đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Khu đất nằm gần quảng trường trung tâm và hồ trung tâm Thủ Thiêm, kết nối với khu vực trung tâm hiện hữu qua mạng lưới giao thông như hầm Thủ Thiêm và cầu Ba Son. Vị trí này tạo điều kiện để dự án góp phần bổ sung các chức năng đô thị tại khu lõi Thủ Thiêm khi được triển khai và đi vào hoạt động trong tương lai.

Hướng tới tổ hợp đô thị đa chức năng

Dự án được định hướng phát triển thành tổ hợp tích hợp các chức năng nhà ở, thương mại – dịch vụ, văn phòng, lưu trú và không gian công cộng. Cách tổ chức đa chức năng hướng tới sự kết nối giữa môi trường sống, làm việc và các hoạt động thương mại, dịch vụ, phù hợp với định hướng phát triển Thủ Thiêm thành trung tâm đô thị hiện đại của TP.HCM.

Hình phối cảnh dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.
Hình phối cảnh dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Trong cấu trúc hợp tác, Lotte và Phát Đạt cùng tham gia phát triển dự án trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên. Theo thông tin đã công bố, Phát Đạt tham gia đồng phát triển hợp phần nhà ở và đảm nhận phát triển một số khối công trình thương mại – dịch vụ, văn phòng theo thỏa thuận giữa các bên. Các nội dung cụ thể về phạm vi triển khai sẽ tiếp tục được thông tin tại sự kiện và qua các kênh chính thức.

Bước tiến đáng chú ý trong quá trình hình thành đô thị mới

Thủ Thiêm đang từng bước hình thành các chức năng của trung tâm đô thị mới TP.HCM. Trong bối cảnh đó, việc một dự án quy mô lớn tiến tới khởi công mang ý nghĩa không chỉ đối với nhà đầu tư, mà còn đối với quá trình phát triển không gian đô thị và các hoạt động kinh tế, dịch vụ tại khu vực.

Lễ khởi công ngày 23/10 dự kiến mở ra một giai đoạn triển khai mới của Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm. Sau dấu mốc này, trọng tâm sẽ là tổ chức thi công, phối hợp nguồn lực và thực hiện các công việc theo tiến độ, tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu an toàn đã được xác lập. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng đóng góp vào diện mạo kiến trúc và hệ sinh thái chức năng của Thủ Thiêm, đồng thời tạo thêm giá trị cho cộng đồng và sự phát triển của Thành phố.

#Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm #Thủ Thiêm #Dự án đô thị #Hợp tác phát triển #Khởi công dự án

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