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Địa ốc

Hệ tiện ích mở rộng giá trị sử dụng của Newtown Legend Đà Nẵng

P.V

Sân golf 36 hố đẳng cấp quốc tế, khách sạn 5 sao, hệ tiện ích nội khu và trục du lịch Trường Sa – Hội An tạo thành hệ sinh thái đa lớp bao quanh Newtown Legend, góp phần mở rộng không gian trải nghiệm, tạo thêm điều kiện để các dòng sản phẩm biệt thự và shophouse phát huy công năng nghỉ dưỡng, lưu trú và thương mại.

Sự dịch chuyển trong tiêu chí lựa chọn bất động sản

Bất động sản đô thị – nghỉ dưỡng tích hợp đang mở rộng cách tiếp cận về không gian sống khi kết hợp các nhu cầu sinh sống, làm việc, nghỉ ngơi và trải nghiệm các dịch vụ trong cùng một hệ sinh thái.

Tại những thị trường du lịch và đô thị phát triển như Đà Nẵng, mô hình này càng có thêm nền tảng và dư địa phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh thành phố đang định hướng hình thành không gian du lịch theo mô hình “Một điểm đến – Nhiều trải nghiệm”, gắn kết biển – đô thị - văn hóa – sinh thái – di sản.

Newtown Legend mang đến nhiều trải nghiệm giữa hệ sinh thái biển, golf và nghỉ dưỡng quốc tế.
Newtown Legend mang đến nhiều trải nghiệm giữa hệ sinh thái biển, golf và nghỉ dưỡng quốc tế.

Ở góc độ đầu tư, thị trường sẽ ưu tiên những tài sản có giá trị thực, pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác hiệu quả. Với lợi thế nằm trong hệ sinh thái đã hiện hữu, Newtown Legend kết nối không gian lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại, vui chơi và giải trí; qua đó mở rộng công năng sử dụng và khả năng tiếp cận nhiều nhu cầu khác nhau. Đây cũng là nền tảng để chủ sở hữu có thể khai thác, sử dụng tài sản linh hoạt phù hợp với nhu cầu thực tế, góp phần gia tăng giá trị trong dài hạn.

Hệ sinh thái đa lớp trải nghiệm hiện hữu tại Newtown Legend

Nằm liền kề Legend Danang Golf Resort, Newtown Legend sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp với một điểm đến thể thao – nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực. Tổ hợp sân gôn 36 hố được thiết kế bởi hai huyền thoại golf Jack Nicklaus và Greg Norman, từng được Golf Digest xếp hạng trong Top 100 sân golf thế giới và nhiều lần được vinh danh trong Top 10 sân golf tốt nhất Việt Nam. Không gian và sắc xanh trải dài của sân golf tạo nên cảnh quan thoáng đãng, đồng thời góp phần định hình phong cách sống riêng tư, gắn với golf và nghỉ dưỡng của Newtown Legend; phù hợp với những chủ sở hữu đề cao trải nghiệm cũng như đang tìm kiếm những tài sản đặc biệt và giới hạn.

Lợi thế liền kề sân golf 36 hố mang đến không gian sống xanh và trải nghiệm Golf Living tại Newtown Legend.
Lợi thế liền kề sân golf 36 hố mang đến không gian sống xanh và trải nghiệm Golf Living tại Newtown Legend.

Cùng với sân golf, sự hiện diện của khách sạn Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa ngay cạnh dự án bổ sung chuỗi dịch vụ lưu trú, ẩm thực và nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, Newtown Diamond – tổ hợp căn hộ cao tầng trong cùng hệ sinh thái – góp phần kiến tạo cộng đồng cư dân năng động, hiện đại với hệ thống tiện ích đa dạng được tích hợp, qua đó gia tăng sức hút cho toàn dự án.

Bên cạnh đó, vị trí tọa lạc trên đại lộ Trường Sa giúp Newtown Legend kết nối với chuỗi điểm đến ven biển, nghỉ dưỡng, ẩm thực và văn hóa của Đà Nẵng. Nhờ đó, Newtown Legend được đặt trong một hành trình trải nghiệm liền mạch, với các dịch vụ và điểm đến đa dạng hiện hữu xung quanh.

Từ trải nghiệm đến khả năng khai thác và giá trị tài sản

Điểm đáng chú ý của Newtown Legend là mỗi dòng sản phẩm đều phát huy công năng và giá trị riêng. Với biệt thự sân golf, giá trị trước hết đến từ không gian sống riêng tư, cảnh quan và trải nghiệm phong cách “Golf Living” - được xem là biểu tượng của phong cách sống tinh hoa và tầng lớp cư dân ưu tú toàn cầu. Biệt thự có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng như second home, nghỉ dưỡng hoặc lưu trú của gia đình, golfer và các chuyên gia.

Newtown Legend mang đến 2 dòng sản phẩm biệt thự sân golf và shophouse, đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng.
Newtown Legend mang đến 2 dòng sản phẩm biệt thự sân golf và shophouse, đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng.

Trong khi đó, shophouse nằm trên trục đường chính, mở ra không gian kinh doanh thương mại tại một hệ sinh thái có sự hiện diện của cộng đồng cư dân, khách du lịch lưu trú, golfer và nhiều nhóm khách hàng tiềm năng. Nhờ đó, shophouse tại Newtown Legend có thể phát triển nhiều mô hình như nhà hàng, café, chăm sóc sức khỏe hoặc dịch vụ phục vụ du lịch; chủ sở hữu có thể lựa chọn tự vận hành hoặc khai thác cho thuê phù hợp với nhu cầu thực tế.

Khi giá trị sử dụng được cộng hưởng bởi một hệ sinh thái đã hình thành, tài sản có thêm dư địa để gia tăng giá trị theo thời gian. Với lợi thế sở hữu lâu dài cùng vị trí tâm điểm trong một khu vực giàu tiềm năng du lịch và đô thị, các sản phẩm tại Newtown Legend mang lại “giá trị kép”, vừa đáp ứng nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và kinh doanh lý tưởng; vừa là lựa chọn tối ưu cho chiến lược tích sản dài hạn của nhà đầu tư.

#Newtown Legend #Đà Nẵng #sân golf #biệt thự #shophouse #đầu tư #dịch vụ

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