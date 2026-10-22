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Địa ốc

Nghệ thuật 'mượn cảnh' Shakkei tại Rivera Nagomi: Khi thiên nhiên trở thành một phần của đời sống

P.V

Không dừng lại ở một yếu tố thẩm mỹ mang dấu ấn Nhật Bản, nghệ thuật “mượn cảnh” Shakkei tại phân khu Rivera Nagomi, thuộc đại đô thị Waterpoint, được chuyển hóa thành cách tổ chức không gian sống cụ thể, nơi ánh sáng, cây xanh và mặt nước hiện diện tự nhiên trong từng nhịp sinh hoạt thường nhật của gia chủ.

Khi thiên nhiên trở thành một phần của ngôi nhà

Trong một không gian sống được thiết kế có chủ đích, thiên nhiên không chỉ ở ngoài khung cửa mà “hiện diện” hài hòa bên trong ngôi nhà.

Nghệ thuật “mượn cảnh” Shakkei của Nhật Bản tiếp cận theo tinh thần đó: không tạo ra một khu vườn cầu kỳ hay xem thiên nhiên như yếu tố trang trí độc lập, mà người Nhật sẽ “mượn” những gì đã hiện hữu như khoảng trời, tán cây, mặt nước của nơi đó để đưa vào trải nghiệm không gian sống cho gia chủ. Bằng cách chọn lọc góc nhìn, định khung cảnh quan và kết nối các lớp thiên nhiên từ gần đến xa, nghệ thuật này sẽ làm mờ dần ranh giới giữa “bên trong” và “bên ngoài”, để con người không đứng ngoài quan sát mà thực sự sống cùng thiên nhiên.

Đây cũng là cách tiếp cận mà Tập đoàn Nam Long cùng đối tác Nishi-Nippon Railroad (Nhật Bản) lựa chọn khi phát triển phân khu thấp tầng Rivera Nagomi thuộc đại đô thị Waterpoint, nơi Shakkei được hiện thực hóa thành những giá trị sống hữu hình. Mỗi ngày sống vì thế đều có ánh sáng, cây xanh và mặt nước đồng hành, để sự thư thái trở thành một phần tự nhiên trong nhịp sống của cả gia đình.

Shakkei là nghệ thuật đưa cảnh quan thiên nhiên bên ngoài trở thành một phần của trải nghiệm bên trong.
Shakkei là nghệ thuật đưa cảnh quan thiên nhiên bên ngoài trở thành một phần của trải nghiệm bên trong.

Rivera Nagomi: Nghệ thuật Shakkei đưa thiên nhiên vào từng góc sống

Tại Rivera Nagomi, nghệ thuật Shakkei được cụ thể hóa thông qua những lựa chọn kiến trúc và quy hoạch để tối ưu thiên nhiên trong từng nhịp sống.

Trước hết là ngôn ngữ kiến trúc mở với hệ cửa kính lớn, tạo sự kết nối thị giác giữa không gian trong nhà và cảnh quan bên ngoài. Nhờ đó, các không gian sinh hoạt luôn đón nhận ánh sáng tự nhiên và mảng xanh thu trọn trong tầm mắt, khiến ngôi nhà trở nên rộng mở và thông thoáng hơn trong cảm nhận của gia chủ.

Hệ cửa kính lớn cùng tối thiểu hai khoảng sân vườn giúp ánh sáng, cây xanh và gió tự nhiên len vào từng tầng sống tại Rivera Nagomi.
Hệ cửa kính lớn cùng tối thiểu hai khoảng sân vườn giúp ánh sáng, cây xanh và gió tự nhiên len vào từng tầng sống tại Rivera Nagomi.

Song hành với kiến trúc mở, mỗi sản phẩm tại Rivera Nagomi đều sở hữu tối thiểu hai khoảng sân vườn. Thay vì tập trung mảng xanh ở một vị trí, các khoảng vườn được phân bổ để cây xanh, ánh sáng và gió tự nhiên có thể len vào từng tầng sống. Tùy theo loại hình sản phẩm – từ shophouse, nhà phố vườn đến biệt thự song lập và biệt thự đơn lập – không gian xanh được tổ chức thành khoảng vườn trước – sau, sân bên hay bốn mặt sân vườn, tạo nên nhiều lớp tiếp xúc với thiên nhiên bao quanh ngôi nhà.

Lớp cảnh quan xa hơn đến từ địa thế Song Thủy với một mặt giáp sông Vàm Cỏ Đông và một mặt giáp kênh. Nếu trong hội họa, dòng nước thường là nét chấm phá thổi sức sống vào toàn bộ bức tranh, thì tại Rivera Nagomi, hai dòng chảy hiền hòa ấy cùng mang đến nguồn sinh khí cho toàn phân khu. Khi nghệ thuật Shakkei chạm vào lợi thế Song Thủy độc đáo, Rivera Nagomi hiện lên như một bức tranh sống động, nơi mạch sống an hòa nhịp nhàng ôm trọn từng ngôi nhà.

Nhịp sống an hoà: giá trị thực được chạm vào mỗi ngày

Nhờ nghệ thuật Shakkei được ứng dụng một cách khéo léo, ngôi nhà Rivera Nagomi trở nên sống động hơn nhờ ánh sáng tự nhiên, gió trời được dẫn vào liên tục. Các khoảng sân vườn quanh nhà đóng vai trò như những vùng đệm cho các hoạt động thư giãn hay gắn kết. Đó có thể là góc nghỉ ngơi thong thả của ông bà, khoảng sân để con trẻ tự do khám phá, hay nơi cả gia đình quây quần vào cuối ngày.

Các khoảng sân vườn trở thành vùng đệm cho nghỉ ngơi, sinh hoạt riêng tư và kết nối giữa các thế hệ trong gia đình.
Các khoảng sân vườn trở thành vùng đệm cho nghỉ ngơi, sinh hoạt riêng tư và kết nối giữa các thế hệ trong gia đình.

Nếu Shakkei là cách thiên nhiên được đưa vào ngôi nhà, thì Nagomi là trạng thái hài hòa được hình thành từ sự tương quan giữa thiên nhiên, không gian và con người. Sự thư thái vì thế không còn là đích đến sau những ngày bận rộn, mà trở thành một trạng thái hiện diện tự nhiên trong chính mạch sống thường nhật.

Từ những nền tảng xây dựng và triết lý vững chắc, Rivera Nagomi tiếp tục thể hiện nhất quán chiến lược phát triển bất động sản giá trị thực của Nam Long. Tại đây, giá trị không dừng lại ở ý niệm thiết kế hay câu chuyện hình ảnh, mà được bồi đắp từ sản phẩm hữu hình, môi trường sống sinh thái cùng hệ tiện ích đã vận hành thực tế và cộng đồng hơn 1.500 tổ ấm đang sinh sống tại đại đô thị Waterpoint.

(Tách ra dạng Box hoặc không, tùy báo)

Ngày 16/10/2026 vừa qua, Waterpoint (quy mô 355ha) vừa được xướng tên ở hạng mục Best Mega Township Development – Dự án đô thị tích hợp quy mô lớn tốt nhất tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026. Danh hiệu khẳng định tầm nhìn quy hoạch bài bản và chiến lược phát triển đô thị tích hợp mà Nam Long cùng đối tác Nishi-Nippon Railroad theo đuổi nhằm mang đến một nhịp sống an hòa cho từng gia chủ.

#Shakkei #Rivera Nagomi #Waterpoint #thiên nhiên #kiến trúc mở #đô thị sinh thái #bất động sản

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