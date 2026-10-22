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Địa ốc

Quảng Ninh: Gấp rút gỡ vướng mặt bằng cụm công nghiệp 1.400 tỷ đồng

Hoàng Dương

TPO - Sau gần 4 tháng khởi công, Cụm công nghiệp Hoành Bồ 1 tại Quảng Ninh mới được bàn giao hơn một nửa diện tích. Phần mặt bằng còn lại đang vướng tranh chấp bồi thường của các hộ dân.

Cụm công nghiệp Hoành Bồ 1 nằm trên địa bàn xã Thống Nhất, TP Quảng Ninh, có quy mô hơn 72 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng, do Công ty TNHH Long Đại Thắng làm chủ đầu tư.

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Quy mô hơn 72 ha của Cụm công nghiệp Hoành Bồ 1.

Dự án khởi công ngày 23/6/2026, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2028. Tuy nhiên, đến nay, địa phương mới bàn giao hơn 37 ha mặt bằng, tương đương khoảng 51% tổng diện tích. Gần một nửa diện tích còn lại vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trên phần diện tích đã tiếp nhận, chủ đầu tư đang huy động máy móc thi công đào đắp, san nền. Khối lượng đào đắp phục vụ dự án dự kiến khoảng hơn 18 triệu m³ đất, đá. Một phần đất, đá đang được vận chuyển đến các bãi chứa tạm để phục vụ những giai đoạn thi công tiếp theo.

Tuy nhiên, việc chưa được bàn giao toàn bộ mặt bằng khiến chủ đầu tư phải tổ chức thi công theo từng khu vực. Trong khi đó, dự án còn nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật cần triển khai đồng bộ như giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước và hệ thống xử lý nước thải.

Theo UBND xã Thống Nhất, dự án ảnh hưởng đến 41 hộ dân. Địa phương đã hoàn thành kiểm đếm, lập dự thảo phương án bồi thường đối với các hộ bị ảnh hưởng; đồng thời thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 15 trường hợp và 31 ngôi mộ trong phạm vi dự án.

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Với hơn 18 triệu m³ đất đá, chủ đầu tư đang bán vật liệu san lấp cho dự án khác.

Khó khăn hiện nay chủ yếu liên quan đến việc đối chiếu hồ sơ bồi thường tại các dự án lân cận, xác minh ranh giới đất chồng lấn và giải quyết tranh chấp giữa các hàng thừa kế.

Những vướng mắc này đòi hỏi địa phương phải rà soát kỹ hồ sơ, bảo đảm quyền lợi của người dân trước khi thực hiện các bước thu hồi đất, bàn giao mặt bằng.

Theo kế hoạch, xã Thống Nhất phấn đấu hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích còn lại trong tháng 10/2026, tiến tới bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 31/12/2026.

Để đạt mục tiêu, địa phương đang tập trung tháo gỡ những hồ sơ còn tồn đọng, tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của các hộ dân bị ảnh hưởng.

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#cụm công nghiệp #Quảng Ninh #bồi thường #giải phóng mặt bằng #dự án đầu tư #Hoành Bồ #đất đai

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