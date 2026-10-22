Vịnh Tiên: Nơi thiên đường lễ hội quốc tế hòa nhịp cùng rừng biển Cần Giờ

Giữa những đô thị ngày càng chật chội, người mua nhà thường phải lựa chọn giữa hai giá trị, hoặc là rời xa phố thị tìm về với thiên nhiên để tận hưởng sự bình yên hoặc là hy sinh thiên nhiên để được hòa mình vào nhịp sống sôi động. Tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Vịnh Tiên đang được kiến tạo với một cách tiếp cận khác biệt: một địa chỉ sống mở ra hai thế giới, nơi hệ sinh thái rừng biển nguyên sơ gặp gỡ những công trình giải trí và nghỉ dưỡng tầm vóc quốc tế.

Vịnh Tiên là nơi thiên nhiên rừng biển nguyên sơ gặp gỡ những công trình biểu tượng quốc tế.

Miền thiên nhiên rừng biển độc bản nuôi dưỡng thân - tâm - trí

Trong quan niệm về không gian sống thượng lưu hiện đại, sự xa xỉ đang dịch chuyển từ diện tích ngôi nhà và tiện nghi đẳng cấp sang chất lượng môi trường sống xung quanh. Biệt thự có thể được thiết kế sang trọng, nội thất có thể liên tục nâng cấp, nhưng không gian thiên nhiên rộng lớn là những giá trị không dễ tìm thấy và không tự nhiên sinh ra.

Tại TP.HCM, hiếm có vùng đất nào mang nền tảng sinh thái đặc biệt như Cần Giờ. Sở hữu Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận và nằm bên bờ biển Đông, Cần Giờ thiết lập một “màng lọc tự nhiên” độc nhất. Trên nền tảng sinh thái quý giá ấy, Vịnh Tiên rộng 1.067 ha đóng vai trò trái tim giải trí, nghỉ dưỡng và an cư của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise.

Không dừng lại ở những mảng xanh nhân tạo thường thấy, không gian nơi đây mở ra cho cư dân cơ hội tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên nguyên sơ mỗi ngày. Những buổi sớm tản bộ dưới tán rừng, những buổi chiều vui đùa trên bờ cát lộng gió biển hay các hành trình tìm hiểu hệ sinh thái ngập mặn cùng con trẻ không còn là trải nghiệm phải lên lịch kỳ công hay đi xa, mà trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc của cả gia đình, có thể thực hiện bất kỳ lúc nào mong muốn.

Hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ đóng vai trò lá phổi xanh nuôi dưỡng sức khỏe và đời sống tinh thần cho cư dân.

Đối với các gia đình đa thế hệ, giá trị sống giữa miền sinh thái này càng trở nên sâu sắc. Ông bà tìm thấy không gian an dưỡng thanh bình để tĩnh dưỡng tuổi vàng; cha mẹ có khoảng lùi tĩnh tại để tái tạo năng lượng sau áp lực công việc; trong khi thế hệ tương lai được lớn lên giữa thiên nhiên rộng lớn để vận động, quan sát và bồi đắp vốn sống thực tế.

Đời sống tinh thần phong phú với thiên đường lễ hội quốc tế ngay bên nhà

Nếu hệ sinh thái rừng biển tạo nên bản sắc tự nhiên khác biệt, tổ hợp VinWonders Cần Giờ chính là điểm nhấn đưa Vịnh Tiên trở thành điểm đến giải trí tầm vóc quốc tế. Được xây dựng trên diện tích 122ha, với 280 trò chơi và 30 show diễn mỗi ngày, VinWonders Cần Giờ khi hoạt động từ 1/7/2027 sẽ mang đến một thế giới lễ hội đa sắc màu, nơi cư dân và du khách có thể khám phá những trải nghiệm khác biệt.

Tại Công viên Lễ hội Toàn cầu, những sắc thái văn hóa từ nhiều châu lục được tái hiện trong các không gian trải nghiệm đặc trưng, từ lễ hội truyền thống Việt Nam đến nhịp sống rực rỡ của Nam Mỹ, từ không khí huyền bí của Halloween đến thế giới Giáng sinh ngập tràn tuyết trắng. Đặc biệt, khu trải nghiệm tuyết trong nhà rộng khoảng 5ha với ngọn núi tuyết nhân tạo cao 68m sẽ mang tới một mùa đông độc đáo giữa miền khí hậu nhiệt đới.

Trong khi đó, Công viên Lễ hội Safari hơn 8.000 cá thể động vật thuộc 212 loài mở ra hành trình khám phá thế giới hoang dã. Những thảo nguyên rộng lớn, không gian sinh sống của các loài chim và hệ sinh thái động vật đa dạng góp phần tạo nên những trải nghiệm vừa giàu cảm xúc, vừa mang giá trị giáo dục.

Công viên Lễ hội nước tiếp tục hoàn thiện chuỗi vui chơi với các hoạt động dưới nước sôi động, thế giới lễ hội nước 5 châu và các trò chơi tương tác chưa từng có ở Việt Nam.

Sức hấp dẫn của Vịnh Tiên không dừng ở đó. Tổ hợp Trung tâm triển lãm và Nhà hát Sóng Xanh, với nhà hát 2 khán phòng tổng sức chứa 5.000 chỗ cùng quảng trường lễ hội sức chứa 60.000 người, trở thành tâm điểm biểu diễn nghệ thuật, văn hóa và những sự kiện quốc tế kể từ ngày 1/11/2027. Từ các chương trình nghệ thuật, đại nhạc hội tầm cỡ đến những lễ hội ngoài trời, công trình này góp phần kéo dài nhịp sống giải trí tại Vịnh Tiên từ ban ngày sang buổi tối.

Thế giới giải trí, văn hóa sôi động quanh năm, đưa những trải nghiệm tầm vóc quốc tế đến gần hơn với cuộc sống cư dân Vịnh Tiên.

Bổ sung cho thế giới giải trí ấy là bộ đôi sân golf Sunrise và Sunset 36 hố trên diện tích 155ha, được thiết kế bởi Robert Trent Jones II và Tiger Woods. Những vòng golf giữa cảnh quan rừng biển mở ra không gian thể thao và giao lưu khác biệt dành cho cộng đồng yêu thích phong cách sống cao cấp. Cùng hệ thống khách sạn quốc tế, quần thể villa nghỉ dưỡng và các tuyến phố thương mại sầm uất, Vịnh Tiên thiết lập một “Quận Nhất mới” ven biển sánh ngang Quận 1 cũ.

Mọi rào cản về khoảng cách sẽ được hóa giải khi mạng lưới siêu hạ tầng giao thông đang tăng tốc về đích. Đặc biệt, tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ rút ngắn hành trình từ Bến Thành về thẳng Vịnh Tiên chỉ còn khoảng 13 phút.

Giữa rừng và biển, giữa sự tĩnh tại và nhịp sống phồn hoa, Vịnh Tiên đang định hình một phong cách sống mới, nơi thiên nhiên tạo nên sự cân bằng, những công trình biểu tượng mở rộng thế giới trải nghiệm và mỗi thành viên trong gia đình đều có thể tìm thấy niềm vui theo cách riêng.