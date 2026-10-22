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Địa ốc

Eurowindow Light City: Khu đô thị sở hữu hệ tiện ích phong phú bậc nhất Thanh Hóa

P.V

Với gần 200 tiện ích, từ Đại lộ Ánh sáng Di sản đầu tiên tại Việt Nam, Công viên Ánh sáng tương tác độc đáo bậc nhất Việt Nam, đến gần 50 cụm công viên, trung tâm thương mại,... Eurowindow Light City hình thành hệ sinh thái tiện ích quy mô, đa dạng bậc nhất tại Thanh Hóa.

Điểm nhấn tạo sức hút cho khu đô thị

Trong gần 200 tiện ích, Eurowindow Light City tạo khác biệt bằng những công trình biểu tượng lần đầu xuất hiện tại địa phương, trở thành điểm đến mới tại xứ Thanh.

Nổi bật là Đại lộ Ánh sáng Di sản dài gần 3 km, rộng 56 m, giữ vai trò trục kết nối giao thông xuyên suốt khu đô thị. Lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn, đại lộ kết hợp cảnh quan với công nghệ chiếu sáng hiện đại, đưa những dấu ấn bản địa vào không gian đô thị bằng ngôn ngữ ánh sáng.

Đại lộ Ánh sáng Di sản là một trong những công trình biểu tượng của khu đô thị
Đại lộ Ánh sáng Di sản là một trong những công trình biểu tượng của khu đô thị

Ban ngày, đây là trục giao thông, thương mại và sinh hoạt của cư dân. Khi màn đêm buông xuống, hệ thống chiếu sáng biến đại lộ thành một “sân khấu ánh sáng” quy mô lớn, mở ra không gian check-in, vui chơi, tổ chức sự kiện và trải nghiệm cho cư dân, du khách.

Cộng hưởng với đó, Công viên Ánh sáng tương tác rộng gần 9 ha cũng được kỳ vọng trở thành một “điểm hẹn” mới của Thanh Hóa. Tại đây, công nghệ ánh sáng kết hợp với trò chơi, trình diễn nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng, cho phép mọi người tham gia trực tiếp tương tác với không gian xung quanh. Những chuyển động của con người có thể trở thành một phần của trải nghiệm ánh sáng, tạo nên sức hấp dẫn khác biệt so với mô hình công viên cảnh quan thông thường.

Công viên Ánh sáng tương tác độc đáo - nơi du khách trực tiếp tham gia trải nghiệm công nghệ ánh sáng
Công viên Ánh sáng tương tác độc đáo - nơi du khách trực tiếp tham gia trải nghiệm công nghệ ánh sáng

Theo đại diện Eurowindow Holding, đây là mô hình Công viên Ánh sáng tương tác quy mô lớn được triển khai tại Việt Nam, hướng đến phục vụ cư dân đồng thời tạo thêm địa điểm vui chơi, giải trí cho Thanh Hóa.

Khi đặt cạnh nhau, Đại lộ Ánh sáng Di sản và Công viên Ánh sáng tương tác tạo nên bộ đôi tiện ích hướng đến trở thành “thỏi nam châm” hút dòng người về khu đô thị. Đây cũng là tiền đề để các hoạt động thương mại, dịch vụ và kinh tế ban đêm phát triển khi dự án đi vào vận hành đồng bộ.

Đưa tiện ích đến “ngưỡng cửa” mỗi gia đình

Eurowindow Light City quy hoạch gần 50 cụm công viên đan xen toàn bộ các phân khu. Hàng chục khu vườn đa năng tiếp tục tạo nên một “mạng lưới xanh” phủ rộng trong khu đô thị. Mỗi khu vườn mang một chủ đề và chức năng riêng: vườn thiền, vườn yoga dành cho thư giãn và vận động; vườn trà, vườn đọc sách tạo khoảng lặng; vườn Nhật, vườn nghệ thuật điêu khắc mang đến trải nghiệm khám phá; vườn mê cung mang đến không gian khám phá cho trẻ nhỏ,...

Nhờ đó, các khoảng xanh được gắn với hoạt động cụ thể, để trẻ em có nơi vui chơi, người lớn có không gian vận động, người cao tuổi có chỗ đi bộ, nghỉ ngơi và các gia đình có thêm địa điểm gặp gỡ ngay gần nhà.

Hệ thống công viên và các khu vườn chủ đề phủ khắp khu đô thị mang đến không khí trong lành cho cư dân
Hệ thống công viên và các khu vườn chủ đề phủ khắp khu đô thị mang đến không khí trong lành cho cư dân

5 cụm tiện ích thể thao quy tụ nhiều bộ môn từ bóng đá, bóng rổ, cầu lông đến tennis, pickleball, sân tập golf, bể bơi, phòng gym và khu vận động ngoài trời,...

Chị Minh Anh, một khách hàng lựa chọn sản phẩm tại Eurowindow Light City, chia sẻ: “Khi mua nhà, tôi không chỉ nhìn vào căn nhà mà quan tâm cả môi trường sống của gia đình. Trẻ nhỏ cần chỗ vui chơi, ông bà cần nơi đi bộ, còn vợ chồng tôi muốn có chỗ tập luyện. Ở đây các tiện ích khá đa dạng và được bố trí ở nhiều khu vực nên mỗi thành viên đều có không gian phù hợp mà không cần phải di chuyển đi đâu xa”.

Dự án quy hoạch 10 trường học, giúp cư dân thuận tiện đưa đón con, rút ngắn thời gian di chuyển và đáp ứng nhu cầu học tập của con trẻ ngay trong khu đô thị.

Bên cạnh đó, dự án quy hoạch liền kề/shophouse, shophouse khối đế, shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che cùng trung tâm thương mại dưới chân các tòa chung cư. Khi hoàn thiện, mạng lưới này dự kiến quy tụ đa dạng dịch vụ mua sắm, ẩm thực, rạp chiếu phim, gym – fitness, spa và vui chơi giải trí.

Nguồn khách đầu tiên đến từ chính cộng đồng cư dân của khu đô thị. Tuy nhiên, lợi thế đáng chú ý nằm ở khả năng thu hút thêm dòng khách bên ngoài thông qua những tiện ích điểm đến.

Khi Đại lộ Ánh sáng, Công viên Ánh sáng, các tuyến phố đi bộ và hoạt động cộng đồng cùng vận hành, người dân có thêm lý do để đến khu đô thị, vui chơi, mua sắm và lưu lại lâu hơn. Tiện ích khi đó trở thành nơi thu hút đông đảo nguồn khách, hỗ trợ trực tiếp cho sức sống của các tuyến phố thương mại.

Như vậy, gần 200 tiện ích không tồn tại như những hạng mục riêng lẻ. Công viên, không gian vui chơi tạo trải nghiệm, thu hút dòng người, tiếp tục bổ sung nguồn khách cho hệ thống thương mại – dịch vụ. Đây là mối liên kết quan trọng để một khu đô thị duy trì sức sống lâu dài sau khi hình thành cộng đồng cư dân.

Loạt tiện ích đưa Eurowindow Light City trở thành một trong những khu đô thị sở hữu hệ tiện ích phong phú bậc nhất Thanh Hóa, không dừng ở việc “có đủ để dùng” mà được đầu tư để tạo trải nghiệm, tạo sức sống và hình thành sức hút riêng cho toàn “Thành phố Ánh sáng” bên sông Mã.

#Thành phố Ánh sáng - Eurowindow Light City #tiện ích #Đại lộ Ánh sáng Di sản #Công viên Ánh sáng

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