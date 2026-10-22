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Địa ốc

Lý giải sức hút của khu đô thị chuẩn quốc tế The Global City

P.V

Giữa quá trình chuyển mình mạnh mẽ của khu Đông TP.HCM, The Global City đang từng bước hình thành một diện mạo đô thị khác biệt - nơi quy hoạch không chỉ được nhìn thấy trên bản vẽ mà đã được chuyển hóa thành những trải nghiệm sống động trong thực tế.

Từ hạ tầng kết nối, không gian đô thị đến hệ sinh thái trải nghiệm ngày càng hoàn thiện, The Global City đang dần hình thành một nhịp sống thực tế tại khu Đông TP.HCM. Điều gì đang tạo nên sức hút của khu đô thị này?

Nền tảng hạ tầng đồng bộ: Bước đệm hình thành tọa độ sống chuẩn quốc tế

Bước sang quý III/2026, diện mạo khu Đông TP.HCM ngày càng rõ nét khi nhiều công trình hạ tầng quan trọng từng bước tăng tốc hoàn thiện theo hướng thông suốt và đồng bộ. Metro số 1 và trục Liên Phường đã đi vào vận hành hiệu quả, trong khi nút giao An Phú tiếp tục hoàn thiện hệ thống hầm chui, nhánh cầu kết nối với đại lộ Mai Chí Thọ. Song song đó, Vành đai 3 và dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tiếp tục củng cố mạng lưới kết nối liên vùng.

Lý giải sức hút của khu đô thị chuẩn quốc tế The Global City ảnh 1
Tuyến đường Liên Phường rút ngắn lộ trình từ các nơi về The Global City

Song hành cùng hạ tầng hiện hữu, khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc kề cận The Global City, được định hướng trở thành điểm đến thể thao, giải đấu quy mô lớn, đóng vai trò điểm kích hoạt dòng người và sức sống kinh tế cho toàn khu Đông. Khả năng tiếp cận thuận tiện góp phần thu hút cư dân, giới chuyên gia, kỹ sư và cộng đồng quốc tế đến Khu Đông sinh sống, làm việc.

Tọa lạc trong mạng lưới đang phát triển này, The Global City có nền tảng để từng bước hiện thực hóa định hướng trở thành biểu tượng trung tâm với chuẩn sống toàn cầu tại TP.HCM.

Hệ tiện ích all-in-one đưa chuẩn quốc tế vào đời sống

Khác biệt của The Global City không đơn thuần nằm ở mô hình “all-in-one”, mà ở cách các lớp tiện ích được tích hợp khoa học theo chuẩn quốc tế, mở ra không gian sống - làm việc - giải trí trọn vẹn cho cư dân và du khách.

Được quy hoạch theo triết lý “đô thị vị nhân sinh”, The Global City hướng đến khả năng tiếp cận tiện ích trong “15 phút đi bộ”. Nhịp sống hiện tại đã được hình thành với khu phố thương mại SOHO, kênh đào nhạc nước Global Fountain, tổ hợp thể thao - giải trí City Park cùng chuỗi thương hiệu ẩm thực như Kingscross, Zumwhere hay Daddy Cool.

Hệ sinh thái tiếp tục được bổ sung bởi trung tâm thương mại rộng 123.000 m²,trường King’s College Wimbledon TP.HCM sở hữu mô hình đào tạo chuẩn Anh quốc, bệnh viện quốc tế và nhiều tiện ích khác trong tương lai gần, mở rộng lựa chọn cho đời sống khu đô thị.

Lý giải sức hút của khu đô thị chuẩn quốc tế The Global City ảnh 2
King’s College Wimbledon TP.HCM sở hữu mô hình đào tạo chuẩn Anh quốc

Từ nền tảng không gian này, nhịp sống tại The Global City liên tục được làm mới bởi các hoạt động mang tinh thần quốc tế: Saigon Street Festival, Saigon Pizza Festival, Drive-in Theater, Beer Bike, các giải chạy CanCham, BritCham, giải pickleball PPA Asia 500-MB HCMC Open 2026 cùng chuỗi sự kiện như Suntopia, Wonder Village Weekend Market... tất cả tạo nên lịch hoạt động đa dạng, duy trì nhịp sống sôi động, giàu trải nghiệm cho cư dân và du khách.

Hệ tiện ích thương mại, ẩm thực và giải trí hiện hữu tại The Global City có khả năng đáp ứng lưu lượng dòng khách lớn với đa dạng nhu cầu, nuôi dưỡng hành trình vui chơi và tận hưởng. Minh chứng rõ nét là Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với quy mô hàng chục nghìn khán giả. Khả năng đáp ứng sự kiện quy mô lớn, cùng dòng khách được duy trì qua nhiều loại hình trải nghiệm cho thấy sức sống thực tế của khu đô thị, mở ra tiềm năng thương mại và giải trí vượt trội trong tương lai.

Lý giải sức hút của khu đô thị chuẩn quốc tế The Global City ảnh 3
Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục được tổ chức tại The Global City

Sức sống thực tế bồi đắp giá trị thương mại và an cư

Dòng người thường xuyên hiện diện không chỉ tạo nên bầu không khí sôi động mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Tại SOHO, khách tham dự sự kiện, vui chơi, ăn uống và giải trí trở thành nguồn khách tự nhiên cho các mô hình F&B, bán lẻ và dịch vụ. Với chủ sở hữu nhà phố thương mại, giá trị nơi đây gắn với hệ sinh thái toàn diện, tạo ra dòng khách hàng bền vững cho hoạt động giao thương.

Ở khía cạnh an cư, The Global City mở ra bức tranh sống đa sắc với từng dự án đáp ứng trọn vẹn các chuẩn mực và phong cách sống khác nhau cho cư dân tại các dự án như Masteri Grand View, Masteri Park Place, Masteri Cosmo Central, Lumière Midtown, bán đảo SOLA và các phân khu trong dự án. Từ không gian sống, cư dân có thể tiếp cận ẩm thực, thể thao, giải trí và sự kiện cộng đồng mà không cần dành nhiều thời gian di chuyển.

Cư dân The Global City vừa tận hưởng nhịp sống riêng, vừa hoà mình vào trải nghiệm sôi động

Sự kết hợp này tạo nên một môi trường sống đa dạng, nơi các nhu cầu thường nhật được đáp ứng ngay trong khu đô thị. Quy hoạch đồng bộ giúp tổ chức hợp lý giữa những khu vực sôi động và không gian an cư, để cư dân vừa thuận tiện tận hưởng hệ sinh thái chung, vừa duy trì sự riêng tư cần thiết cho gia đình.

Từ hạ tầng đang hoàn thiện, hệ tiện ích đã vận hành đến dòng người được kích hoạt bởi các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí, The Global City đang từng bước chuyển hóa một quy hoạch quy mô lớn thành một không gian có nhịp sống thực tế - nơi con người không chỉ đến để sinh sống, mà còn để làm việc, vui chơi, kết nối và trải nghiệm ngay tại trung tâm của TP.HCM.

#The Global City #đô thị quốc tế #TP.HCM #hạ tầng #tiện ích #kết nối #khu đô thị

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