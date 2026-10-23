Vạn Xuân Group ra mắt nhận diện Happy One Elite: nâng tầm chuẩn sống tinh hoa

Trong khuôn khổ lễ ký kết hợp tác chiến lược diễn ra trên du thuyền Saigon River Cruises 19.10, Vạn Xuân Group đã chính thức ra mắt logo thương hiệu của dự án Happy One Elite. Sự kiện không chỉ đánh dấu mốc son hợp tác cùng Savills Việt Nam và 22 đại lý phân phối, mà còn vén màn cho “tuyên ngôn” sống tinh tế dành riêng cho giới tinh hoa phía Đông thành phố.

Tại sự kiện “On Board with Happy One Elite” diễn ra ngày 19.10.2026 trên du thuyền Saigon River Cruises, Vạn Xuân Group chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu của Happy One Elite. Sự kiện cũng chào đón sự góp mặt của Savills Việt Nam và 22 đối tác tham gia ký kết hợp tác tư vấn triển khai dự án, đánh dấu bước chuẩn bị công bố ra thị trường.

Nhận diện chính thức của dự án được giới thiệu tại sự kiện “On Board with Happy One Elite”.

Sự hội tụ của 5 giá trị sống tinh hoa tại Happy One Elite

Điểm nhấn của bộ nhận diện nằm ở cách chuyển hóa những yếu tố cảm quan quen thuộc thành ngôn ngữ thiết kế. Âm thanh được gợi tả qua những xung âm mềm mại, ánh sáng thể hiện bằng các vệt sáng lan mở, trong khi thiên nhiên được khắc họa qua những đường nét thanh thoát; 03 yếu tố sẽ được đầu tư tích hợp mang đến không gian chữa lành cho cư dân và định vị lại tiêu chuẩn nhà mới trong các đô thị hiện đại ngày nay.

Dựa trên các yếu tố thiết kế đó, biểu tượng E–L–I–T–E được đại diện cho năm giá trị định vị thương hiệu: Elevation đại diện cho tinh thần nâng tầm trải nghiệm sống; Light nhấn mạnh vai trò của ánh sáng trong việc mở rộng cảm nhận về không gian; Inner Peace hướng đến sự bình yên nội tại; Tempo đề cao nhịp sống riêng của mỗi cá nhân; còn Ecology thể hiện sự kết nối với thiên nhiên.

Các giá trị không chỉ tạo nên cấu trúc ý nghĩa cho logo mà còn là cơ sở để Happy One Elite truyền tải định hướng sống thông qua hệ thống hình ảnh và ngôn ngữ thương hiệu. Theo đó, nhận diện được phát triển dựa trên câu chuyện và thiết kế dự án, không đơn thuần chỉ là dấu hiệu nhận biết trên truyền thông.

Từ thông điệp đến định hướng trải nghiệm

Nếu bộ nhận diện thể hiện bản sắc qua hình ảnh, thông điệp “Live Above, Live Elite” là cách Happy One Elite diễn giải định hướng trải nghiệm sống mà dự án theo đuổi.

Trong đó, “Live Above” hướng đến việc nâng cao chất lượng sống, tăng tiêu chuẩn tận hưởng tiện ích và à hướng đến những giá trị tốt nhất, tiện lợi nhất trong đời sống thường nhật. “Live Elite” nhấn mạnh quyền tận hưởng cuộc sống theo nhịp riêng, nơi mỗi người có thể dành thời gian cho bản thân, gia đình và kết nối với cộng đồng dân cư tinh hoa.

Triết lý này được thể hiện qua những trải nghiệm gần gũi như đón ánh sáng tự nhiên, âm thanh chọn lọc và tận hưởng không gian xanh được phân đa tầng để cư dân có thể tìm kiếm khoảng lặng sau nhịp sống đô thị hay tăng cường sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Theo định hướng thương hiệu, chất lượng sống không chỉ được nhìn nhận qua tiện nghi vật chất mà còn ở khả năng tạo ra sự cân bằng và cảm giác thư thái trong từng khoảnh khắc.

Ngôn ngữ nhận diện Happy One Elite truyền tải sự giao hòa giữa ánh sáng, thiên nhiên và trải nghiệm sống.

Việc công bố nhận diện Happy One Elite cũng diễn ra trong bối cảnh Vạn Xuân Group tiếp tục phát triển dòng sản phẩm Happy One theo định hướng nâng cao chất lượng và xây dựng bản sắc riêng cho từng dự án. Với cách tiếp cận từ thiết kế thương hiệu đến thông điệp định vị, doanh nghiệp hướng đến việc tạo sự nhất quán giữa hình ảnh dự án và những giá trị trải nghiệm mà sản phẩm theo đuổi.

Tuy nhiên, giá trị của một thương hiệu bất động sản không chỉ nằm ở câu chuyện thiết kế hay thông điệp truyền thông, mà còn được kiểm chứng qua chất lượng xây dựng, không gian sống và hiệu quả quản lý vận hành trong thực tế. Với Happy One Elite, bộ nhận diện được công bố là bước khởi đầu để dự án thể hiện rõ định hướng phát triển, đồng thời đặt ra kỳ vọng về khả năng hiện thực hóa triết lý “Live Above, Live Elite” trong hành trình đưa sản phẩm đến với thị trường.