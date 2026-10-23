Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Vạn Xuân Group ra mắt nhận diện Happy One Elite: nâng tầm chuẩn sống tinh hoa

P.V

Trong khuôn khổ lễ ký kết hợp tác chiến lược diễn ra trên du thuyền Saigon River Cruises 19.10, Vạn Xuân Group đã chính thức ra mắt logo thương hiệu của dự án Happy One Elite. Sự kiện không chỉ đánh dấu mốc son hợp tác cùng Savills Việt Nam và 22 đại lý phân phối, mà còn vén màn cho “tuyên ngôn” sống tinh tế dành riêng cho giới tinh hoa phía Đông thành phố.

Tại sự kiện “On Board with Happy One Elite” diễn ra ngày 19.10.2026 trên du thuyền Saigon River Cruises, Vạn Xuân Group chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu của Happy One Elite. Sự kiện cũng chào đón sự góp mặt của Savills Việt Nam và 22 đối tác tham gia ký kết hợp tác tư vấn triển khai dự án, đánh dấu bước chuẩn bị công bố ra thị trường.

Nhận diện chính thức của dự án được giới thiệu tại sự kiện “On Board with Happy One Elite”.
Nhận diện chính thức của dự án được giới thiệu tại sự kiện “On Board with Happy One Elite”.

Sự hội tụ của 5 giá trị sống tinh hoa tại Happy One Elite

Điểm nhấn của bộ nhận diện nằm ở cách chuyển hóa những yếu tố cảm quan quen thuộc thành ngôn ngữ thiết kế. Âm thanh được gợi tả qua những xung âm mềm mại, ánh sáng thể hiện bằng các vệt sáng lan mở, trong khi thiên nhiên được khắc họa qua những đường nét thanh thoát; 03 yếu tố sẽ được đầu tư tích hợp mang đến không gian chữa lành cho cư dân và định vị lại tiêu chuẩn nhà mới trong các đô thị hiện đại ngày nay.

Dựa trên các yếu tố thiết kế đó, biểu tượng E–L–I–T–E được đại diện cho năm giá trị định vị thương hiệu: Elevation đại diện cho tinh thần nâng tầm trải nghiệm sống; Light nhấn mạnh vai trò của ánh sáng trong việc mở rộng cảm nhận về không gian; Inner Peace hướng đến sự bình yên nội tại; Tempo đề cao nhịp sống riêng của mỗi cá nhân; còn Ecology thể hiện sự kết nối với thiên nhiên.

Các giá trị không chỉ tạo nên cấu trúc ý nghĩa cho logo mà còn là cơ sở để Happy One Elite truyền tải định hướng sống thông qua hệ thống hình ảnh và ngôn ngữ thương hiệu. Theo đó, nhận diện được phát triển dựa trên câu chuyện và thiết kế dự án, không đơn thuần chỉ là dấu hiệu nhận biết trên truyền thông.

Từ thông điệp đến định hướng trải nghiệm

Nếu bộ nhận diện thể hiện bản sắc qua hình ảnh, thông điệp “Live Above, Live Elite” là cách Happy One Elite diễn giải định hướng trải nghiệm sống mà dự án theo đuổi.

Trong đó, “Live Above” hướng đến việc nâng cao chất lượng sống, tăng tiêu chuẩn tận hưởng tiện ích và à hướng đến những giá trị tốt nhất, tiện lợi nhất trong đời sống thường nhật. “Live Elite” nhấn mạnh quyền tận hưởng cuộc sống theo nhịp riêng, nơi mỗi người có thể dành thời gian cho bản thân, gia đình và kết nối với cộng đồng dân cư tinh hoa.

Triết lý này được thể hiện qua những trải nghiệm gần gũi như đón ánh sáng tự nhiên, âm thanh chọn lọc và tận hưởng không gian xanh được phân đa tầng để cư dân có thể tìm kiếm khoảng lặng sau nhịp sống đô thị hay tăng cường sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Theo định hướng thương hiệu, chất lượng sống không chỉ được nhìn nhận qua tiện nghi vật chất mà còn ở khả năng tạo ra sự cân bằng và cảm giác thư thái trong từng khoảnh khắc.

Ngôn ngữ nhận diện Happy One Elite truyền tải sự giao hòa giữa ánh sáng, thiên nhiên và trải nghiệm sống.
Ngôn ngữ nhận diện Happy One Elite truyền tải sự giao hòa giữa ánh sáng, thiên nhiên và trải nghiệm sống.

Việc công bố nhận diện Happy One Elite cũng diễn ra trong bối cảnh Vạn Xuân Group tiếp tục phát triển dòng sản phẩm Happy One theo định hướng nâng cao chất lượng và xây dựng bản sắc riêng cho từng dự án. Với cách tiếp cận từ thiết kế thương hiệu đến thông điệp định vị, doanh nghiệp hướng đến việc tạo sự nhất quán giữa hình ảnh dự án và những giá trị trải nghiệm mà sản phẩm theo đuổi.

Tuy nhiên, giá trị của một thương hiệu bất động sản không chỉ nằm ở câu chuyện thiết kế hay thông điệp truyền thông, mà còn được kiểm chứng qua chất lượng xây dựng, không gian sống và hiệu quả quản lý vận hành trong thực tế. Với Happy One Elite, bộ nhận diện được công bố là bước khởi đầu để dự án thể hiện rõ định hướng phát triển, đồng thời đặt ra kỳ vọng về khả năng hiện thực hóa triết lý “Live Above, Live Elite” trong hành trình đưa sản phẩm đến với thị trường.

#Vạn Xuân Group #Happy One Elite #nhận diện thương hiệu #đầu tư bất động sản #chuẩn sống tinh hoa #hợp tác chiến lược #đô thị hiện đại

Cùng chuyên mục

Địa ốc 24H: Không để giá NƠXH, nhà cho thuê tăng đột biến; sắp đấu giá ba lô đất Thủ Thiêm khởi điểm hơn 14.500 tỷ

Địa ốc 24H: Siết việc bán nhà ở xã hội sau 5 năm; thị trường bất động sản cuối năm diễn biến ra sao?

TPO - Sau 5 năm, nhà ở xã hội chỉ được bán cho người thuộc diện mua nhà ở xã hội; Thị trường bất động sản cuối năm diễn biến ra sao?; Kiến nghị người mua nhà vừa túi tiền nên được vay gói 153.000 tỷ; Gấp rút gỡ vướng mặt bằng cụm công nghiệp 1.400 tỷ đồng;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 23/10.

Cách nào để 'kích cầu' bất động sản?

Cách nào để 'kích cầu' bất động sản?

TPO - Dù giá bán bất động sản nói chung đã giảm đáng kể trên cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp, thanh khoản toàn thị trường vẫn giảm sâu. Để khôi phục niềm tin và kích cầu tiêu dùng thực, giới chuyên gia cho rằng, cần những giải pháp căn cơ từ cơ cấu nguồn cung cho đến chính sách tiếp cận tài chính.

Các ngân hàng giảm lãi suất được kỳ vọng sẽ kích cầu thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản cuối năm: Phụ thuộc lãi suất

TP - Lãi suất đang là rào cản của thị trường bất động sản. Gói hỗ trợ lãi vay của chủ đầu tư chỉ phát huy tác dụng khi người mua tin lãi suất sẽ giảm trước khi hết thời gian ưu đãi và nguồn cung mới chỉ tiêu thụ được khi người mua đủ khả năng vay.

Kiến nghị người mua nhà vừa túi tiền nên được vay gói 153.000 tỷ

Kiến nghị người mua nhà vừa túi tiền nên được vay gói 153.000 tỷ

TPO - HoREA kiến nghị, người mua nhà ở thương mại giá phù hợp phải được tiếp cận chương trình tín dụng hơn 153.000 tỷ đồng. Bởi khách hàng ở phân khúc này vượt điều kiện thu nhập để mua nhà ở xã hội nhưng chưa đủ khả năng mua nhà thương mại theo giá thị trường.

An cư trọn vẹn của cư dân Palm Heights tại đô thị khu Đông TPHCM

An cư trọn vẹn của cư dân Palm Heights tại đô thị khu Đông TPHCM

Khu đô thị Palm City tại khu Nam Rạch Chiếc, TPHCM những ngày này tràn ngập không khí tươi vui. Câu chuyện được bàn tán nhiều nhất trên các diễn đàn cư dân, trong các hội nhóm gia đình trẻ không còn là những lo lắng về thủ tục hành chính, mà là niềm hạnh phúc khi những cuốn sổ hồng đầu tiên của phân khu căn hộ Palm Heights đã chính thức gõ cửa từng nhà.

Phú Thọ khởi công khu nhà ở hơn 1.000 căn hộ cho lực lượng công an

Phú Thọ khởi công khu nhà ở hơn 1.000 căn hộ cho lực lượng công an

TPO - Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Việt Trì có tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.700 tỷ đồng, gồm 5 tòa nhà cao 9 tầng, dự kiến cung cấp khoảng 1.085 căn hộ. Cùng ngày, tỉnh Phú Thọ bàn giao khu đất rộng 15ha cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Địa ốc 24H: Không để giá NƠXH, nhà cho thuê tăng đột biến; sắp đấu giá ba lô đất Thủ Thiêm khởi điểm hơn 14.500 tỷ

Địa ốc 24H: Thu hồi hơn 19ha đất dự án Công viên Thiên niên kỷ; động thái mới tại siêu đô thị 926.000 tỷ đồng

TPO - Động thái mới tại siêu dự án 926.000 tỷ đồng ở Hà Nội; Hưng Yên thu gần 20.000 tỷ đồng từ sử dụng đất; TPHCM thu hồi hơn 19ha đất của dự án Công viên Thiên niên kỷ; Hà Nội giao 2 lô đất để xây nhà ở cho công an;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 22/10.

Nghệ thuật 'mượn cảnh' Shakkei tại Rivera Nagomi: Khi thiên nhiên trở thành một phần của đời sống

Nghệ thuật 'mượn cảnh' Shakkei tại Rivera Nagomi: Khi thiên nhiên trở thành một phần của đời sống

Không dừng lại ở một yếu tố thẩm mỹ mang dấu ấn Nhật Bản, nghệ thuật “mượn cảnh” Shakkei tại phân khu Rivera Nagomi, thuộc đại đô thị Waterpoint, được chuyển hóa thành cách tổ chức không gian sống cụ thể, nơi ánh sáng, cây xanh và mặt nước hiện diện tự nhiên trong từng nhịp sinh hoạt thường nhật của gia chủ.

Lý giải sức hút của khu đô thị chuẩn quốc tế The Global City

Lý giải sức hút của khu đô thị chuẩn quốc tế The Global City

Giữa quá trình chuyển mình mạnh mẽ của khu Đông TP.HCM, The Global City đang từng bước hình thành một diện mạo đô thị khác biệt - nơi quy hoạch không chỉ được nhìn thấy trên bản vẽ mà đã được chuyển hóa thành những trải nghiệm sống động trong thực tế.

Vịnh Tiên: Nơi thiên đường lễ hội quốc tế hòa nhịp cùng rừng biển Cần Giờ

Vịnh Tiên: Nơi thiên đường lễ hội quốc tế hòa nhịp cùng rừng biển Cần Giờ

Giữa những đô thị ngày càng chật chội, người mua nhà thường phải lựa chọn giữa hai giá trị, hoặc là rời xa phố thị tìm về với thiên nhiên để tận hưởng sự bình yên hoặc là hy sinh thiên nhiên để được hòa mình vào nhịp sống sôi động. Tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Vịnh Tiên đang được kiến tạo với một cách tiếp cận khác biệt: một địa chỉ sống mở ra hai thế giới, nơi hệ sinh thái rừng biển nguyên sơ gặp gỡ những công trình giải trí và nghỉ dưỡng tầm vóc quốc tế.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe