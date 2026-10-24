Yêu cầu bổ sung loạt chỉ tiêu tại dự án hơn 5.100 tỷ đồng bỏ hoang ở trung tâm Đà Nẵng

TPO - Tổ hợp căn hộ cao cấp Diamond Square (tại 84 Hùng Vương, phường Hải Châu) được Đà Nẵng cho phép triển khai theo cơ chế thí điểm, nhưng chủ đầu tư phải rà soát, bổ sung các chỉ tiêu về dân số, trường mầm non, dịch vụ công cộng và cây xanh trước khi hoàn thiện các thủ tục tiếp theo.

Tại buổi họp báo quý III/2026 của UBND TP Đà Nẵng, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong về hướng xử lý dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp Diamond Square (tại số 84 Hùng Vương, phường Hải Châu) bỏ hoang nhiều năm, Sở Xây dựng thành phố cho biết chủ trương là cho phép triển khai dự án theo cơ chế thí điểm, đồng thời yêu cầu khắc phục các chỉ tiêu còn thiếu và rà soát, điều chỉnh quy hoạch liên quan.

Theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh phải bảo đảm hài hòa giữa phát triển dự án với khả năng đáp ứng hạ tầng khu vực. Các chỉ tiêu còn thiếu sẽ được rà soát, hoàn thiện trong những bước thủ tục tiếp theo.

Khu đất tại số 84 Hùng Vương bỏ hoang nhiều năm ở khu vực trung tâm Đà Nẵng.

Cụ thể, đối với quy mô dân số, quy hoạch phân khu hiện phân bổ khoảng 610 người cho toàn ô quy hoạch HH6/VS1-3A. Qua rà soát của UBND phường Hải Châu và cơ quan Công an, dân số thường trú hiện trạng tại khu vực là 344 người. Như vậy, phần chỉ tiêu dân số thường trú còn lại theo quy hoạch hiện nay là 266 người.

Về trường mầm non, thành phố cho phép xem xét bố trí kết hợp tại tầng 1 và tầng 2 các công trình chung cư. Phương án phải bảo đảm diện tích sân chơi, lối đi riêng phục vụ học sinh, đáp ứng yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định chuyên ngành liên quan.

Yêu cầu bổ sung dịch vụ công cộng, cây xanh

Một nội dung đáng chú ý là chỉ tiêu đất dịch vụ công cộng. Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, vận dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2026/BXD để xem xét các chức năng như điểm dịch vụ công, trạm y tế, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và chợ, với chỉ tiêu tối thiểu 0,2 m2/người.

Sở Xây dựng đã đề nghị chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan rà soát chỉ tiêu đất dịch vụ công cộng tại khu vực dự án. Trường hợp còn thiếu, chủ đầu tư phải đề xuất phương án bố trí trong phạm vi dự án để phục vụ cư dân theo quy định.

Đối với cây xanh, chủ đầu tư phải có giải pháp bố trí diện tích đất cây xanh trong phạm vi dự án tối thiểu 2 m2/người dưới hình thức không gian mở, bảo đảm người dân có thể tiếp cận và sử dụng.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết các giải pháp nêu trên là điều kiện để chủ đầu tư hoàn thiện trong quá trình chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư, lập quy hoạch chi tiết và thiết kế cơ sở dự án. Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND phường Hải Châu sẽ tiếp tục kiểm tra, có ý kiến cụ thể tại các bước thẩm định tiếp theo.