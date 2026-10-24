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Chuyển 110ha đất khu công nghiệp mở rộng làm nhà ở xã hội ở TPHCM

Duy Quang

TPO - TPHCM sẽ chấm dứt hoạt động dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng và điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất trên để phát triển nhà ở xã hội.

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai việc chuyển đổi Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng sang phát triển nhà ở xã hội.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (diện tích gần 110 ha) tại xã Bình Lợi, từ chức năng “khu đất sản xuất công nghiệp, kho tàng” sang chức năng “khu đất đơn vị ở” trong quá trình lập Quy hoạch tổng thể TPHCM. Đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch và phù hợp quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 31/10.

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Bảng thông tin dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng. Ảnh: Internet.

Sau khi Quy hoạch tổng thể TPHCM được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo chủ trương của UBND TPHCM về chấp thuận chủ trương lập các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn xã Bình Lợi, bảo đảm phù hợp định hướng phát triển nhà ở xã hội và quy định pháp luật về quy hoạch.

Về thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, UBND TPHCM yêu cầu khẩn trương rà soát, xác định đầy đủ tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính có liên quan đối với đợt 1 thuộc giai đoạn 2 của dự án. Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trên cơ sở hồ sơ của nhà đầu tư và kết quả rà soát các điều kiện pháp lý có liên quan, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định.

Sau khi dự án chấm dứt hoạt động, nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc thanh lý dự án, xử lý tài sản, các khoản đầu tư và nghĩa vụ có liên quan theo quy định pháp luật. Bảo đảm không làm thất thoát tài sản, nguồn lực của Nhà nước và không ảnh hưởng đến quyền lợi của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

UBND TPHCM cũng yêu cầu rà soát, tham mưu xử lý việc chấm dứt thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích còn lại chưa thực hiện của dự án (khoảng 17 ha). Xác định rõ tình trạng pháp lý, kết quả thực hiện và các nghĩa vụ phát sinh để đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi và các bên liên quan.

Về thủ tục triển khai dự án nhà ở xã hội, UBND TPHCM đề nghị khẩn trương rà soát các điều kiện pháp lý, tổ chức thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội theo quy định pháp luật về đầu tư, nhà ở và các quy định có liên quan, bảo đảm phù hợp quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phương án xử lý đối với dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng.

Tổ chức rà soát, lập và thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với khu đất dự kiến phát triển nhà ở xã hội, trên cơ sở Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng được UBND TPHCM phê duyệt.

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Hiện trạng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng. Ảnh: Internet.

Rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất, nguồn gốc đất và các điều kiện pháp lý có liên quan. Thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đất đai, bảo đảm xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Tổ chức lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án thuộc trường hợp phải cấp phép.

UBND TPHCM giao Giám đốc Sở Xây dựng làm đầu mối, trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ, Sở Xây dựng chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất phương án giải quyết. Đối với nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND TPHCM xem xét, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến mục tiêu chuyển đổi Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng sang phát triển nhà ở xã hội.

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