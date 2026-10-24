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Xe

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Lái xe máy 'cắm mặt' vào điện thoại, tài xế bị phạt đến 14 triệu đồng

Lê Tuấn

TPO - Vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại khiến người lái không kịp xử lý tình huống khi ô tô phía trước giảm tốc độ, dẫn đến tai nạn giao thông.

Theo Cục CSGT, phân tích tình huống trong clip cho thấy người điều khiển xe máy không bảo đảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với ô tô phía trước do mải sử dụng điện thoại. Khi ô tô giảm tốc độ, người này không kịp phanh hoặc giảm tốc độ để tránh va chạm, gây hư hỏng cho phương tiện phía trước.

Tình huống tài xế 'cắm mặt' vào điện thoại khi lái xe máy dẫn tới tai nạn. Video: Cục CSGT

Vụ việc may mắn không gây thiệt hại nghiêm trọng. Nhưng theo nhận định của cơ quan chức năng, về trách nhiệm pháp lý, lái xe mô tô là người có lỗi và phải bồi thường thiệt hại cho xe ô tô.

Về xử phạt hành chính, hành vi “Đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại” dẫn đến không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông, quy định tại điểm a, khoản 10, Điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ; phạt tiền từ 10.000.000 đồng - 14.000.000 đồng; trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi sử dụng điện thoại trong lúc điều khiển phương tiện. Người lái xe luôn phải tập trung quan sát để xử lý tình huống bất ngờ trên đường, đồng thời làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

#xe máy #lái xe #dùng điện thoại khi lái xe #tai nạn #tông ô tô #xử phạt

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