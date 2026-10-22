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Xe

Tesla sắp bán xe điện không vô-lăng cho người dùng

Lê Tuấn

TPO - Tesla đặt mục tiêu bàn giao những chiếc Cybercab đầu tiên cho khách hàng cá nhân vào cuối năm 2026, trong khi phần lớn các xe đang lưu hành vẫn tiếp tục hoạt động trong đội taxi tự lái của hãng.

Mục tiêu trên được xác nhận trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III của Tesla diễn ra trong tuần này. Kế hoạch được đưa ra sau một năm CEO Elon Musk quảng bá Cybercab như là trọng tâm trong chiến lược phát triển dịch vụ gọi xe của Tesla.

Hiện tại, toàn bộ Cybercab xuất xưởng đều được đưa vào đội xe robotaxi do Tesla trực tiếp vận hành. Chưa có chiếc nào được bàn giao cho khách hàng cá nhân.

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Tesla sắp bàn giao xe tự hành Cybercab cho khách hàng cá nhân.

Dẫu vậy, việc giao xe cho khách hàng bên ngoài vẫn là mục tiêu mà hãng hướng tới. Thời gian giao xe dự kiến vào cuối năm nay. Trước đó, Tesla tuyên bố rằng mẫu xe điện tự hành có giá khoảng 30.000 USD (khoảng 775 triệu đồng).

Tesla mô tả đợt bàn giao đầu tiên sẽ có quy mô nhỏ. Đây có thể coi là một đợt thí điểm nhằm đánh giá cách thức sở hữu, bàn giao và vận hành đội xe tự lái Cybercab khi phương tiện nằm ngoài sự kiểm soát trực tiếp của hãng.

Kể từ khi ra mắt, Cybercab vẫn giữ nguyên thiết kế xe tự hành chuyên dụng với hai chỗ ngồi, không có vô lăng và bàn đạp. Mẫu xe này hiện được vận hành chở khách dưới dạng taxi tự lái ở Austin, Texas (Mỹ), triển khai từ đầu tháng 9.

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Chế độ tự lái hiện vẫn phụ thuộc vào phần mềm mà Tesla chưa cung cấp rộng rãi. Hiện khách hàng có thể đăng ký sử dụng gói tự lái FSD, nhưng hệ thống vẫn yêu cầu người điều khiển từ xa theo dõi và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Người đứng đầu bộ phận trí tuệ nhân tạo của Tesla đặt mục tiêu nội bộ phát triển phiên bản tự lái không cần người giám sát vào quý II/2027.

Tuy nhiên, Cybercab vẫn đối mặt với những vấn đề pháp lý liên quan đến các tiêu chuẩn an toàn phương tiện tại Mỹ. Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã mở cuộc điều tra sau khi Cybercab bắt đầu hoạt động trên đường phố công cộng tại Mỹ.

Cybercab vận hành trên đường phố Mỹ.

Cơ quan này khởi động quy trình yêu cầu Tesla giải trình, nhằm xem xét cơ sở để hãng xác nhận Cybercab đáp ứng các Tiêu chuẩn An toàn Phương tiện Cơ giới Liên bang hiện hành.

Cụ thể, NHTSA đang xem xét liệu Tesla có đủ căn cứ để xác định một số tiêu chuẩn an toàn liên bang không áp dụng đối với mẫu xe không có các bộ phận điều khiển thủ công hay không. Quy định hiện hành yêu cầu phương tiện phải được trang bị những thiết bị như bàn đạp phanh và gương chiếu hậu, trong khi Cybercab không có các bộ phận này.

Theo thông tin được công bố, hạn chót Tesla phải phản hồi yêu cầu của NHTSA là ngày 30/10/2026. NHTSA đã đề xuất cập nhật các tiêu chuẩn dành cho phương tiện không có hệ thống điều khiển do con người trực tiếp sử dụng, nhưng những thay đổi này chưa có hiệu lực.

#Tesla #Cybercab #xe tự lái #xe điện #lái tự động #robotaxi #xe điện không vô-lăng

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