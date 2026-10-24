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Xe

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Đề xuất 'siết' kiểm định đèn ô tô: Bổ sung nhiều lỗi tài xế cần lưu ý

Lê Tuấn

TPO - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo đề xuất siết kiểm định đèn ô tô, trong đó bổ sung nhiều lỗi quan trọng buộc chủ xe khắc phục và kiểm định lại.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ, sửa đổi, bổ sung, thay thế QCVN 122:2024/BGTVT.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là bổ sung, điều chỉnh các hạng mục kiểm tra hệ thống đèn ô tô, đồng thời nâng mức độ một số lỗi hư hỏng, khiếm khuyết từ không nghiêm trọng lên nghiêm trọng.

Đối với đèn chiếu xa, dự thảo bổ sung nội dung kiểm tra độ lệch chùm sáng, áp dụng với các kết cấu đèn có cơ cấu điều chỉnh độ lệch độc lập với đèn chiếu gần.

Với đèn cốt trên ô tô và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, dự thảo điều chỉnh các chỉ tiêu về ánh sáng, trong đó xác định một số trường hợp sai lệch ranh giới tối - sáng là hư hỏng, khiếm khuyết quan trọng (MaD). Những trường hợp này cần được khắc phục và phương tiện phải kiểm định lại.

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Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định mới về kiểm tra hệ thống đèn khi kiểm định ô tô, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, các tiêu chí được xác định theo vị trí giao điểm của đường ranh giới tối - sáng, phần nhô lên của chùm sáng và chiều cao lắp đặt đèn so với mặt đất. Việc bổ sung các ngưỡng đánh giá cụ thể giúp tăng cường kiểm soát khả năng chiếu sáng, hạn chế tình trạng đèn điều chỉnh không đúng tiêu chuẩn.

Riêng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, dự thảo đề xuất thay đổi cách đánh giá ánh sáng đèn pha, đèn cốt.

Thay vì đánh giá cường độ sáng và diện tích phát sáng, việc kiểm tra chuyển sang xem xét khả năng nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ vật thể có tính năng phản quang. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc quan sát bằng mắt thường không thể xác định chính xác cường độ sáng và diện tích phát sáng của đèn.

Với đèn báo rẽ và đèn báo nguy hiểm, dự thảo đề xuất xếp lỗi có tần số nháy ngoài khoảng 60-120 lần/phút vào nhóm khiếm khuyết quan trọng. Trường hợp đèn báo nguy hiểm không nháy đồng thời cũng được đề xuất xếp vào nhóm này.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tần số nháy quá nhanh hoặc quá chậm có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận biết tín hiệu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Với đèn sương mù phía trước, dự thảo mở rộng phạm vi kiểm tra, không chỉ áp dụng với đèn lắp thêm như hiện nay mà bao gồm cả đèn được trang bị nguyên bản theo thiết kế của nhà sản xuất.

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Các lỗi như lắp đặt sai số lượng, vị trí; đèn không chắc chắn, bị vỡ hoặc không sáng; màu ánh sáng hai bên không đồng nhất; không thể điều khiển độc lập hoàn toàn với hệ thống đèn chiếu sáng phía trước; thấu kính hoặc gương phản xạ bị nứt đều được đề xuất xếp vào nhóm khiếm khuyết quan trọng.

Đối với đèn phanh, dự thảo bổ sung tiêu chí về sự đồng bộ màu sắc giữa các đèn trong cặp đèn đối xứng và yêu cầu đèn phanh phải sáng rõ hơn đèn vị trí phía sau. Các lỗi không đáp ứng yêu cầu cũng được đề xuất xếp vào nhóm khiếm khuyết quan trọng, khiến xe không đạt kiểm định nếu mắc lỗi này.

Theo quy định phân loại khiếm khuyết trong kiểm định, xe có lỗi quan trọng (MaD) phải khắc phục và kiểm định lại mới đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận kiểm định.

#kiểm định ô tô #đèn ô tô #hệ thống đèn #kiểm định #đăng kiểm #lỗi quan trọng

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