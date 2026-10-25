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Cần hơn 1.800 tỷ để giải phóng mặt bằng cho metro Bến Thành - Thủ Thiêm

Hữu Huy

TPO - Tuyến metro số 2 TPHCM đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dự kiến cần hơn 1.831 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, triển khai trong giai đoạn 2026-2027.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có văn bản lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm.

Theo hồ sơ, dự án có chiều dài khoảng 6,78 km, đi qua các phường Bến Thành, Sài Gòn, An Khánh và Bình Trưng.

Diện tích dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án khoảng 47.007 m², tập trung chủ yếu tại phường An Khánh với 7.100 m² và phường Bình Trưng với 39.907 m². Khoảng 43 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 4 trường hợp dự kiến phải giải tỏa toàn bộ.

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Phối cảnh tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm. Ảnh: THACO

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 1.831,6 tỷ đồng, sử dụng ngân sách TPHCM. Thời gian thực hiện dự kiến trong hai năm 2026-2027.

Trước đó, UBND TP HCM đã ban hành Quyết định số 2357 ngày 20/4/2026 phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm. Đến ngày 5/6, thành phố tiếp tục ban hành các quyết định tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập và giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, chuẩn bị dự án.

Để phục vụ công tác thẩm định, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát quy hoạch, phạm vi thu hồi đất, phương án bồi thường, nguồn vốn và tiến độ giải ngân. Các đơn vị quản lý hạ tầng cũng được yêu cầu đánh giá ảnh hưởng đối với hệ thống điện, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, viễn thông và giao thông để đề xuất phương án di dời, hoàn trả.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, bổ sung bản đồ hiện trạng, vị trí và phạm vi thu hồi đất, danh sách các trường hợp bị ảnh hưởng, phương án bố trí tái định cư cùng các tài liệu pháp lý liên quan.

Các cơ quan, đơn vị được đề nghị gửi ý kiến góp ý về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 24/10/2026 để tổng hợp, phục vụ công tác thẩm định dự án.

Hơn 36.586 tỷ đồng giải phóng mặt bằng tuyến metro kết nối Bình Dương cũ với TPHCM

UBND TPHCM cũng vừa phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ tuyến đường sắt đô thị số 2 trên địa bàn Bình Dương cũ, đoạn từ TP Thủ Dầu Một đến TPHCM, với tổng vốn hơn 36.586 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án được giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị trực tiếp làm chủ đầu tư, nhằm tạo quỹ đất sạch, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường sắt.

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai một lần trên toàn tuyến dài khoảng 33,2km, đi qua địa bàn 16 phường. Tổng diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng khoảng 85,8ha, gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và các loại đất khác. Khoảng 2.652 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 560 trường hợp phải thu hồi toàn bộ nhà đất.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến như lưới điện, viễn thông, cấp thoát nước và cây xanh cũng thuộc diện phải di dời để phục vụ dự án.

TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các vị trí phục vụ khởi công, thi công trong quý I/2027, đồng thời hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên toàn tuyến trong năm 2027.

Đối với 560 trường hợp phải thu hồi toàn bộ nhà đất, chính quyền địa phương sẽ rà soát, bố trí quỹ nhà và đất tái định cư tại chỗ hoặc tại các khu vực lân cận, nhằm bảo đảm điều kiện ổn định cuộc sống cho người dân trước khi thu hồi đất.

Theo phương án được giới thiệu, tuyến đường sắt đô thị này dài khoảng 33,2km, gồm 17,8km đi ngầm, phần còn lại đi trên cao. Tuyến bắt đầu tại ga S5, kết nối với metro số 1 ở phường Bình Dương, và kết thúc tại ga Tao Đàn, kết nối với tuyến metro số 2 TPHCM ở phường Bến Thành.

Toàn tuyến dự kiến có 24 nhà ga, gồm 11 ga trên cao và 13 ga ngầm. Khu depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 26,8ha được quy hoạch để phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng và đậu tàu.

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#metro Bến Thành Thủ Thiêm #giải phóng mặt bằng #bồi thường tái định cư #metro số 2 #TPHCM #Ban Quản lý Đường sắt đô thị

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