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Giải trí

Triệu Lệ Dĩnh gây thất vọng

Minh Vũ

TPO - Triệu Lệ Dĩnh nghỉ ngơi suốt một năm không đóng phim, nhưng cô trở lại với dự án kinh doanh nhỏ khiến nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nữ diễn viên.

Trang QQ đưa tin ngày 24/10, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện cùng với MC Tạ Na và quản lý nghệ sĩ Đỗ Hoa (người sáng lập công ty giải trí Nhạc Hoa), trong một dự án sáng tạo thú cưng bằng AI. Tuy nhiên, hình ảnh mới của nữ diễn viên gây tranh cãi lớn.

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với bộ quần áo trắng, mái tóc ngắn và mái bằng bị chê "cưa sừng làm nghé". Từ khóa "Thẩm mỹ của văn phòng đại diện Triệu Lệ Dĩnh" cũng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo với nhiều lời chê nhan sắc nữ diễn viên.

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Triệu Lệ Dĩnh bị chê kém sắc, "cưa sừng làm nghé" trong lần xuất hiện gần nhất.

Triệu Lệ Dĩnh cũng khiến người hâm mộ thất vọng vì tham gia vào dự án kinh doanh nhỏ, làm giảm giá trị danh tiếng của mình, còn giúp Đỗ Hoa giới thiệu nhóm nhạc thần tượng mới. Nhiều người cũng thắc mắc Triệu Lệ Dĩnh lâu không đóng phim, nhưng lại lựa chọn dốc sức cho một công việc không đem lại lợi ích cho bản thân. Thậm chí, chương trình của nữ diễn viên còn bán móc khóa và đồ chơi từ hình ảnh thú cưng AI, đây được coi là hành vi kiếm tiền từ người hâm mộ.

Theo QQ, có lẽ Triệu Lệ Dĩnh đang gặp nút thắt trong sự nghiệp như nhiều nữ diễn viên lứa tuổi U40 gặp khó khăn trong việc từ bỏ dòng phim thần tượng để chuyển sang đóng phim chính kịch, đời sống xã hội.

Bộ phim Bành Hồ hải chiến có thông tin hoãn ra mắt vào cuối tháng 7, đây là dự án còn lại của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng cô chỉ góp mặt với tư cách khách mời. Vì vậy, trong vòng hai năm tới, nữ diễn viên vắng bóng trên màn ảnh, điều này ảnh hưởng tới danh tiếng cô.

Triệu Lệ Dĩnh có hai bộ phim liên tiếp thất bại là Tại nhân gianTiểu thành đại sự (tên khác: Chuyện lớn nơi phố nhỏ). Tại nhân gian thuộc dòng phim ngắn thử nghiệm với nội dung khó hiểu. Tiểu thành đại sự lại là dự án được đầu tư kinh phí cao, có đội ngũ sản xuất tên tuổi lớn. Thế nhưng hiện tại tỷ suất người xem của phim ngày một đi xuống, tác phẩm không thu hút được khán giả vì đề tài khô khan, lượt xem trên các nền tảng thấp đáng kinh ngạc. Đây có thể xem là bộ phim truyền hình được đầu tư nhất trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh nhưng cũng là thất bại cay đắng nhất.

Sự thất bại của phim Tiểu thành đại sự khiến khán giả đặt câu hỏi về sức hút của cái tên Triệu Lệ Dĩnh. Hiện cô đã ở ngưỡng tuổi 40 không còn thích hợp để đóng phim cổ trang ngôn tình - đề tài mà những nữ nghệ sĩ tuổi trung niên như Triệu Lệ Dĩnh dần thu hẹp. Triệu Lệ Dĩnh gặp áp lực lớn từ sự kỳ vọng của người hâm mộ và công chúng khiến cô càng khó lựa chọn dự án hơn.

Sự suy thoái của nền điện ảnh Trung Quốc cũng là nguyên nhân khiến cô phải ở ẩn hơn một năm.

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Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đang trì trệ khiến nhiều người lo lắng.

Hiện tại, số lượng quảng cáo trong tay Triệu Lệ Dĩnh cũng rất thấp với khoảng 5 hợp đồng, trong khi đối thủ lớn của cô là Dương Mịch hợp tác với khoảng 20 thương hiệu khác nhau, các tiểu hoa đán lứa 85 khác cũng có trên 10 hợp đồng đại diện phát ngôn.

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh không phát triển mạnh mảng thương mại để tập trung đóng phim, nhưng hiện tại cô không vào đoàn phim, các mảng khác như quảng cáo, tạp chí cũng đều yếu kém. Sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh trì trệ khiến người hâm mộ thất vọng, lo lắng.

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#Triệu Lệ Dĩnh #Tiểu thành đại sự #Hoa Thiên Cốt #Dữ Phượng Hành #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

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