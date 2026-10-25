Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

'Ngọc điệm thu' bị chê tan nát

Đạt Nhi

TPO - Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Linh Hy, "Ngọc điệm thu" do Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính đang dẫn đầu khung giờ phát sóng trong nhóm đài truyền hình vệ tinh. Thế nhưng sau khi cơn sốt lắng xuống, khán giả bắt đầu khó tính hơn. Hàng loạt hạt sạn được bới ra và chất vấn.

Lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1920, Ngọc điệm thu tái hiện một thời kỳ xã hội bị bao phủ bởi những cuộc tranh giành quyền lực giữa các thế lực quân phiệt.

Từ tình thế đối đầu ban đầu, bộ phim phát triển mối quan hệ giữa hai nhân vật chính trong thế giằng co giữa lợi ích và tình cảm.

ndt6.jpg
ndt5.jpg
Nam nữ chính bùng nổ phản ứng hóa học nhưng gây tranh cãi về diễn xuất.

‘Cẩu huyết’ từ truyện đến phim

Ngọc điệm thu trong nguyên tác của Linh Hy được cộng đồng mê ngôn tình xếp vào loại "cẩu huyết", ngược luyến tàn tâm hạng nặng.

Phải biết rằng những câu chuyện được gắn mác cẩu huyết (máu chó) đều không được chấm điểm cao trên Tấn Giang (trang truyện trực tuyến lớn nhất Trung Quốc hiện nay).

Đây là từ dùng để chỉ những tác phẩm văn học, tiểu thuyết có nội dung quá bi lụy, phi lý, gay cấn một cách thái quá hoặc lặp đi lặp lại những mô típ mòn cũ khiến người đọc vừa ức chế, vừa tò mò.

ndt11.jpg
ndt10.jpg
Từ Nhược Hàm mang đến hình ảnh Diệp Bình Quân với vẻ ngoài thanh tú, trầm lặng, phù hợp không khí u hoài của câu chuyện.

Trong phim Từ Nhược Hàm vào vai Diệp Bình Quân, một nữ sinh thời Dân quốc có người yêu từ thuở nhỏ là Giang Học Đình (Lưu Đông Thấm). Sau khi vị hôn phu bị bắt giam vì tội làm gián điệp, Diệp Bình Quân phải đối mặt với áp lực kép: tìm cách cứu người mình sắp kết hôn và xoay xở viện phí cho người mẹ đang đau ốm.

Trong hoàn cảnh ấy, cô tìm đến thiếu soái Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi), chấp nhận đánh đổi bản thân để giải quyết áp lực trước mắt.

Những tranh cãi về Ngọc điệm thu tập trung vào cách mà biên kịch biến sự chênh lệch quyền lực thành chất xúc tác tình yêu. Ngu Sưởng Hiên có mọi điều kiện ra giá, còn Diệp Bình Quân phải đem bản thân ra thương lượng để cứu người thân.

Gọi đó là tình yêu giằng xé thì quá dễ dãi bởi cô gái còn chưa có quyền từ chối trước khi bị đẩy vào một mối quan hệ phức tạp.

ndt9.jpg
Diễn biến tâm lý của phim được cho là chưa hợp lý.

Kịch bản cũng tận dụng quá đà cảnh khốn khó của nữ chính. Mẹ bệnh, hôn phu bị giam, mỗi tai họa đều góp phần đưa cô đến bên cọng rơm cứu mạng mang tên Cậu Năm.

Khi sự gần gũi phải được thúc đẩy bằng cách khóa dần đường lui của một người, những diễn biến tình cảm sau đó đều rất khó mà không gượng ép.

Diễn xuất chưa tới của nam, nữ chính

Ngu Sưởng Hiên của Thừa Lỗi có đầy đủ điều kiện để trở thành nam chính hấp dẫn: xuất thân quân phiệt, giàu có, quyền thế, tính cách khó lường.

Song thực tế, Thừa Lỗi bị một bộ phận khán giả chê thường xuyên nhếch mép cười lạnh, cố hạ giọng để tạo vẻ quyến rũ, giống như một nỗ lực làm dáng hơn là sức hút tự thân của nhân vật.

ndt3.jpg
Thừa Lỗi bị chê là quá nỗ lực làm dáng.

Quyền lực cần được cảm nhận qua cách nhân vật xử lý tình huống, đối đãi với người khác và kiểm soát cảm xúc. Chỉ riêng giọng trầm chưa thể gánh nổi vị trí đầu đàn của cả một gia tộc quân phiệt.

Vai diễn của Từ Nhược Hàm mặc dù đã được bẻ lái khét lẹt so với nguyên tác, từ nữ chính bánh bèo thành nữ cường ngoài mềm trong cứng, song ở những phân đoạn đòi hỏi diễn biến nội tâm phức tạp, ánh mắt và cách điều tiết cảm xúc của cô chưa đủ sức nặng.

Từ đầu đến cuối gần 20 tập phim, rất khó nhận ra những mâu thuẫn giằng xé phía sau biểu cảm đa phần là đơ của nữ chính.

ndt8.jpg
Từ Nhược Hàm diễn xuất chưa ra những giằng xé phức tạp trong nội tâm nữ chính.

Nếu đặt Ngọc điệm thu trong chuỗi phim tình cảm dân quốc như Chưa kịp nói yêu em, Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ, Nhất kiến khuynh tâm thì công thức thiếu soái lạnh lùng gặp cô gái dịu dàng, kiên cường vốn không có gì mới.

Khán giả chỉ ra rằng thiết lập nữ sinh nghèo khó đi xin việc gặp thiếu soái giàu có, ngang tàng đã quá cũ kỹ, không còn điểm nhấn thu hút người xem.

Bên cạnh đó hình tượng của cặp nhân vật chính chưa mang lại cảm giác khác biệt so với các vai diễn trước đây của Từ Nhược Hàm và Thừa Lỗi. Chưa kể, diễn xuất của cả hai đều được xếp vào diện “chơi vơi” nếu so với dàn diễn viên phụ gạo cội trong phim.

Netizen thậm chí còn chỉ ra hình ảnh Từ Nhược Hàm uốn người nằm tựa vào Thừa Lỗi trông giống một "thú cưng" hoặc "món đồ sưu tầm" hơn là vị thế bình đẳng của một bộ đôi.

ndt1.jpg
Ở những đoạn xung đột lên đến cao trào, sự tương tác giữa họ chưa tạo được cảm giác căng thẳng và rung động trọn vẹn.

Khi những thảo luận về phim tăng cao, nhiều khán giả đã tìm đọc lại tiểu thuyết gốc và ngỡ ngàng nhận ra mạch truyện thật sự ngược luyến tàn tâm hơn bản truyền hình rất nhiều.

Nguyên tác kết thúc trong bi kịch: nữ chính chết trong cô độc sau chuỗi ngày bị phản bội và bạo hành khiến bản chuyển thể cũng vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt.

Một số khán giả thậm chí mỉa mai gọi đây là "bộ sử thi ngược nữ" và đặt câu hỏi phải chăng nhân vật nữ trong tác phẩm chỉ là vật tế thần cho quyền lực và dục vọng của nam giới?

Xem thêm

#Ngọc Điệm Thu #diễn xuất #phim Trung Quốc #Từ Nhược Hàm #Thừa Lỗi #phim cổ trang #ngôn tình

Cùng chuyên mục

Diễn viên mất việc

Diễn viên mất việc

TPO - Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi ngành phim ngắn chiếu dọc trên điện thoại. Khi các nhà sản xuất chuyển sang sử dụng AI để giảm chi phí, diễn viên và nhiều lao động hậu trường đối mặt nguy cơ mất việc, dù chất lượng nội dung vẫn gây tranh cãi.

Big Bang làm 'nổ tung' Mỹ Đình, G-Dragon đập đàn gây sốc

Big Bang làm 'nổ tung' Mỹ Đình, G-Dragon đập đàn gây sốc

TPO - Big Bang khép lại đêm diễn đầu tiên của XX : Cosmos tại Hà Nội trong bầu không khí bùng nổ và đầy cảm xúc. Concert đánh dấu lần đầu nhóm nhạc huyền thoại Kpop biểu diễn tại thủ đô, hiện thực hóa cuộc hội ngộ được người hâm mộ Việt Nam mong đợi suốt nhiều năm, đúng dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm.

Cảnh tượng kinh ngạc bên ngoài concert Big Bang

TPO - Hàng nghìn khán giả không mua được vé vì nhiều lý do rủ nhau tập trung quanh sân Mỹ Đình. Họ cùng nhau tận hưởng âm nhạc Big Bang và gọi đó là chiếc vé hạng Cat 6 miễn phí và được tự do đu "concert".

Dàn em xinh đi gặp Big Bang

Dàn em xinh đi gặp Big Bang

TPO - Cộng đồng V.I.P (fan Big Bang) biến sân Mỹ Đình thành sàn diễn thời trang với tinh thần phóng khoáng, nổi loạn, đậm chất đường phố.

Choáng với fan Big Bang ở Mỹ Đình

Choáng với fan Big Bang ở Mỹ Đình

TPO - Các fan ăn mặc chất và thể hiện cá tính mạnh mẽ, đây là điều luôn xuất hiện trong các concert của Big Bang. Mỹ Đình chiều 24/10 ngập tràn trang phục đậm dấu ấn Big Bang.

Dòng người đang đổ về sân Mỹ Đình

Mỹ Đình vỡ trận vì visual quá đỉnh của giới trẻ

TPO - Dấu ấn thời trang của Big Bang không nằm ở việc các thành viên mặc trang phục đồng bộ mà ở khả năng thể hiện cá tính riêng. Tinh thần phóng khoáng, nổi loạn và không ngại khác biệt ấy cũng được người hâm mộ mang đến concert tại Hà Nội. Nhiều khán giả chia sẻ tốn nhiều thời gian để chọn trang phục, họ gần như mất ngủ trước concert.

Cảnh tượng chưa từng có ở Mỹ Đình

Cảnh tượng chưa từng có ở Mỹ Đình

TPO - Tối 24/10, không khí tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình trở nên náo nhiệt khi hàng nghìn người hâm mộ đổ về tham dự concert Big Bang. Lượng phương tiện gia tăng khiến nhiều tuyến đường dẫn về sân vận động rơi vào tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm.

Ninh Dương Lan Ngọc bị loại

Ninh Dương Lan Ngọc bị loại

TPO - Ninh Dương Lan Ngọc liên tục thanh minh nhưng vẫn bị Trấn Thành xé bảng tên trong tập 13 Running Man Vietnam.

Trấn Thành, Lý Hải bị 'đe dọa'

Trấn Thành, Lý Hải bị 'đe dọa'

TPO - Cán mốc 476 tỷ đồng, “Trại buôn người” vượt doanh thu “Nhà bà Nữ”, tiến sát thành tích “Lật mặt 7: Một điều ước”. Ngay với phim điện ảnh đầu tay, Toni Dương Bảo Anh đã tạo sức ép lên vị thế phòng vé của Trấn Thành và Lý Hải.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe