Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lê Tước, nhân viên Báo Cứu Quốc

Thanh Hiếu

TPO - Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lê Tước, nhân viên Báo Cứu Quốc, hi sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ngày 25/10, UBND xã Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy mộ liệt sĩ Lê Tước tại khu vực thôn Thạch Ngõa.

Liệt sĩ Lê Tước (sinh năm 1929, quê quán xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình, nay là xã Hoài Đức, Hà Nội), là nhân viên Báo Cứu Quốc.

Theo hồ sơ, liệt sĩ hi sinh vào tháng 12/1947 do bị thực dân Pháp bắt và sát hại tại vùng Phủ Thông, tỉnh Bắc Kạn (nay thuộc thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên).

Trước đó, từ ngày 21/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Minh, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Lê Tước.

image639282075281371400.jpg
image639282075130277271.jpg
image639282074847307957.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Khu vực tìm kiếm nằm trên đồi trồng cây mỡ của người dân ở thôn Thạch Ngõa. Lực lượng chức năng lập sơ đồ vị trí tìm kiếm, tổ chức dò tìm, kiểm tra và xử lý vật liệu nổ. Sau khi đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

Sau gần 3 ngày tổ chức đào tìm, lực lượng chức năng đã phát hiện vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ. Ngay sau đó, hiện trường được bảo vệ để phục vụ công tác thu thập thông tin, xác minh danh tính và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

haicot5-9680.jpg
Hài cốt liệt sĩ Lê Tước sẽ được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, tỉnh Thái Nguyên

Dự kiến, lễ truy điệu liệt sĩ được tổ chức ngày 26/10, sau đó an táng tại Nghĩa trang Dốc Lim, tỉnh Thái Nguyên.

Theo UBND xã Thượng Minh, việc tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lê Tước góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước đó, chiều ngày 24/10, phường Quyết Thắng (Thái Nguyên) và gia đình đã tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng liệt sĩ Nguyễn Xuân Diện.

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Diện (sinh năm 1953 tại xã Quyết Thắng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái, nay là phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). Liệt sĩ Nguyễn Xuân Diện nhập ngũ tháng 9/1971; hy sinh ngày 3/11/1972 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

4b6aeb2d-e807-43de-b712-0ca732eedfd0-anh-chinh-sua-8229.jpg
Chính quyền địa phương, nhân dân và gia đình đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Diện về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim.

Sau hơn nửa thế kỷ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Diện đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim.

Xem thêm

#Liệt sĩ Lê Tước #Báo Cứu Quốc #Thái Nguyên #Xã Thượng Minh #Quy tập liệt sĩ

Cùng chuyên mục

Nga, Mỹ thảo luận về dự án khí đốt Alaska

Nga, Mỹ thảo luận về dự án khí đốt Alaska

TPO - Mỹ và Nga được cho là đang thảo luận các thỏa thuận kinh tế liên quan đến khí đốt tại Alaska và phân bón, trong bối cảnh Washington tìm cách thúc đẩy chấm dứt xung đột Ukraine.

Khoảnh khắc hai máy bay quân sự Philippines va nhau trên không

TPO - Hai máy bay của Không quân Philippines vừa va chạm khi thực hiện chuyến bay huấn luyện và rơi xuống căn cứ không quân ở phía nam thủ đô Manila, khiến cả 4 phi công trên máy bay thiệt mạng, giới chức Philippines cho biết sáng nay (24/10).

Dấu mốc đặc biệt của mái trường đào tạo gần 1.000 tướng lĩnh

Dấu mốc đặc biệt của mái trường đào tạo gần 1.000 tướng lĩnh

TPO - Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, Học viện Chính trị đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Từ những lớp học giữa núi rừng Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng gần 9 vạn cán bộ, nhiều người đã và đang giữ trọng trách cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Xác minh tài sản trong Quân đội: Chọn ai, kiểm tra những gì?

Xác minh tài sản trong Quân đội: Chọn ai, kiểm tra những gì?

TPO - Bộ Quốc phòng vừa ban hành quy trình xác minh tài sản, thu nhập, quy định cách lựa chọn người được xác minh và kiểm tra bản kê khai. Nội dung kiểm tra bao gồm nhà, đất, tiền, tài sản số, các khoản nợ và việc giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm của người kê khai.

Quan chức Iran cảnh báo Tehran vẫn chưa triển khai toàn bộ năng lực

Quan chức Iran cảnh báo Tehran vẫn chưa triển khai toàn bộ năng lực

TPO - Quan chức an ninh cấp cao Iran Mohsen Rezaei khẳng định Tehran vẫn chưa huy động toàn bộ năng lực quân sự trong các cuộc xung đột trước đây, đồng thời cảnh báo nước này đã chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài và sẽ không nối lại đàm phán nếu các điều kiện đặt ra chưa được đáp ứng.

Bài học giữ biển từ những chuyến tàu vượt vòng vây

Bài học giữ biển từ những chuyến tàu vượt vòng vây

TPO - Từ cách vượt qua vòng vây đối phương đến sự chở che của nhân dân, đường Hồ Chí Minh trên biển đã để lại bài học cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền hôm nay. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân, cho rằng cần vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm ấy để bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Tìm bị hại trong vụ án giả danh cán bộ Tổng cục 2

Tìm bị hại trong vụ án giả danh cán bộ Tổng cục 2

TPO - Giả danh cán bộ Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, Lâm Trường Giang đã bị khởi tố. Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2 đang tìm kiếm các bị hại trong vụ án.

Cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật gián đoạn vì siêu bão Champi

Cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật gián đoạn vì siêu bão Champi

TPO - Đài Loan (Trung Quốc) đã ban hành cảnh báo vào ngày 22/10 khi siêu bão Champi đang tiến gần. Cơn bão này đã khiến hơn 200 chuyến bay trong khu vực bị hủy bỏ và buộc Mỹ - Nhật Bản phải điều chỉnh kế hoạch cho cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe