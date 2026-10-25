Biểu tình lan khắp châu Âu, Paris 'như bị phong tỏa'

TPO - Hàng trăm nghìn người đã xuống đường biểu tình tại Pháp ngày 24/10. Các cuộc tuần hành phần lớn diễn ra trong hòa bình, song đến tối, đụng độ đã bùng phát tại Paris và Marseille, bất chấp chiến dịch an ninh quy mô lớn được triển khai trên cả nước.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết có 410.000 người tham gia các cuộc biểu tình trên toàn quốc, trong khi các công đoàn khẳng định con số thực tế cao hơn gấp đôi.

Cuộc biểu tình chính diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông nam Paris, với sự tham gia của ít nhất 110.000 người, nhằm phản đối chi phí sinh hoạt leo thang và tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, bầu không khí đã trở nên căng thẳng sau khi cuộc biểu tình kết thúc. Cảnh sát chống bạo động đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng nhắm vào một nhóm khoảng 500 thanh niên che mặt, trước khi nhóm này giải tán.

Những người che mặt đối đầu với cảnh sát ở Paris. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Paris phun vòi rồng để kiểm soát đám đông. (Ảnh: Reuters)

Tại Marseille, nhiều thanh niên đã đốt các thùng rác để chặn đường, đồng thời ném đá và chai lọ vào lực lượng an ninh. Cảnh sát cho biết một số cửa hàng, trong đó có hai tiệm kim hoàn, đã bị đập phá và lục lọi.

Các cuộc đụng độ cũng bùng phát tại Lyon, Bordeaux, Grenoble, Clermont-Ferrand, Lille, Rennes, Nantes và Toulouse.

Lực lượng an ninh đối phó với dòng người biểu tình tại Marseille ngày 24/10. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết: "Trong hầu hết các cuộc biểu tình, chúng tôi đều thấy sự xuất hiện của những nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Họ tách khỏi đoàn tuần hành chính và tìm cách thực hiện các hành vi bạo lực".

Để chuẩn bị đối phó với các cuộc bạo loạn vào cuối tuần, chính quyền Pháp đã triển khai 70.000 nhân viên an ninh - tăng 10.000 người so với một tuần trước đó.

Ông Nunez phát biểu với các phóng viên, rằng mức độ bạo lực đã giảm bớt so với một tuần trước, khi những kẻ hôi của và phá hoại gây ra tình trạng hỗn loạn. "Điểm khác biệt nằm ở công tác dự phòng”, ông Nunez nói.

Đóng cửa hàng loạt

Phần lớn khu vực trung tâm Paris trông như một thành phố đang bị phong tỏa: các chủ cửa hàng đóng ván che mặt tiền, các bảo tàng đóng cửa, và hơn 20 nhà ga tàu điện ngầm ngừng hoạt động.

Hiệp hội doanh nghiệp đã khuyến nghị các nhà bán lẻ nên tiếp tục đóng cửa, sau khi hàng ngàn cửa hàng và cơ sở kinh doanh trên khắp nước Pháp bị hư hại hoặc bị hôi của vào cuối tuần trước.

Oskar, quản lý một cửa hàng thời trang Kiton tại Paris, chia sẻ: "Gần như chẳng có khách hàng nào cả, nên việc mở cửa cũng chẳng ích gì".

Lực lượng cảnh sát chống bạo động ở Paris. (Ảnh: Reuters)

Một số địa điểm văn hóa nổi tiếng nhất thủ đô, bao gồm Bảo tàng Louvre, Bảo tàng Orsay và Nhà hát Opera Paris, đã đóng cửa trong ngày để đề phòng rủi ro, khiến nhiều du khách cảm thấy thất vọng.

Xavier Dolliole, một du khách đến từ thành phố New Orleans (Mỹ), cho biết: "Mọi nơi đều bị đóng ván che kín, chúng tôi cũng chẳng biết mình nên đi đâu nữa".

Nhiều người biểu tình cáo buộc chính phủ phản ứng thái quá trước tình trạng hỗn loạn tuần qua, khi binh lính được điều động đi tuần tra tại đại lộ Champs-Élysées - nơi tập trung nhiều cửa hàng và nhà hàng sang trọng.

"Chúng ta rơi lệ vì các cửa hàng, chứ không phải vì những con người đang ngày càng trở nên nghèo khó suốt cả năm qua”, Clara Lebbadi, một sinh viên ngành nghệ thuật 22 tuổi, chia sẻ.

"Tôi và bạn mình suýt chút nữa đã không đến tham gia biểu tình vì sợ hãi, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định có mặt, bởi điều quan trọng là không được để sự đàn áp giành chiến thắng”, cô nói thêm.

Người biểu tình dùng tấm tôn để che chắn ở Marseille. (Ảnh: Reuters)

Biểu tình lan rộng khắp châu Âu

Tình trạng bất ổn ở Pháp bắt đầu từ các cuộc biểu tình nhỏ của sinh viên ở vùng ngoại ô Paris vào tháng trước, nhằm phản đối điều kiện học tập tại các trường học. Phong trào này nhanh chóng lan rộng thành làn sóng phản đối các chính sách kinh tế của chính phủ, đồng thời khơi dậy các cuộc biểu tình tại những quốc gia láng giềng.

Ngày 24/10, cảnh sát Bỉ đã sử dụng hơi cay trong các cuộc đụng độ với người biểu tình chống chính phủ tại Brussels. Cùng lúc đó, các cuộc biểu tình cũng diễn ra tại một số thành phố ở Ý trong tuần thứ hai liên tiếp, và tại Albania.

Cuộc biểu tình tại một số thành phố lớn của Ý như Rome, Milan... ngày 24/10. (Ảnh: Reuters)

Ông Jean-Luc Mélenchon - thủ lĩnh phe cánh tả cực đoan tại Pháp, người đã tham gia cuộc mít tinh tại Paris - dự đoán rằng các cuộc biểu tình sẽ còn tiếp diễn cho đến khi Tổng thống Emmanuel Macron giải quyết được những bất ổn xã hội.

Ông Mélenchon phát biểu với các phóng viên: "Trước tình hình hiện nay, tôi nghĩ ông ấy hiểu rằng chuyện này sẽ còn tái diễn hằng tuần. Vẫn còn thời gian để ông Macron nhượng bộ. Nếu không, lựa chọn duy nhất còn lại cho ông ấy chỉ là rời khỏi vị trí của mình".