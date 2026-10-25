Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự ở 3 tỉnh

TPO - Trong tuần (từ 19 đến 24/10) tại Lào Cai, Hà Tĩnh và Cà Mau đã diễn ra các Hội nghị để triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Chiều 20/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 20 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo báo Hà Tĩnh, tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh



Chiều 22/10, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Nguyễn Văn Nguyên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về việc điều động, bổ nhiệm một số nhân sự.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Nguyên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 23/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để thực hiện công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định Thượng tá Lương Hoàng Giang - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Thượng tá Lương Hoàng Giang và ông Nguyễn Minh Toàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai quyết định, ông Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 23/10/2026, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu ông Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.