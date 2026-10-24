Thu giữ 36 tấn đường nhập lậu ở Lao Bảo

TPO - Từ tháng 7/2026 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) chủ trì, phối hợp với các lực lượng phát hiện 33 vụ liên quan 33 người, thu giữ tổng cộng 36 tấn đường kính trắng nhập lậu.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, trong các ngày 19 và 21/10, đơn vị phát hiện, lập biên bản hai trường hợp có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Hai người bị lập biên bản gồm bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1978, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và ông Trần Minh Thoả (SN 1994, trú tại xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Tang vật tại cơ quan chức năng.

Tang vật thu giữ trong hai vụ gồm 42 bao đường kính trắng, tổng trọng lượng 2,1 tấn, trị giá ước tính khoảng 23,6 triệu đồng. Đơn vị đang xử lý các vụ việc theo quy định.

Tính từ tháng 7/2026 đến nay, trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã chủ trì, phối hợp phát hiện 33 vụ với 33 người liên quan, thu giữ 36 tấn đường kính nhập lậu.

Trong đó, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 27 vụ với 27 người, tổng số tiền phạt 304 triệu đồng. Sáu vụ còn lại đang được tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết sẽ tăng cường nắm tình hình địa bàn, tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trên khu vực biên giới.