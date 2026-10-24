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Giới trẻ

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Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm, làm việc với thanh niên công nhân ngành Than

Hoàng Dương

TPO - Thăm, làm việc tại Quảng Ninh ngày 24/10, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, biểu dương những đóng góp của tuổi trẻ ngành Than, đồng thời trao đổi việc kết nối thanh niên đến học nghề, làm việc tại các đơn vị của ngành.

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Anh Bùi Quang Huy cùng đoàn công tác thăm khu vực sản xuất Thành Công, Công ty than Hòn Gai động viên thanh niên công nhân, người lao động.

Ngày 24/10, anh Bùi Quang Huy cùng đoàn công tác Trung ương Đoàn đến thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty Than Hòn Gai.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân vùng Mỏ, truyền thống ngành Than 12/11.

Kết nối thanh niên học nghề, có việc làm ổn định

Tại buổi làm việc, anh Bùi Quang Huy biểu dương những kết quả ngành than đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên trong lao động sản xuất, phát huy sáng kiến và tiếp nhận công nghệ mới.

Trong điều kiện khai thác ngày càng khó khăn, lực lượng thợ mỏ trẻ vừa trực tiếp tham gia sản xuất, vừa đảm nhận việc vận hành, cải tiến thiết bị, góp phần nâng năng suất và cải thiện điều kiện lao động. Những công trình, sáng kiến của thanh niên cũng mang lại hiệu quả thiết thực cho các đơn vị.

Trao đổi về nhu cầu nhân lực của ngành than, anh Bùi Quang Huy cho biết sẽ kết nối với các Tỉnh, Thành Đoàn để giới thiệu thanh niên có nhu cầu đến học nghề tại các cơ sở đào tạo của ngành. Thanh niên được đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng, sau khi hoàn thành chương trình có ngay việc làm ổn định tại các đơn vị.

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Anh Bùi Quang Huy cho biết sẽ kết nối với các Tỉnh, Thành Đoàn để giới thiệu thanh niên có nhu cầu đến học nghề tại các cơ sở đào tạo của ngành.

Việc kết nối này mở thêm lựa chọn nghề nghiệp cho thanh niên, đồng thời góp phần bổ sung nguồn lao động đã qua đào tạo cho ngành Than. Nội dung hướng nghiệp, giới thiệu học nghề gắn với việc làm cũng là vấn đề được trao đổi tại buổi làm việc, trong bối cảnh các doanh nghiệp khai thác hầm lò đang chịu áp lực cạnh tranh về tuyển dụng lao động.

Theo báo cáo tại chương trình, TKV hiện có gần 90.000 lao động. Cùng với nhu cầu tuyển dụng, ngành Than đang đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa và chuyển đổi số, đặt ra yêu cầu đào tạo đội ngũ thợ trẻ có tay nghề, nắm vững thiết bị và tuân thủ kỷ luật lao động.

Riêng Công ty Than Hòn Gai có gần 650 đoàn viên, thanh niên, trong đó gần một nửa là người dân tộc thiểu số. Tuổi trẻ đơn vị đã có 69 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi hơn 3 tỷ đồng; đảm nhận nhiều công trình, mô hình thanh niên tham gia quản lý sản xuất.

Trong chương trình buổi sáng, anh Bùi Quang Huy cùng đoàn công tác thăm khu vực sản xuất Thành Công, động viên thanh niên công nhân, người lao động và tìm hiểu việc ứng dụng cơ giới hóa trong khai thác than hầm lò.

Tri ân truyền thống, tuyên dương thợ mỏ trẻ

Chiều cùng ngày, anh Bùi Quang Huy cùng đoàn công tác đến thăm, dâng hương tại Khu di tích lịch sử nơi Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai, thuộc Công ty CP Than Đèo Nai, Cọc Sáu, phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh.

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Anh Bùi Quang Huy cùng đoàn công tác đến thăm, dâng hương tại Khu di tích lịch sử nơi Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai.

Tại đây, đoàn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu dấu mốc Bác về thăm mỏ than Đèo Nai và truyền thống của các thế hệ công nhân vùng Mỏ.

Cũng trong chiều 24/10, anh Bùi Quang Huy dự chương trình tuyên dương thợ mỏ trẻ tiêu biểu tại Công ty Than Thống Nhất, phường Cẩm Phả.

Chương trình ghi nhận các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên TKV thi đua lao động sản xuất giỏi” giai đoạn 2025 đến 2026, cùng những mô hình thanh niên tiêu biểu trong quản lý các dây chuyền sản xuất chính tại đơn vị.

Đây cũng là dịp tôn vinh những người thợ trẻ bám nghề, lao động giỏi, tích cực đề xuất sáng kiến và làm chủ công nghệ, tiếp nối truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của công nhân vùng Mỏ.

Một số hình ảnh hoạt động:

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Lãnh đạo tập đoàn Than tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.
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Anh Bùi Quang Huy cùng lãnh đạo tập đoàn Than thăm khu vực sản xuất Thành Công, Công ty than Hòn Gai.
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Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ công nhân than Hòn Gai.
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Đoàn công tác đến thăm, dâng hương tại Khu di tích lịch sử nơi Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai
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Tại đây, đoàn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu dấu mốc Bác về thăm mỏ than Đèo Nai và truyền thống của các thế hệ công nhân vùng Mỏ.
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Cũng trong chiều 24/10, đoàn công tác dự chương trình tuyên dương thợ mỏ trẻ tiêu biểu tại Công ty Than Thống Nhất, phường Cẩm Phả.
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Các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các công ty than thành viên.
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Anh Bùi Quang Huy tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cán bộ ngành Than.
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Anh Bùi Quang Huy tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên TKV thi đua lao động sản xuất giỏi”.

Xem thêm

#Bùi Quang Huy #thanh niên ngành Than #Tập đoàn TKV #Công ty Than Hòn Gai #học nghề ngành Than #thợ mỏ trẻ #Quảng Ninh

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