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Đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản bật mí cách vượt qua 'sốc' văn hoá

Xuân Tùng

TPO - Tại tọa đàm “Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế dành cho thanh thiếu niên Việt Nam”, anh Phạm Hải Nam - Giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Học viện Ngoại giao, đại biểu SSEAYP 49 chia sẻ về hành trình giao lưu quốc tế giàu trải nghiệm, bật mí cách vượt qua cú sốc văn hóa và rào cản ngôn ngữ để khẳng định bản thân.

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Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc hội trại. Ảnh: CTV

Trong hai ngày 23 – 24/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội trại Thanh niên Việt Nam lần thứ III, năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam: Làm chủ ngoại ngữ – Bản lĩnh hội nhập”.

Hội trại năm nay đánh dấu chặng đường phát triển mới nhằm kiến tạo môi trường học tập, giao lưu và rèn luyện kỹ năng toàn diện cho thanh thiếu niên trong thời đại số.

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Đại biểu tham dự hội trại.

Tại hội trại, 100 đại biểu thanh niên tiêu biểu đã bước vào không gian trao đổi sâu sắc, đa chiều của tọa đàm “Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế dành cho thanh thiếu niên Việt Nam”.

Các bạn trẻ đã được lắng nghe những góc nhìn tâm huyết, bài học từ các diễn giả. Ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, mang đến bức tranh chiến lược về bản lĩnh, tư duy và phẩm chất cốt lõi cần rèn luyện để thanh niên Việt Nam tự tin, tiên phong làm chủ sân chơi quốc tế, đồng thời vẫn giữ vững bản sắc dân tộc.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, chia sẻ câu chuyện thực tế về vai trò của ngoại ngữ như chiếc cầu nối văn hóa đối ngoại và nghệ thuật kết nối con người trong kỷ nguyên công nghệ.

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Anh Lê Hồng Đăng - Nhà sáng lập Trung tâm IELTS cùng Danie - Quán quân Olympic tiếng Anh Học sinh sinh viên toàn quốc 2018 - truyền cảm hứng bằng những bí quyết học ngoại ngữ thực chiến, phương pháp duy trì động lực và cách biến tri thức thành năng lực phản xạ linh hoạt.

Anh Phạm Hải Nam - Giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Học viện Ngoại giao, Đại biểu SSEAYP 49 - dẫn dắt đại biểu qua những hành trình giao lưu quốc tế giàu trải nghiệm, bật mí cách vượt qua cú sốc văn hóa và rào cản ngôn ngữ để khẳng định bản thân.

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#Hội trại Thanh niên Việt Nam #hội nhập quốc tế #giao lưu quốc tế #thanh niên Việt Nam #ngoại ngữ #hội trại #kỹ năng hội nhập

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