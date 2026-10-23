Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Bác sĩ quân y làm tráp cưới sách đi hỏi vợ

Trước ngày trọng đại, Văn Minh lùng sục nhiều nhà sách, hội sách, tự tay chọn những ấn phẩm vừa ý nghĩa, vừa phù hợp với sở thích đọc của Hải Yến để làm thành tráp cưới.

Ngày 15/10, lễ nạp tài của cô dâu Hải Yến và chú rể Văn Minh, cùng sinh năm 1999, diễn ra tại quê nhà Thanh Hóa.

Trong số các tráp cưới đoàn nhà trai đem tới, ngoài các tráp thông thường như trầu cau, bánh kẹo truyền thống, sự xuất hiện của một tráp sách và một tráp đầy những dải nhung, gấm, lụa khiến nhiều quan khách tò mò.

Cô dâu Hải Yến cho biết hai tráp cưới này cũng là điều đặc biệt nhất trong buổi lễ, chứa nhiều tâm huyết hai vợ chồng cô gửi gắm.

"Chúng tôi muốn đưa một sở thích rất đời thường nhưng mang dấu ấn cá nhân vào nghi thức truyền thống trong ngày vui, để những chiếc tráp không chỉ đẹp mà còn kể được câu chuyện riêng của hai đứa", cô nói.

3 tháng chuẩn bị

Khoảng 3 tháng trước, Hải Yến và Văn Minh cùng lên ý tưởng cho ngày trọng đại. Việc kết hợp 2 tráp mang chất liệu mới cùng 7 tráp lễ truyền thống trước hết thể hiện sự trân trọng của gia đình chú rể dành cho gia đình cô dâu, đồng thời vẫn giữ gìn những giá trị trong phong tục cưới hỏi.

Với tráp sách, đây không chỉ là sở thích chung của hai vợ chồng mà còn tượng trưng cho tri thức và thói quen đọc sách mà cả hai mong muốn duy trì như một nét văn hóa của gia đình nhỏ sau này.

Trên nền hoa màu hồng, trắng là bộ truyện trinh thám kinh điển Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle), cuốn Đôi mắt của Mona (Thomas Schlesser) và Con Bim trắng tai đen (Gavriil Troyepolsky).

Tráp sách gồm trọn bộ Sherlock Holmes, cuốn Đôi mắt của MonaCon Bim trắng tai đen. Trong khi đó, tráp gấm, lụa, nhung gồm các cuộn vải được xếp theo màu đậm đến nhạt.

Tất cả sách do Văn Minh tự tay lựa chọn dựa trên sở thích, thói quen đọc của vợ. Trong suốt 3 tháng, anh tìm kiếm các ấn phẩm phiên bản giới hạn tại nhiều nhà sách và hội sách khác nhau. Khó nhất là phải chọn được những cuốn vừa có nội dung ý nghĩa, vừa hài hòa về màu sắc và có phiên bản thật đặc biệt.

"Với tôi, tráp sách không chỉ thể hiện sở thích chung mà còn là cách chồng thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu dành cho tôi qua những điều rất nhỏ bé", Yến chia sẻ.

Tráp nhung, gấm, lụa là một câu chuyện riêng khác. Từ nhỏ, Hải Yến đã có một mảnh vải nhung gắn bó như người bạn thân thiết. Văn Minh đã quan sát điều đó và muốn dành tặng cô một tráp nhung như cách gửi gắm những điều tốt đẹp nhất. Bởi nhung, gấm, lụa vốn là những chất liệu quý trong quan niệm truyền thống.

Tráp sách xuất hiện nổi bật trong lễ nạp tài.
Tráp sách xuất hiện nổi bật trong lễ nạp tài.

Đặc biệt, do đặc thù công việc ngành quân y, Minh có thể phải công tác xa nhà. Vì vậy, tráp nhung còn mang ý nghĩa tình cảm: mong những tấm vải nhung có thể thay anh ở bên vợ mỗi khi xa cách.

Từng tấm vải được mẹ chồng Yến giúp trực tiếp tìm hiểu, lựa chọn kỹ lưỡng. Các tấm nhiều màu sắc, chuyển từ tông đậm đến nhạt, cuộn thành từng cuộn và sắp xếp xen kẽ cùng các loại hoa để tạo nên tổng thể hài hòa.

Cả hai tráp cưới đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ họ hàng và khách mời hai bên. Nhiều người chia sẻ đã dự rất nhiều đám cưới song đây là lần đầu tiên được thấy tráp bằng sách và vải vóc độc đáo như vậy.

"Đó là niềm vui rất lớn của vợ chồng tôi, bởi những ý tưởng xuất phát từ sở thích và câu chuyện riêng của hai đứa đã được mọi người đón nhận", Yến bày tỏ.

Chung sở thích đọc sách

Hải Yến và Văn Minh quen nhau qua một nhóm bạn chung từ năm 2024, thường chơi boardgame để giải tỏa căng thẳng sau mỗi tuần làm việc. Đây là một loại hình giải trí nhóm, trong đó người chơi tương tác với nhau và với các thành phần của trò chơi như bàn cờ, quân cờ, thẻ bài, xúc xắc... ngay trên một mặt phẳng theo một bộ luật chơi nhất định.

Nhận thấy có nhiều điểm chung trong tư duy, quan điểm sống và sở thích, cả hai bắt đầu hẹn hò từ tháng 4 rồi nhanh chóng quyết định tiến đến hôn nhân sau nửa năm.

Trong quá trình quen, sách là một sở thích chung được cặp đôi phát hiện. Cũng nhờ việc trao đổi những tựa sách hay, cả hai hiểu nhau nhanh hơn, rút ngắn thời gian tìm hiểu và sớm về chung một nhà.

Các tráp cưới trong ngày trọng đại của Hải Yến và Văn Minh.
Các tráp cưới trong ngày trọng đại của Hải Yến và Văn Minh.

Theo Yến, việc đọc sách còn giúp cho vốn kiến thức và vốn sống của cô và chồng có chiều sâu hơn, việc xử lý những vấn đề trong cuộc sống và mối quan hệ hai người cũng từ đó mang hơi hướm nhẹ nhàng, dễ đồng cảm và thấu hiểu hơn.

Với ngày vui vừa diễn ra trọn vẹn, đánh dấu mốc mới trên hành trình bên nhau, Hải Yến và Văn Minh cũng dự định làm một tủ sách riêng trong phòng cưới và một phòng đọc khi cả hai có nhà riêng để duy trì sở thích này.

"Sau này khi có con, chúng tôi cũng hy vọng có thể tạo nếp sống tốt, sở thích đọc lành mạnh cho con từ các thói quen của cha mẹ", cô chia sẻ.

Link gốc: https://znews.vn/bac-si-quan-y-lam-trap-cuoi-sach-di-hoi-vo-post1691183.html

znews.vn

Xem thêm

#tráp cưới #Sherlock Holmes #Bác sĩ quân y #làm tráp cưới sách đi hỏi vợ #ý tưởng cho ngày trọng đại #cô dâu #truyện trinh thám kinh điển #quân y #boardgame

Cùng chuyên mục

Tỉnh Đoàn Lào Cai có tân Phó Bí thư

Tỉnh Đoàn Lào Cai có tân Phó Bí thư

TPO - Sáng 23/10, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức hội nghị bầu bổ sung Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Với 100% phiếu đồng ý, anh Lê Hà Khương Anh - Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Bát Xát, được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai.

Từ vụ nam sinh đánh cô giáo: Trò ứng xử thế nào khi bất đồng với thầy cô?

Từ vụ nam sinh đánh cô giáo: Trò ứng xử thế nào khi bất đồng với thầy cô?

TPO - Học sinh có quyền bày tỏ sự không đồng tình với giáo viên, nhưng không thể dùng tức giận để biện minh cho hành vi xúc phạm hay bạo lực. Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo tại Sóc Sơn (Hà Nội) đặt ra yêu cầu giáo dục người trẻ biết kiểm soát cảm xúc, giải quyết bất đồng và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Nơi hàng ghế chờ, tôi thấy mình ngày sau

Nơi hàng ghế chờ, tôi thấy mình ngày sau

Ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng khám, mắt mẹ nhìn những con số điện tử đang tăng dần lên, đôi bàn tay mẹ đan vào nhau. Tôi ngồi bên cạnh chỉ như một đứa trẻ nhìn mẹ trong nghẹn ngào. Tôi cũng suy nghĩ về ngày sau của chính bản thân mình.

Tuổi trẻ Việt – Lào tri ân trên 'đất lửa' Quảng Trị

Tuổi trẻ Việt – Lào tri ân trên 'đất lửa' Quảng Trị

TPO - Trong khuôn khổ chương trình hoạt động tại Việt Nam, trong hai ngày 21 – 22/10, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tham quan các di tích lịch sử, cách mạng tại tỉnh Quảng Trị. Mỗi điểm đến là một dấu mốc gắn với những năm tháng quân và dân hai nước Việt Nam – Lào kề vai sát cánh, cùng chung chiến hào.

Binh nhất mê tìm hiểu quốc kỳ vô địch Olympia Học viện Kỹ thuật Quân sự

Binh nhất mê tìm hiểu quốc kỳ vô địch Olympia Học viện Kỹ thuật Quân sự

TPO - Là học sinh giỏi 12 năm liền, từng chiến thắng cuộc thi Rung chuông vàng cấp trường, Triệu Hoàng Bảo bước vào cuộc đua cùng bốn học viên, sinh viên xuất sắc. Chàng trai có sở thích tìm hiểu quốc kỳ các nước đã chinh phục bốn chặng thi để giành vòng nguyệt quế Olympia tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Tiền Phong Golf Championship bền bỉ ươm mầm tương lai

Tiền Phong Golf Championship bền bỉ ươm mầm tương lai

TPO - Dưới góc nhìn của hai Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là anh Dương Hải Anh và anh Lê Xuân Nam, giải Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam không chỉ dừng lại ở một ngày hội thể thao đỉnh cao, mà đã thực sự trở thành bệ phóng nhân văn - nơi trao gửi niềm tin, tạo dựng bước ngoặt và kết nối nguồn lực xã hội cho tương lai đất nước.

Doanh nhân trẻ công nghệ cùng Tiền Phong Golf Championship vì tài năng trẻ

Doanh nhân trẻ công nghệ cùng Tiền Phong Golf Championship vì tài năng trẻ

TPO - Nhìn lại dấu mốc 10 mùa giải Tiền Phong Golf Championship đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, các doanh nhân khởi nghiệp tiêu biểu cho rằng: Sự đồng hành bền vững nhất hiện nay không chỉ là kinh phí, mà là trao cơ hội cọ xát thực tế, cố vấn khởi nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi số để người trẻ tự tin vươn tầm thế giới.

Jennifer Phạm: Sau những chuyến đi, điều còn lại là sự thấu hiểu bản thân

Jennifer Phạm: Sau những chuyến đi, điều còn lại là sự thấu hiểu bản thân

Trong cuộc chia sẻ độc quyền với Ban Tổ chức Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một Tôi khác” do Báo Tiền Phong tổ chức, Hoa hậu Jennifer Phạm đã có những tâm sự về hành trình hơn 40 năm sống, trải nghiệm và trưởng thành. Từ chặng đường đã qua, cô nhận ra: Giá trị của trải nghiệm không chỉ nằm ở những điều ta được nhìn thấy, những nơi từng đặt chân đến, mà còn ở cách mỗi người hiểu mình hơn, biết điều gì thực sự quan trọng và học cách trân trọng những giá trị đang có trong cuộc sống.

Tờ giấy thứ tư tôi không nhận

Tờ giấy thứ tư tôi không nhận

Trên bàn tôi có ba tờ giấy chứng nhận hiến máu, mỗi tờ đều đánh dấu 350 ml. Ba lần ấy diễn ra từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024. Đến một buổi sáng năm hai, khi rời hội trường mà không có tờ giấy thứ tư, tôi mới nhận ra mình đã quen đi hiến máu khi chưa ăn sáng, và quen trả lời rằng mình đã ăn.

Sắc xanh lan tỏa tình nguyện trên những công trình thủy lợi

Sắc xanh lan tỏa tình nguyện trên những công trình thủy lợi

TPO - Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tại nhiều địa phương ở Nghệ An ra quân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, khắc phục sạt lở, góp sức bảo vệ công trình thủy lợi, giao thông và phục vụ đời sống, sản xuất của người dân.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhắn nhủ Gen Z

Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhắn nhủ Gen Z

TPO - Tại chương trình Tiết học Gen Z mùa 2, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ tới các em học sinh rằng bản lĩnh thực sự của tuổi trẻ không phải là dám làm, dám thử những điều nguy hại, mà nằm ở sự dũng cảm “nói không” với ma túy để bảo vệ bản thân và tương lai của mình.

Tìm kiếm 10 tài năng trẻ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2026

Tìm kiếm 10 tài năng trẻ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2026

TPO - Ngày 21/10, Trung ương Đoàn tổ chức phiên họp thứ hai hội đồng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026, tập trung rà soát hồ sơ, đánh giá chất lượng nghiên cứu và khả năng ứng dụng, hướng tới lựa chọn 10 gương mặt xuất sắc nhất.

Khởi nghiệp là biến lợi thế sẵn có thành giá trị cạnh tranh

Khởi nghiệp là biến lợi thế sẵn có thành giá trị cạnh tranh

TPO - Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng, khởi nghiệp trên quê hương không phải là chọn con đường dễ dàng hơn, mà là biết biến những lợi thế sẵn có thành giá trị có sức cạnh tranh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

TPO - Chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, do anh Thongly Sisoulith - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe