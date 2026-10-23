Trường Sĩ quan Chính trị giành ngôi đầu hội thao 20 trường Quân đội

TPO - Chung cuộc hội thao của 20 học viện, trường sĩ quan, trường đại học trong Quân đội, Trường Sĩ quan Chính trị giành ngôi nhất toàn đoàn, hai vị trí tiếp theo thuộc về các Trường sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2. Hội thao bế mạc sáng 23/10, sau gần 10 ngày tranh tài.

Với 168 điểm, Trường Sĩ quan Chính trị đứng đầu bảng xếp hạng toàn đoàn Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026. Trường Sĩ quan Lục quân 1 giành 159 điểm, xếp thứ hai; Trường Sĩ quan Lục quân 2 đứng thứ ba với 151 điểm.

Toàn cảnh Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học trong toàn quân năm 2026. Video: Nguyễn Minh

Trường Sĩ quan Chính trị đứng đầu xếp hạng đơn vị ở chiến sĩ khỏe, chạy vũ trang 3.000m, bóng chuyền và cầu lông.

Một gương mặt nổi bật của nhà trường là vận động viên Vừ A Hùng, người giành nhất toàn năng cá nhân môn chiến sĩ khỏe với 1.697 điểm. Vận động viên Trần Văn Phong (Trường Sĩ quan Lục quân 2) xếp tiếp theo với 1.688 điểm; vận động viên Hoàng Văn Hảo (Trường Sĩ quan Chính trị) đứng thứ ba với 1.570 điểm.

Để tranh tài môn chiến sĩ khỏe, vận động viên thi năm nội dung: chạy 100m, nhảy xa có đà, co tay xà đơn, bơi tự do 100m và chạy vũ trang 3.000m.

Lễ bế mạc hội thao diễn ra sáng 23/10, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4. Ảnh: Nguyễn Minh

Cũng tại hội thao, các vận động viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 tạo dấu ấn ở bơi ứng dụng, bóng bàn và pickleball, cùng đứng đầu xếp hạng đơn vị ở ba nội dung này. Nhà trường còn xếp thứ hai môn bóng chuyền, đóng góp 24 điểm vào tổng thành tích.

Ngoài ba đơn vị dẫn đầu toàn đoàn, Trường Sĩ quan Đặc công đứng đầu nội dung vượt vật cản với 21 điểm; Học viện Hải quân đứng đầu môn bóng đá với 33 điểm. Ở xếp hạng toàn đoàn, hai đơn vị này lần lượt đứng thứ tư và thứ sáu.

Bảng kết quả theo khối ghi nhận cách biệt 2 điểm giữa hai đơn vị dẫn đầu khối 1. Học viện Khoa học Quân sự, đơn vị đứng đầu nội dung chạy 3.000m, giành nhất với 75 điểm; Học viện Chính trị xếp thứ hai với 73 điểm; Học viện Lục quân đứng thứ ba với 66 điểm.

Theo Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, với mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, hội thao đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Ở khối 2, Học viện Hải quân dẫn đầu với 123 điểm. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Học viện Phòng không - Không quân với 116 điểm và Học viện Biên phòng với 110 điểm. Ba đơn vị đứng đầu toàn đoàn cũng lần lượt xếp nhất, nhì, ba khối 3.

Quy tụ hơn 1.700 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, hội thao kết hợp những nội dung thể thao quân sự với bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn và pickleball. Các kết quả vừa là thứ hạng tranh tài, vừa được dùng để đánh giá công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, hoạt động thể thao ở các học viện, nhà trường.

Theo Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (Trưởng Ban tổ chức Hội thao), hội thao được điều hành nghiêm túc, công bằng, khách quan; các lực lượng chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của Ban tổ chức. Hội thao đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn tặng các trường Sĩ quan Chính trị, Sĩ quan Lục quân 1 và Sĩ quan Lục quân 2.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhấn mạnh, kết quả hội thao phản ánh trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các nhà trường trong lãnh đạo, tổ chức huấn luyện, rèn luyện thể lực cho bộ đội. Những bài học kinh nghiệm từ hội thao cần được nghiên cứu để nâng chất lượng huấn luyện và hoạt động thể thao thời gian tới.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên giáo dục cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhận thức đúng vai trò của việc nâng thể lực, sức bền, sự dẻo dai, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, đào tạo và sẵn sàng chiến đấu.

Các cơ quan chuyên môn tiếp tục rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phù hợp với từng nhà trường, nâng chất lượng huấn luyện, đào tạo; nhân rộng điển hình, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tốt.